В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
Опасность атаки беспилотников объявлена в Татарстане, сообщает МЧС России. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Татарстане, сообщает МЧС России. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
