Суд арестовал водителя вездехода, в котором погибли пять человек - РИА Новости, 20.09.2025
05:42 20.09.2025
Суд арестовал водителя вездехода, в котором погибли пять человек
Суд арестовал водителя вездехода, в котором погибли пять человек - РИА Новости, 20.09.2025
Суд арестовал водителя вездехода, в котором погибли пять человек
Суд арестовал водителя вездехода, в котором при затоплении в озере в Каларском округе Забайкалья погибли пять человек, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T05:42:00+03:00
2025-09-20T05:42:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042477234_65:0:1089:576_1920x0_80_0_0_7df1494ac072647cf41b4efd22b01205.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Суд арестовал водителя вездехода, в котором при затоплении в озере в Каларском округе Забайкалья погибли пять человек, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК РФ по региону. По данным следствия, 16 сентября при форсировании водоема затонул вездеход, в котором находились девять человек. В результате погибли пять человек - трое сотрудников коммерческих организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись. В пятницу водителя вездехода задержали. "Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания. Как рассказал в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, специалистам не удалось вытащить вездеход из озера, подъем машины продолжит подрядная организация.
россия
забайкальский край
происшествия, россия, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал водителя вездехода, в котором погибли пять человек

Суд арестовал водителя вездехода, в котором при затоплении погибли пять человек

© Фото : МЧС Забайкальского края/TelegramЭкстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье, где во время поездки на вездеходе погибли пятеро мужчин
Экстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье, где во время поездки на вездеходе погибли пятеро мужчин - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : МЧС Забайкальского края/Telegram
Экстренные службы на берегу озера Амудиса в Забайкалье, где во время поездки на вездеходе погибли пятеро мужчин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен - РИА Новости. Суд арестовал водителя вездехода, в котором при затоплении в озере в Каларском округе Забайкалья погибли пять человек, сообщает в своём Тelegram-канале следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, 16 сентября при форсировании водоема затонул вездеход, в котором находились девять человек. В результате погибли пять человек - трое сотрудников коммерческих организаций, а также двое сотрудников охранного предприятия. Водителю вездехода и троим пассажирам удалось спастись. В пятницу водителя вездехода задержали.
"Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
После гибели пяти человек в вездеходе, который затонул в Забайкалье, возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг. В среду утром вертолёт со спасателями, водолазами, следователями СК региона и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса в Забайкальском крае, куда упал вездеход с людьми. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, их доставили в больницу для опознания.
Как рассказал в четверг РИА Новости представитель экстренных служб, специалистам не удалось вытащить вездеход из озера, подъем машины продолжит подрядная организация.
