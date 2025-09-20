https://ria.ru/20250920/ukraina-2043220073.html
На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов
На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов - РИА Новости, 20.09.2025
На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов
Мужчина в Кировоградской области на Украине открыл стрельбу по патрульным полицейским при проверке документов - ранены двое полицейский, объявлена операция по... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мужчина в Кировоградской области на Украине открыл стрельбу по патрульным полицейским при проверке документов - ранены двое полицейский, объявлена операция по поимке стрелка, сообщает нацполиция страны. По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Песчаный Брод Новоукраинского района. "Во время проверки документов местный житель открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП (сектора реагирования патрульной полиции - ред.) получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник - ранение руки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.Отмечается, что в регионе введена специальная полицейская операция по розыску стрелявшего.
кировоградская область
украина
На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов
В Кировоградской области мужчина ранил двоих полицейским при проверке документов