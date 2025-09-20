Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 20 сентября: ВС России освободили Березовое - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/spetsoperatsiya-2043218361.html
Спецоперация, 20 сентября: ВС России освободили Березовое
Спецоперация, 20 сентября: ВС России освободили Березовое - РИА Новости, 20.09.2025
Спецоперация, 20 сентября: ВС России освободили Березовое
Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое в... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T18:12:00+03:00
2025-09-20T18:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_0:59:2972:1731_1920x0_80_0_0_ddcd71f89e9309b72073dadfe3505334.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1490 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Украинский конфликт Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с лидером КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что тот хотел бы увидеть завершение конфликта на Украине. Трамп добавил, что не может винить украинцев за то, что большинство из них не поддерживают продолжение украинского конфликта. Он отметил, что США "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, уточнив, что Киев приобретает вооружение у Штатов. Группой американских сенаторов от обеих партий представлен законопроект об использовании замороженных российских активов, находящихся в США, для помощи Украине каждые 90 дней, говорится в заявлении сенатского комитета по международным делам. Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году, заявил в Дании еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов стран Евросоюза. Бывший украинский лидер Виктор Ющенко, проводивший курс на отчуждение страны от России, хочет, чтобы Украина, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стала "бронежилетом Европы", а также не останавливалась на границах 1991 года и шла "на Москву". Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Зеленский вновь стал рассуждать о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта. Поражение ВСУ и ситуация на фронте Воздушно-десантные войска ВС РФ блокировали логистику 128-й отдельно штурмовой бригады ГУР Украины, оставив их без продовольствия, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг". Около 60% колумбийских наемников в ВСУ погибают, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. Заводы, производящие двигатели и корпуса ракет, а также ведущие дооснащение западной техники ВСУ, поражены ударами в Днепропетровске в ночь на субботу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило министерство обороны РФ. Украина перебросила несколько установок РСЗО HIMARS производства США на границу с ДНР для нанесения ударов по региону, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В российских силовых структурах РИА Новости сообщили о том, что ударом в районе Осоевки Сумской области уничтожены несколько украинских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ликвидирован командир взвода. Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ. "Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через - ред.) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - приводятся слова Зеленского на сайте украинский телеканал "Общественное". Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области, почти половину которого уже контролируют российские войска, ведутся "жесткие действия".
https://ria.ru/20250920/vsu-2043214066.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a67dc4968c8e15a45d503dfd5197ddd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, си цзиньпин, вооруженные силы украины, еврокомиссия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Си Цзиньпин, Вооруженные силы Украины, Еврокомиссия

Спецоперация, 20 сентября: ВС России освободили Березовое

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу.
Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1490 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2025
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2025

Украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с лидером КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что тот хотел бы увидеть завершение конфликта на Украине. Трамп добавил, что не может винить украинцев за то, что большинство из них не поддерживают продолжение украинского конфликта. Он отметил, что США "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, уточнив, что Киев приобретает вооружение у Штатов.
Группой американских сенаторов от обеих партий представлен законопроект об использовании замороженных российских активов, находящихся в США, для помощи Украине каждые 90 дней, говорится в заявлении сенатского комитета по международным делам.
Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году, заявил в Дании еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов стран Евросоюза.
Бывший украинский лидер Виктор Ющенко, проводивший курс на отчуждение страны от России, хочет, чтобы Украина, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стала "бронежилетом Европы", а также не останавливалась на границах 1991 года и шла "на Москву".
Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Зеленский вновь стал рассуждать о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Украинский пленный рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ
Вчера, 17:36

Поражение ВСУ и ситуация на фронте

Воздушно-десантные войска ВС РФ блокировали логистику 128-й отдельно штурмовой бригады ГУР Украины, оставив их без продовольствия, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг".
Около 60% колумбийских наемников в ВСУ погибают, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке.
Заводы, производящие двигатели и корпуса ракет, а также ведущие дооснащение западной техники ВСУ, поражены ударами в Днепропетровске в ночь на субботу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило министерство обороны РФ.
Украина перебросила несколько установок РСЗО HIMARS производства США на границу с ДНР для нанесения ударов по региону, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
В российских силовых структурах РИА Новости сообщили о том, что ударом в районе Осоевки Сумской области уничтожены несколько украинских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ликвидирован командир взвода.
Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ. "Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через - ред.) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - приводятся слова Зеленского на сайте украинский телеканал "Общественное".
Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области, почти половину которого уже контролируют российские войска, ведутся "жесткие действия".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийСи ЦзиньпинВооруженные силы УкраиныЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала