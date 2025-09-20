https://ria.ru/20250920/turisty-2043110659.html
Жертв и раненых среди российских туристов из-за пожара в Белеке нет
Жертв и раненых среди российских туристов из-за пожара в Белеке нет - РИА Новости, 20.09.2025
Жертв и раненых среди российских туристов из-за пожара в Белеке нет
Жертв и раненых из-за ситуации с лесным пожаром в турецком Белеке среди российских туристов нет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T01:20:00+03:00
2025-09-20T01:20:00+03:00
2025-09-20T01:29:00+03:00
белек
анталья (провинция)
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042980002_0:506:809:961_1920x0_80_0_0_8aab214a9c4c89085dbe1782d99f2833.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жертв и раненых из-за ситуации с лесным пожаром в турецком Белеке среди российских туристов нет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В сообщении АТОР отмечается, что в ночь на субботу на курорте Белек в провинции Анталья сильный лесной пожар, возникший западнее поселка Кадрие, подошел к отельной зоне. Пожар, начавшийся за рекой, из-за сильного ветра перекинулся на территорию пятизвёздочного отеля Titanic Deluxe Golf Belek, добавили в ассоциации. "По текущей информации, жертв и раненых из-за инцидента среди российских туристов нет. Отель заверяет, что все гости находятся в безопасности и могут продолжить отдых. Мы следим за ситуацией", - говорится в сообщении АТОР.В АТОР отмечают со ссылкой на оперативные данные, что на территории отеля ничего не горит, разрушений нет, электропитание работает, территория освещена. В целях безопасности из-за задымления отдыхающих временно эвакуировали, но сейчас они вернулись в свои номера.Также, по информации источников АТОР, очаг природного пожара рядом с отелем локализован и продолжает тушиться.
https://ria.ru/20250919/rossijane-2043076027.html
белек
анталья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/13/2042980002_0:430:809:1037_1920x0_80_0_0_508041278c52a569dc7da2e4b36fc05a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белек, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор)
Белек, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
Жертв и раненых среди российских туристов из-за пожара в Белеке нет
АТОР: россияне не пострадали из-за лесного пожара в Белеке
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жертв и раненых из-за ситуации с лесным пожаром в турецком Белеке среди российских туристов нет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В сообщении АТОР
отмечается, что в ночь на субботу на курорте Белек
в провинции Анталья
сильный лесной пожар, возникший западнее поселка Кадрие, подошел к отельной зоне.
Пожар, начавшийся за рекой, из-за сильного ветра перекинулся на территорию пятизвёздочного отеля Titanic Deluxe Golf Belek, добавили в ассоциации.
"По текущей информации, жертв и раненых из-за инцидента среди российских туристов нет. Отель заверяет, что все гости находятся в безопасности и могут продолжить отдых. Мы следим за ситуацией", - говорится в сообщении АТОР.
В АТОР отмечают со ссылкой на оперативные данные, что на территории отеля ничего не горит, разрушений нет, электропитание работает, территория освещена. В целях безопасности из-за задымления отдыхающих временно эвакуировали, но сейчас они вернулись в свои номера.
Также, по информации источников АТОР, очаг природного пожара рядом с отелем локализован и продолжает тушиться.