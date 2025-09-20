Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили дроном по администрации Горловки в ДНР - РИА Новости, 20.09.2025
11:58 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/vsu-2043153963.html
ВСУ ударили дроном по администрации Горловки в ДНР
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. ВСУ ударили дроном по администрации городского округа Горловка в ДНР, здание повреждено, сообщил мэр Иван Приходько."Вследствие удара БПЛА украинских террористов повреждено здание администрации городского округа Горловка", - написал мэр в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Стела при въезде в Горловку
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. ВСУ ударили дроном по администрации городского округа Горловка в ДНР, здание повреждено, сообщил мэр Иван Приходько.
"Вследствие удара БПЛА украинских террористов повреждено здание администрации городского округа Горловка", - написал мэр в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
В Самарской области сообщили об атаке БПЛА на объекты ТЭК
В Самарской области сообщили об атаке БПЛА на объекты ТЭК
