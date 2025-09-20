Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 20.09.2025
00:16 20.09.2025
В аэропорту Тамбова ввели временные ограничения на полеты
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале. Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
безопасность, тамбов, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Безопасность, Тамбов, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Самолет Airbus A330. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Тамбова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Тамбова ("Донское"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
Кореняко отметил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
БезопасностьТамбовАртем КоренякоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
