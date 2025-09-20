https://ria.ru/20250920/vino-2042790191.html

"Оказались под оккупацией". Запад наносит удар с неожиданной стороны

"Оказались под оккупацией". Запад наносит удар с неожиданной стороны - РИА Новости, 20.09.2025

"Оказались под оккупацией". Запад наносит удар с неожиданной стороны

На российском рынке вина — тревожная тенденция. Импорт из недружественных стран после падения в прошлом году снова растет. Действующие пошлины не так... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T08:00:00+03:00

2025-09-20T08:00:00+03:00

2025-09-20T08:38:00+03:00

россия

италия

франция

экономика

евростат

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043139152_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_d4a6d542571949ca5fe8859be94150d0.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. На российском рынке вина — тревожная тенденция. Импорт из недружественных стран после падения в прошлом году снова растет. Действующие пошлины не так эффективны, как ожидалось. Однако у отечественных производителей есть решение. О ситуации в винной отрасли — в материале РИА Новости.Тревожный показательНесмотря на то что торговля с Западом за последние три года значительно сократилась, на полках магазинов до сих пор в широком ассортименте представлены вина из Италии, Франции, Португалии и других европейских стран.Согласно данным Евростата, в июле импорт европейского вина в денежном выражении дошел до 49,3 миллиона евро. За месяц — скачок сразу на 33 процента. Это максимальный показатель с октября прошлого года — тогда европейские виноделы завезли товара на 63,4 миллиона евро. Продажи на российский рынок с того момента начали падать, но сейчас тенденция меняется.Так, в начале второго полугодия 2025-го нарастили ввоз почти все крупнейшие поставщики из Евросоюза. Больше всего завезла Италия — на 21,1 миллиона евро, увеличив отгрузки в 1,5 раза. Затем идут вина из Латвии, нарастившей поставки на треть, до 9,9 миллиона. Португалия продала примерно на 20 процентов больше, чем год назад, — на четыре миллиона евро. Немецкие вина Россия закупила в июле на 2,85 миллиона.Если такая тенденция продолжится, то импортные вина будут представлены на полках примерно в том же количестве, что и год назад.В июле рекордными в этом году оказались и поставки в Россию пива из Германии. За указанный месяц напитка завезли на 1,7 миллиона евро. Последний раз больше было в декабре 2024-го, до повышения пошлины на импорт пенного из недружественных стран с 0,1 до одного евро за литр.Главным поставщиком пива из Евросоюза в Россию была Чехия, ее экспорт дошел до двух миллионов евро, что на 11 процентов больше поставок месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает Латвия: ее продажи на российский рынок в июле подскочили в 1,6 раза, составив 1,45 миллиона евро.Что скрывают цифрыКак подчеркивает Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР), основная часть винного импорта — поставки из недружественных стран, которые закрыли свои рынки для российского вина и ввели санкции на ввоз в Россию оборудования, комплектующих и технологических средств, необходимых для виноделия. Условия добросовестной конкуренции были нарушены.Кроме того, европейцы разорвали договорные отношения с российскими контрагентами, не исполнив принятые на себя обязательства и официально заявили об уходе из России.Однако российское правительство создало условия для параллельного импорта такой продукции. Получается, что страны, открыто враждебные к России и публично реализующие политику нанесения ей экономического и военного ущерба, сейчас имеют возможность зарабатывать на продаже алкоголя россиянам.Деньги, которые тратятся российскими гражданами на вино недружественных государств, исчисляются миллиардами рублей. Только на французское вино в 2024 году россияне потратили около десяти миллиардов рублей.Россия полного запрета на продукцию из недружественных стран не вводит. Для их винной продукции действует только пошлина в 25 процентов. Но ее недостаточно. Еще в прошлом году председатель правления АВВР Дмитрий Киселев предложил увеличить данную пошлину до 200 процентов. Реакция на санкционную политику недружественных государств в отношении российского виноделия требует решительных мер и не может быть обеспечена поиском компромиссов."Повышение пошлин с 12,5 до 20 процентов, а затем до 25 не коррелирует с уменьшением импорта вина из так называемых недружественных стран. Поставки продолжаются и в некоторые периоды даже увеличиваются", — говорит исполнительный директор АВВР Петр Ефремов.Недавний рост пошлин на пиво на 7,5 процента является также недостаточным и не отвечает целям госрегулирования российской пивоваренной отрасли.Правительство не повышает пошлины на иностранную продукцию, объясняя, что это повлечет подорожание товаров на прилавках. Но такой связи не существует, отмечают в ассоциации: цены на другие товары дорожали больше вне зависимости от повышения пошлин из недружественных стран.Согласно данным Росстата, уровень инфляции в России с начала 2021 по конец 2024 года дошел до 42,71 процента. Рост цен на потребительские товары составил 40,13 процента, а на отдельные группы товаров существенно превысил указанное значение: яйца куриные — 54,83 процента, говядина — 63,8.Тогда как рост цен на российские вина за указанный период составил 26,18% (на основе данных ЕМИСС). И в значительной части это было связано с санкциями на технологическое и сельскохозяйственное оборудование для России.Тонкости объемовПродукция из Европы до сих пор популярна в России. В АВВР считают, что россияне находятся в состоянии своеобразной "информационной оккупации" западными брендами. Многие годы навязывалось ошибочное убеждение, что лучшие вина — исключительно из Италии, Франции или Испании, а что-то хорошее и качественное российская винная отрасль произвести не может.Качество российского продукта за последние годы значительно выросло. С тех пор как ассоциация поставила на учет все виноградники, вина делают исключительно из качественного отечественного сырья. Например, раньше под видом "российского" нередко продавались напитки из иностранных виноматериалов.Кроме того, за качество ввозимых в Россию вин европейские производители сейчас не несут практически никакой ответственности. Людям, употребившим откровенный контрафакт с брендовой этикеткой, просто некому будет жаловаться.Меры, предлагаемые АВВР, направлены не на ограничение импорта как такового. Российскому винному рынку нужна здоровая конкуренция с иностранными производителями, но в первую очередь — с производителями из дружественных государств. Например, беспошлинным ввозом пользуются страны ЕАЭС.Инициатива АВВР позволит достигнуть справедливого положения дел на российском рынке вина — без ущерба для россиян.

россия

италия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, италия, франция, экономика, евростат