США получат шесть из семи мест в правлении TikTok, заявил Белый дом

США получат шесть из семи мест в правлении TikTok, заявил Белый дом

в мире

сша

tiktok

китай

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США будут контролировать шесть из семи мест в правлении американского бизнеса TikTok после подписания сделки, которая обеспечит продолжение работы приложения для пользователей в Соединенных Штатах Америки, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Будет семь мест в правлении, которое контролирует приложение в Соединенных Штатах. Шесть из них будут принадлежать американцам", - сообщила она в эфире телеканала Fox News, комментируя соглашение по TikTok.Левитт добавила, что благодаря заключению сделки TikTok продолжит работать на американской территории.

сша

китай

