Рейтинг@Mail.ru
США обсуждают возвращение авиабазы Баграм в Афганистане - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:30 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/ssha-2043108626.html
США обсуждают возвращение авиабазы Баграм в Афганистане
США обсуждают возвращение авиабазы Баграм в Афганистане - РИА Новости, 20.09.2025
США обсуждают возвращение авиабазы Баграм в Афганистане
Соединенные Штаты обсуждают с афганскими властями возвращение авиабазы Баграм в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T00:30:00+03:00
2025-09-20T00:30:00+03:00
в мире
афганистан
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010411_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c8d122860cea3e3164faf468d8698b95.jpg
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты обсуждают с афганскими властями возвращение авиабазы Баграм в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп. "Посмотрим, что будет с Баграмом, мы ведём переговоры с Афганистаном", - сказал Трамп журналистам.
https://ria.ru/20250607/ssha-2021552692.html
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0f/2042010411_0:0:2134:1600_1920x0_80_0_0_2603f85a4ee504d2d8c1b39d752d6630.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, сша, дональд трамп
В мире, Афганистан, США, Дональд Трамп
США обсуждают возвращение авиабазы Баграм в Афганистане

Трамп заявил, что США обсуждают с Афганистаном возвращение авиабазы Баграм

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты обсуждают с афганскими властями возвращение авиабазы Баграм в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп.
"Посмотрим, что будет с Баграмом, мы ведём переговоры с Афганистаном", - сказал Трамп журналистам.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.06.2025
Трамп заявил, что не хочет восстанавливать отношения с Маском
7 июня, 19:48
 
В миреАфганистанСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала