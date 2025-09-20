Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
02:58 20.09.2025
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
происшествия
россия
республика татарстан (татарстан)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Татарстане, сообщает МЧС России. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
россия
республика татарстан (татарстан)
происшествия, россия, республика татарстан (татарстан), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Татарстане, сообщает МЧС России.
"Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в мобильном приложении МЧС РФ.
В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА
Происшествия Россия Республика Татарстан (Татарстан) МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
