В Мордовии объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Мордовии, сообщает правительство республики. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена в Мордовии, сообщает правительство республики. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
