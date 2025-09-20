https://ria.ru/20250920/ssha-2043108626.html
США обсуждают возвращение авиабазы Баграм в Афганистане
США обсуждают возвращение авиабазы Баграм в Афганистане
Соединенные Штаты обсуждают с афганскими властями возвращение авиабазы Баграм в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 20.09.2025
ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты обсуждают с афганскими властями возвращение авиабазы Баграм в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп. "Посмотрим, что будет с Баграмом, мы ведём переговоры с Афганистаном", - сказал Трамп журналистам.
