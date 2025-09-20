https://ria.ru/20250920/svo-2043155248.html
ВСУ за сутки потеряли до 215 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 215 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, егерской, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Могрица, Садки, Сенное и Храповщина Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск и Тихое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 12 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три производства стран НАТО", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20250920/vs-2043155293.html
