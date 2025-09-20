https://ria.ru/20250920/tiktok-2043214351.html
США получат шесть из семи мест в правлении TikTok, заявил Белый дом
США получат шесть из семи мест в правлении TikTok, заявил Белый дом

2025-09-20
в мире
сша
tiktok
китай
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США будут контролировать шесть из семи мест в правлении американского бизнеса TikTok после подписания сделки, которая обеспечит продолжение работы приложения для пользователей в Соединенных Штатах Америки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Будет семь мест в правлении, которое контролирует приложение в Соединенных Штатах. Шесть из них будут принадлежать американцам", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по TikTok.Левитт добавила, что благодаря заключению сделки TikTok продолжит работать на американской территории.
сша
китай
Новости
В мире, США, TikTok, Китай
