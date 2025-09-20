https://ria.ru/20250920/vsu-2043153963.html

ВСУ ударили дроном по администрации Горловки в ДНР

ВСУ ударили дроном по администрации Горловки в ДНР - РИА Новости, 20.09.2025

ВСУ ударили дроном по администрации Горловки в ДНР

ВСУ ударили дроном по администрации городского округа Горловка в ДНР, здание повреждено, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T11:58:00+03:00

2025-09-20T11:58:00+03:00

2025-09-20T11:58:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030822518_0:249:3072:1977_1920x0_80_0_0_a642f013fe216d3e763c106b9ec154df.jpg

ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. ВСУ ударили дроном по администрации городского округа Горловка в ДНР, здание повреждено, сообщил мэр Иван Приходько."Вследствие удара БПЛА украинских террористов повреждено здание администрации городского округа Горловка", - написал мэр в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250920/samara-2043151643.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины