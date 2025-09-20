https://ria.ru/20250920/ssha-2043220617.html
США предрекли катастрофу в случае остановки работы правительства
США предрекли катастрофу в случае остановки работы правительства - РИА Новости, 20.09.2025
США предрекли катастрофу в случае остановки работы правительства
США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября, заявил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон после... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T18:27:00+03:00
2025-09-20T18:27:00+03:00
2025-09-20T18:27:00+03:00
в мире
сша
майк джонсон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября, заявил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон после решения сената отклонить законопроект о временном финансировании. "Похоже, что они (демократы - ред.) собираются остановить работу правительства. Шатдаун станет катастрофой для страны", - сообщил он, выступая в эфире телеканала Fox News.Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
https://ria.ru/20250919/tramp-2043106825.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, майк джонсон, дональд трамп
В мире, США, Майк Джонсон, Дональд Трамп
США предрекли катастрофу в случае остановки работы правительства
Спикер Джонсон: США ждет катастрофа в случае шатдауна правительства с 1 октября