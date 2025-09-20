Рейтинг@Mail.ru
Принцесса Укока: тайны сибирской "ледяной девы" - РИА Новости, 20.09.2025
10:15 20.09.2025
Принцесса Укока: тайны сибирской "ледяной девы"
Принцесса Укока: тайны сибирской "ледяной девы"
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В 1993-м российские археологи вскрыли древнюю могилу на плато Укок в горах Алтая. Из толщи сибирского льда извлекли мумию, которая перевернула представление о древних народах Сибири. Кто она? И как с ней связано древнее проклятие?Находка в сибирских льдахЛето 1993 года, плато Укок в Горном Алтае — одно из самых удаленных и суровых мест России. Археолог Наталья Полосьмак и ее команда работают на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, исследуя древние курганы — погребальные сооружения кочевников.То, что обнаружили ученые, превзошло все ожидания. В одном из курганов под слоем камней и земли скрывалась могила, намертво скованная льдом. Когда лед растопили, взорам археологов предстала картина, от которой захватывало дух.В могильной яме глубиной около четырех метров стоял погребальный саркофаг из лиственницы. В нем лежала молодая женщина. Вокруг нее — останки шести лошадей в полной сбруе, словно готовых отправиться в последний путь вместе со своей госпожой.Девушка из вечностиТело женщины сохранилось настолько хорошо, что на коже отчетливо виднелись татуировки с изображениями животных. Рост — 167 сантиметров, что для той эпохи считался довольно высоким. Возраст 28-30 лет.Голова была выбрита, на ней красовался парик и головной убор высотой 90 сантиметров. Одета "ледяная дева" была в белую шелковую рубашку, бордовую шерстяную юбку, войлочные носки и шубу.Она была тщательно забальзамирована с использованием торфа и коры — технология, которая позволила телу пролежать во льдах два с половиной тысячелетия практически без изменений.Анализ показал, что женщина была похоронена как минимум через три месяца после смерти. На коже обнаружили следы материала от стула — это означало, что мумифицированное тело играло особую роль в ритуалах племени даже после смерти.Не принцесса, а шаманка?Первоначально находку назвали "принцессой Укока" из-за богатого погребения. Но дальнейшие исследования показали — ученые ошиблись. Могила была украшена скромнее, чем захоронения пазырыкской знати, найденные в том же регионе. Богатые погребения располагались на расстоянии от "ледяной девы" — а такая практика была характерна для женщин особых профессий, соблюдавших обет целомудрия.Анализ тела показал, что женщина при жизни регулярно вдыхала пары меди и ртути — вероятно, во время ритуалов и обрядов. Это позволило ученым предположить, что она была шаманкой или целительницей.Принадлежала "ледяная дева" к пазырыкской культуре — союзу скифских кочевых племен, населявших Алтайские горы с VI по III век до нашей эры. Эти народы жили в юртах, разводили овец, питались кедровыми орехами, ягодами и вареным мясом, а из кобыльего молока делали что-то вроде творога.Европеоидка в сердце АзииОдним из главных сюрпризов стало происхождение "принцессы". Изначально ученые предполагали, что она принадлежала к монгольской расе, но ДНК-анализ показал — женщина была европеоидкой.Специалисты московской лаборатории Герасимова по костям черепа сумели произвести полную реконструкцию лица. Результат подтвердил выводы генетиков — перед нами лицо европейской женщины.Загадка смерти раскрытаДолгое время причина смерти "ледяной девы" оставалась тайной — при мумификации все внутренние органы, включая мозг, были удалены. Только спустя двадцать лет после открытия ученые выдвинули свою версию.МРТ-исследование показало: женщина умерла от рака груди. Ученые Андрей Летягин и Андрей Савелов считают, что диагноз проявился на рубеже ее двадцатилетия. Асимметрия сигналов на снимках свидетельствует об опухоли в правой груди.По мере развития болезни женщина слабела от мучительных болей. Возможно, незадолго до смерти упала с лошади и получила переломы костей — на теле обнаружены следы травм, но не смертельных.Битва за "принцессу"Находка стала яблоком раздора между властями и местными жителями Алтая. Коренные народы объявили мумию своей прародительницей и потребовали вернуть останки на родину.Девятнадцать лет "ледяная дева" хранилась в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке. Споры не утихали — местное население считало, что вывоз мумии нарушил покой духов и навлек на Алтай природные катастрофы.В 2012 году, после долгих переговоров, тело было возвращено в Республику Алтай. Сейчас мумия находится в специальном мавзолее в Национальном музее в Горно-Алтайске.Современная судьба древней шаманкиВ музее "принцессу" разместили в копии того самого саркофага, в котором ее нашли. Посетители могут увидеть останки только в определенные дни года — постоянная экспозиция может нанести дополнительный ущерб бесценной находке.Тайны "ледяной девы" еще не разгаданы до конца. Кем она была на самом деле, какую роль играла в своем обществе и почему удостоилась столь пышных похорон — эти вопросы продолжают волновать исследователей по всему миру.
Принцесса Укока: тайны сибирской "ледяной девы"

Мумия принцессы Укока
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В 1993-м российские археологи вскрыли древнюю могилу на плато Укок в горах Алтая. Из толщи сибирского льда извлекли мумию, которая перевернула представление о древних народах Сибири. Кто она? И как с ней связано древнее проклятие?

