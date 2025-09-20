"Оказались под оккупацией". Запад наносит удар с неожиданной стороны
Дубовые бочки для вызревания вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. На российском рынке вина — тревожная тенденция. Импорт из недружественных стран после падения в прошлом году снова растет. Действующие пошлины не так эффективны, как ожидалось. Однако у отечественных производителей есть решение. О ситуации в винной отрасли — в материале РИА Новости.
Тревожный показатель
Несмотря на то что торговля с Западом за последние три года значительно сократилась, на полках магазинов до сих пор в широком ассортименте представлены вина из Италии, Франции, Португалии и других европейских стран.
Покупательница в винно-водочном магазине
Согласно данным Евростата, в июле импорт европейского вина в денежном выражении дошел до 49,3 миллиона евро. За месяц — скачок сразу на 33 процента. Это максимальный показатель с октября прошлого года — тогда европейские виноделы завезли товара на 63,4 миллиона евро. Продажи на российский рынок с того момента начали падать, но сейчас тенденция меняется.
Так, в начале второго полугодия 2025-го нарастили ввоз почти все крупнейшие поставщики из Евросоюза. Больше всего завезла Италия — на 21,1 миллиона евро, увеличив отгрузки в 1,5 раза. Затем идут вина из Латвии, нарастившей поставки на треть, до 9,9 миллиона. Португалия продала примерно на 20 процентов больше, чем год назад, — на четыре миллиона евро. Немецкие вина Россия закупила в июле на 2,85 миллиона.
© ИнфографикаИмпорт винной продукции из Евросоюза в Россию в 2025 году
© Инфографика
Импорт винной продукции из Евросоюза в Россию в 2025 году
Если такая тенденция продолжится, то импортные вина будут представлены на полках примерно в том же количестве, что и год назад.
В июле рекордными в этом году оказались и поставки в Россию пива из Германии. За указанный месяц напитка завезли на 1,7 миллиона евро. Последний раз больше было в декабре 2024-го, до повышения пошлины на импорт пенного из недружественных стран с 0,1 до одного евро за литр.
Главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию была Чехия, ее экспорт дошел до двух миллионов евро, что на 11 процентов больше поставок месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает Латвия: ее продажи на российский рынок в июле подскочили в 1,6 раза, составив 1,45 миллиона евро.
Бутылки с пивом на конвейере пивоваренного завода
Что скрывают цифры
Как подчеркивает Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР), основная часть винного импорта — поставки из недружественных стран, которые закрыли свои рынки для российского вина и ввели санкции на ввоз в Россию оборудования, комплектующих и технологических средств, необходимых для виноделия. Условия добросовестной конкуренции были нарушены.
Кроме того, европейцы разорвали договорные отношения с российскими контрагентами, не исполнив принятые на себя обязательства и официально заявили об уходе из России.
Однако российское правительство создало условия для параллельного импорта такой продукции. Получается, что страны, открыто враждебные к России и публично реализующие политику нанесения ей экономического и военного ущерба, сейчас имеют возможность зарабатывать на продаже алкоголя россиянам.
Флаги России и ЕС
Деньги, которые тратятся российскими гражданами на вино недружественных государств, исчисляются миллиардами рублей. Только на французское вино в 2024 году россияне потратили около десяти миллиардов рублей.
Россия полного запрета на продукцию из недружественных стран не вводит. Для их винной продукции действует только пошлина в 25 процентов. Но ее недостаточно.
Еще в прошлом году председатель правления АВВР Дмитрий Киселев предложил увеличить данную пошлину до 200 процентов. Реакция на санкционную политику недружественных государств в отношении российского виноделия требует решительных мер и не может быть обеспечена поиском компромиссов.
"Повышение пошлин с 12,5 до 20 процентов, а затем до 25 не коррелирует с уменьшением импорта вина из так называемых недружественных стран. Поставки продолжаются и в некоторые периоды даже увеличиваются", — говорит исполнительный директор АВВР Петр Ефремов.
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Недавний рост пошлин на пиво на 7,5 процента является также недостаточным и не отвечает целям госрегулирования российской пивоваренной отрасли.
Правительство не повышает пошлины на иностранную продукцию, объясняя, что это повлечет подорожание товаров на прилавках. Но такой связи не существует, отмечают в ассоциации: цены на другие товары дорожали больше вне зависимости от повышения пошлин из недружественных стран.
Согласно данным Росстата, уровень инфляции в России с начала 2021 по конец 2024 года дошел до 42,71 процента. Рост цен на потребительские товары составил 40,13 процента, а на отдельные группы товаров существенно превысил указанное значение: яйца куриные — 54,83 процента, говядина — 63,8.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВиноградники компании "Золотая Балка" в Крыму
Виноградники компании "Золотая Балка" в Крыму
Тогда как рост цен на российские вина за указанный период составил 26,18% (на основе данных ЕМИСС). И в значительной части это было связано с санкциями на технологическое и сельскохозяйственное оборудование для России.
Тонкости объемов
Продукция из Европы до сих пор популярна в России. В АВВР считают, что россияне находятся в состоянии своеобразной "информационной оккупации" западными брендами. Многие годы навязывалось ошибочное убеждение, что лучшие вина — исключительно из Италии, Франции или Испании, а что-то хорошее и качественное российская винная отрасль произвести не может.
Качество российского продукта за последние годы значительно выросло. С тех пор как ассоциация поставила на учет все виноградники, вина делают исключительно из качественного отечественного сырья. Например, раньше под видом "российского" нередко продавались напитки из иностранных виноматериалов.
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете "Яблоко" в Симферополе
Продажа вина в супермаркете "Яблоко" в Симферополе
Кроме того, за качество ввозимых в Россию вин европейские производители сейчас не несут практически никакой ответственности. Людям, употребившим откровенный контрафакт с брендовой этикеткой, просто некому будет жаловаться.
Меры, предлагаемые АВВР, направлены не на ограничение импорта как такового. Российскому винному рынку нужна здоровая конкуренция с иностранными производителями, но в первую очередь — с производителями из дружественных государств. Например, беспошлинным ввозом пользуются страны ЕАЭС.
Инициатива АВВР позволит достигнуть справедливого положения дел на российском рынке вина — без ущерба для россиян.