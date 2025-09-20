Рейтинг@Mail.ru
США предрекли катастрофу в случае остановки работы правительства - РИА Новости, 20.09.2025
18:27 20.09.2025
США предрекли катастрофу в случае остановки работы правительства
США предрекли катастрофу в случае остановки работы правительства - РИА Новости, 20.09.2025
США предрекли катастрофу в случае остановки работы правительства
США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября, заявил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон после... РИА Новости, 20.09.2025
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября, заявил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон после решения сената отклонить законопроект о временном финансировании. &quot;Похоже, что они (демократы - ред.) собираются остановить работу правительства. Шатдаун станет катастрофой для страны&quot;, - сообщил он, выступая в эфире телеканала Fox News.Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами. Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
США предрекли катастрофу в случае остановки работы правительства

Здание Капитолия США
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. США ждет катастрофа в случае остановки работы федерального правительства с начала октября, заявил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон после решения сената отклонить законопроект о временном финансировании.
"Похоже, что они (демократы - ред.) собираются остановить работу правительства. Шатдаун станет катастрофой для страны", - сообщил он, выступая в эфире телеканала Fox News.

Ранее сенат США отклонил законопроект о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Президент США Дональд Трамп, комментируя итоги голосования, не исключил шатдаун правительства, но добавил, что республиканцы продолжат переговоры с демократами.
Новый финансовый год в США начинается 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочную резолюцию, федеральные учреждения рискуют приостановить работу на неопределенный срок.
Трамп допустил шатдаун после решения сената о финансировании правительства
19 сентября, 23:56
