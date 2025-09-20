https://ria.ru/20250920/ukraina-2043220073.html

На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов

На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов - РИА Новости, 20.09.2025

На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов

Мужчина в Кировоградской области на Украине открыл стрельбу по патрульным полицейским при проверке документов - ранены двое полицейский, объявлена операция по... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T18:25:00+03:00

2025-09-20T18:25:00+03:00

2025-09-20T18:25:00+03:00

в мире

кировоградская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Мужчина в Кировоградской области на Украине открыл стрельбу по патрульным полицейским при проверке документов - ранены двое полицейский, объявлена операция по поимке стрелка, сообщает нацполиция страны. По данным правоохранителей, инцидент произошел в селе Песчаный Брод Новоукраинского района. "Во время проверки документов местный житель открыл огонь из неустановленного оружия в сторону полицейских. В результате стрельбы начальник СРПП (сектора реагирования патрульной полиции - ред.) получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник - ранение руки", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.Отмечается, что в регионе введена специальная полицейская операция по розыску стрелявшего.

https://ria.ru/20250514/kiev-2016806172.html

кировоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кировоградская область, украина