Находка в сибирских льдах

Лето 1993 года, плато Укок в Горном Алтае — одно из самых удаленных и суровых мест России. Археолог Наталья Полосьмак и ее команда работают на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, исследуя древние курганы — погребальные сооружения кочевников.
То, что обнаружили ученые, превзошло все ожидания. В одном из курганов под слоем камней и земли скрывалась могила, намертво скованная льдом. Когда лед растопили, взорам археологов предстала картина, от которой захватывало дух.
Транспортировка мумии "принцессы Укока" на Алтай
В могильной яме глубиной около четырех метров стоял погребальный саркофаг из лиственницы. В нем лежала молодая женщина. Вокруг нее — останки шести лошадей в полной сбруе, словно готовых отправиться в последний путь вместе со своей госпожой.

Девушка из вечности

Тело женщины сохранилось настолько хорошо, что на коже отчетливо виднелись татуировки с изображениями животных. Рост — 167 сантиметров, что для той эпохи считался довольно высоким. Возраст 28-30 лет.
Голова была выбрита, на ней красовался парик и головной убор высотой 90 сантиметров. Одета "ледяная дева" была в белую шелковую рубашку, бордовую шерстяную юбку, войлочные носки и шубу.
Мумия "алтайской принцессы" в лаборатории Института археологии и этнографии СО РАН
Она была тщательно забальзамирована с использованием торфа и коры — технология, которая позволила телу пролежать во льдах два с половиной тысячелетия практически без изменений.
Анализ показал, что женщина была похоронена как минимум через три месяца после смерти. На коже обнаружили следы материала от стула — это означало, что мумифицированное тело играло особую роль в ритуалах племени даже после смерти.

Не принцесса, а шаманка?

Первоначально находку назвали "принцессой Укока" из-за богатого погребения. Но дальнейшие исследования показали — ученые ошиблись. Могила была украшена скромнее, чем захоронения пазырыкской знати, найденные в том же регионе. Богатые погребения располагались на расстоянии от "ледяной девы" — а такая практика была характерна для женщин особых профессий, соблюдавших обет целомудрия.
Останки древней женщины (умершей 2,5 тысячи лет назад), найденные во время раскопок на горном плато Укок на Алтае. Фрагмент руки с татуировкой
Анализ тела показал, что женщина при жизни регулярно вдыхала пары меди и ртути — вероятно, во время ритуалов и обрядов. Это позволило ученым предположить, что она была шаманкой или целительницей.
Принадлежала "ледяная дева" к пазырыкской культуре — союзу скифских кочевых племен, населявших Алтайские горы с VI по III век до нашей эры. Эти народы жили в юртах, разводили овец, питались кедровыми орехами, ягодами и вареным мясом, а из кобыльего молока делали что-то вроде творога.

Европеоидка в сердце Азии

Одним из главных сюрпризов стало происхождение "принцессы". Изначально ученые предполагали, что она принадлежала к монгольской расе, но ДНК-анализ показал — женщина была европеоидкой.
Специалисты московской лаборатории Герасимова по костям черепа сумели произвести полную реконструкцию лица. Результат подтвердил выводы генетиков — перед нами лицо европейской женщины.
Мумия "алтайской принцессы" в лаборатории ИАЭТ СО РАН
Загадка смерти раскрыта

Долгое время причина смерти "ледяной девы" оставалась тайной — при мумификации все внутренние органы, включая мозг, были удалены. Только спустя двадцать лет после открытия ученые выдвинули свою версию.
МРТ-исследование показало: женщина умерла от рака груди. Ученые Андрей Летягин и Андрей Савелов считают, что диагноз проявился на рубеже ее двадцатилетия. Асимметрия сигналов на снимках свидетельствует об опухоли в правой груди.
По мере развития болезни женщина слабела от мучительных болей. Возможно, незадолго до смерти упала с лошади и получила переломы костей — на теле обнаружены следы травм, но не смертельных.

Битва за "принцессу"

Находка стала яблоком раздора между властями и местными жителями Алтая. Коренные народы объявили мумию своей прародительницей и потребовали вернуть останки на родину.
Девятнадцать лет "ледяная дева" хранилась в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке. Споры не утихали — местное население считало, что вывоз мумии нарушил покой духов и навлек на Алтай природные катастрофы.
Прибытие мумии "принцессы Укока" из Новосибирска в Горно-Алтайск
В 2012 году, после долгих переговоров, тело было возвращено в Республику Алтай. Сейчас мумия находится в специальном мавзолее в Национальном музее в Горно-Алтайске.

Современная судьба древней шаманки

В музее "принцессу" разместили в копии того самого саркофага, в котором ее нашли. Посетители могут увидеть останки только в определенные дни года — постоянная экспозиция может нанести дополнительный ущерб бесценной находке.
Тайны "ледяной девы" еще не разгаданы до конца. Кем она была на самом деле, какую роль играла в своем обществе и почему удостоилась столь пышных похорон — эти вопросы продолжают волновать исследователей по всему миру.
 
 
 
