ВСУ ударили дроном по администрации Горловки в ДНР
ВСУ ударили дроном по администрации Горловки в ДНР - РИА Новости, 20.09.2025
ВСУ ударили дроном по администрации Горловки в ДНР
ВСУ ударили дроном по администрации городского округа Горловка в ДНР, здание повреждено, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 20.09.2025
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. ВСУ ударили дроном по администрации городского округа Горловка в ДНР, здание повреждено, сообщил мэр Иван Приходько."Вследствие удара БПЛА украинских террористов повреждено здание администрации городского округа Горловка", - написал мэр в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
