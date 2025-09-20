Рейтинг@Mail.ru
18:25 20.09.2025
На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов
в мире
кировоградская область
украина
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мужчина в Кировоградской области на Украине открыл стрельбу по патрульным полицейским при проверке документов - ранены двое полицейский, объявлена операция по поимке стрелка, сообщает нацполиция страны. По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Песчаный Брод Новоукраинского района. &quot;Во время проверки документов местный житель открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП (сектора реагирования патрульной полиции - ред.) получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник - ранение руки&quot;, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.Отмечается, что в регионе введена специальная полицейская операция по розыску стрелявшего.
в мире, кировоградская область, украина
В мире, Кировоградская область, Украина
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мужчина в Кировоградской области на Украине открыл стрельбу по патрульным полицейским при проверке документов - ранены двое полицейский, объявлена операция по поимке стрелка, сообщает нацполиция страны.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Песчаный Брод Новоукраинского района.
«

"Во время проверки документов местный житель открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП (сектора реагирования патрульной полиции - ред.) получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник - ранение руки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.

Отмечается, что в регионе введена специальная полицейская операция по розыску стрелявшего.
Сотрудники украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В отеле в Киеве произошла стрельба
14 мая, 09:01
 
