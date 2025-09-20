Рейтинг@Mail.ru
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
08:17 20.09.2025
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны. Утром в субботу польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине. "Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X. В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Польша вернула на аэродромы истребители, поднятые якобы из-за России

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Польские военные вернули на аэродромы самолеты, ранее поднятые в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщает оперативное командование родов Вооруженных сил страны.
Утром в субботу польское командование сообщало, что дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности РФ на Украине.
"Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена... Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы", - говорится в сообщении, опубликованном на странице оперативного командования в соцсети X.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Польша продлила пребывание своих военных в миссии Евросоюза в ЦАР
19 сентября, 22:30
 
В миреУкраинаРоссияПольша
 
 
