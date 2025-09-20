https://ria.ru/20250920/turisty-2043110659.html

Жертв и раненых среди российских туристов из-за пожара в Белеке нет

Жертв и раненых среди российских туристов из-за пожара в Белеке нет

2025-09-20

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жертв и раненых из-за ситуации с лесным пожаром в турецком Белеке среди российских туристов нет, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В сообщении АТОР отмечается, что в ночь на субботу на курорте Белек в провинции Анталья сильный лесной пожар, возникший западнее поселка Кадрие, подошел к отельной зоне. Пожар, начавшийся за рекой, из-за сильного ветра перекинулся на территорию пятизвёздочного отеля Titanic Deluxe Golf Belek, добавили в ассоциации. "По текущей информации, жертв и раненых из-за инцидента среди российских туристов нет. Отель заверяет, что все гости находятся в безопасности и могут продолжить отдых. Мы следим за ситуацией", - говорится в сообщении АТОР.В АТОР отмечают со ссылкой на оперативные данные, что на территории отеля ничего не горит, разрушений нет, электропитание работает, территория освещена. В целях безопасности из-за задымления отдыхающих временно эвакуировали, но сейчас они вернулись в свои номера.Также, по информации источников АТОР, очаг природного пожара рядом с отелем локализован и продолжает тушиться.

