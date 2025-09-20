https://ria.ru/20250920/ukoka-2042955245.html

Принцесса Укока: тайны сибирской "ледяной девы"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В 1993-м российские археологи вскрыли древнюю могилу на плато Укок в горах Алтая. Из толщи сибирского льда извлекли мумию, которая перевернула представление о древних народах Сибири. Кто она? И как с ней связано древнее проклятие?Находка в сибирских льдахЛето 1993 года, плато Укок в Горном Алтае — одно из самых удаленных и суровых мест России. Археолог Наталья Полосьмак и ее команда работают на высоте более двух тысяч метров над уровнем моря, исследуя древние курганы — погребальные сооружения кочевников.То, что обнаружили ученые, превзошло все ожидания. В одном из курганов под слоем камней и земли скрывалась могила, намертво скованная льдом. Когда лед растопили, взорам археологов предстала картина, от которой захватывало дух.В могильной яме глубиной около четырех метров стоял погребальный саркофаг из лиственницы. В нем лежала молодая женщина. Вокруг нее — останки шести лошадей в полной сбруе, словно готовых отправиться в последний путь вместе со своей госпожой.Девушка из вечностиТело женщины сохранилось настолько хорошо, что на коже отчетливо виднелись татуировки с изображениями животных. Рост — 167 сантиметров, что для той эпохи считался довольно высоким. Возраст 28-30 лет.Голова была выбрита, на ней красовался парик и головной убор высотой 90 сантиметров. Одета "ледяная дева" была в белую шелковую рубашку, бордовую шерстяную юбку, войлочные носки и шубу.Она была тщательно забальзамирована с использованием торфа и коры — технология, которая позволила телу пролежать во льдах два с половиной тысячелетия практически без изменений.Анализ показал, что женщина была похоронена как минимум через три месяца после смерти. На коже обнаружили следы материала от стула — это означало, что мумифицированное тело играло особую роль в ритуалах племени даже после смерти.Не принцесса, а шаманка?Первоначально находку назвали "принцессой Укока" из-за богатого погребения. Но дальнейшие исследования показали — ученые ошиблись. Могила была украшена скромнее, чем захоронения пазырыкской знати, найденные в том же регионе. Богатые погребения располагались на расстоянии от "ледяной девы" — а такая практика была характерна для женщин особых профессий, соблюдавших обет целомудрия.Анализ тела показал, что женщина при жизни регулярно вдыхала пары меди и ртути — вероятно, во время ритуалов и обрядов. Это позволило ученым предположить, что она была шаманкой или целительницей.Принадлежала "ледяная дева" к пазырыкской культуре — союзу скифских кочевых племен, населявших Алтайские горы с VI по III век до нашей эры. Эти народы жили в юртах, разводили овец, питались кедровыми орехами, ягодами и вареным мясом, а из кобыльего молока делали что-то вроде творога.Европеоидка в сердце АзииОдним из главных сюрпризов стало происхождение "принцессы". Изначально ученые предполагали, что она принадлежала к монгольской расе, но ДНК-анализ показал — женщина была европеоидкой.Специалисты московской лаборатории Герасимова по костям черепа сумели произвести полную реконструкцию лица. Результат подтвердил выводы генетиков — перед нами лицо европейской женщины.Загадка смерти раскрытаДолгое время причина смерти "ледяной девы" оставалась тайной — при мумификации все внутренние органы, включая мозг, были удалены. Только спустя двадцать лет после открытия ученые выдвинули свою версию.МРТ-исследование показало: женщина умерла от рака груди. Ученые Андрей Летягин и Андрей Савелов считают, что диагноз проявился на рубеже ее двадцатилетия. Асимметрия сигналов на снимках свидетельствует об опухоли в правой груди.По мере развития болезни женщина слабела от мучительных болей. Возможно, незадолго до смерти упала с лошади и получила переломы костей — на теле обнаружены следы травм, но не смертельных.Битва за "принцессу"Находка стала яблоком раздора между властями и местными жителями Алтая. Коренные народы объявили мумию своей прародительницей и потребовали вернуть останки на родину.Девятнадцать лет "ледяная дева" хранилась в музее Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН в новосибирском Академгородке. Споры не утихали — местное население считало, что вывоз мумии нарушил покой духов и навлек на Алтай природные катастрофы.В 2012 году, после долгих переговоров, тело было возвращено в Республику Алтай. Сейчас мумия находится в специальном мавзолее в Национальном музее в Горно-Алтайске.Современная судьба древней шаманкиВ музее "принцессу" разместили в копии того самого саркофага, в котором ее нашли. Посетители могут увидеть останки только в определенные дни года — постоянная экспозиция может нанести дополнительный ущерб бесценной находке.Тайны "ледяной девы" еще не разгаданы до конца. Кем она была на самом деле, какую роль играла в своем обществе и почему удостоилась столь пышных похорон — эти вопросы продолжают волновать исследователей по всему миру.

