https://ria.ru/20250920/tambov-2043107954.html
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 20.09.2025
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T00:16:00+03:00
2025-09-20T00:16:00+03:00
2025-09-20T00:16:00+03:00
безопасность
тамбов
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145490/13/1454901368_0:0:2765:1555_1920x0_80_0_0_91ee874dd83b6b26db1e48382a212626.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250912/rosaviatsiya-2041346811.html
тамбов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145490/13/1454901368_0:0:2373:1780_1920x0_80_0_0_44476fe6732b0c61a1b5873b7d370a85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, тамбов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Тамбов, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Тамбова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов