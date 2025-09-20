https://ria.ru/20250920/spetsoperatsiya-2043218361.html

Спецоперация, 20 сентября: ВС России освободили Березовое

20.09.2025

Спецоперация, 20 сентября: ВС России освободили Березовое

Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое в... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ в субботу. Всего ВСУ на разных направлениях СВО потеряли около 1490 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ. Украинский конфликт Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с лидером КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что тот хотел бы увидеть завершение конфликта на Украине. Трамп добавил, что не может винить украинцев за то, что большинство из них не поддерживают продолжение украинского конфликта. Он отметил, что США "зарабатывают деньги" на украинском конфликте, уточнив, что Киев приобретает вооружение у Штатов. Группой американских сенаторов от обеих партий представлен законопроект об использовании замороженных российских активов, находящихся в США, для помощи Украине каждые 90 дней, говорится в заявлении сенатского комитета по международным делам. Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году, заявил в Дании еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов стран Евросоюза. Бывший украинский лидер Виктор Ющенко, проводивший курс на отчуждение страны от России, хочет, чтобы Украина, которая на фоне провалов на фронте находится в глубоком экономическом и демографическом кризисе, стала "бронежилетом Европы", а также не останавливалась на границах 1991 года и шла "на Москву". Белый дом работает над планированием двусторонних переговоров президента Трампа с президентом Сирии переходного периода Ахмедом аш-Шараа и Владимиром Зеленским, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Зеленский вновь стал рассуждать о "корейской" и "финской" модели завершения конфликта. Поражение ВСУ и ситуация на фронте Воздушно-десантные войска ВС РФ блокировали логистику 128-й отдельно штурмовой бригады ГУР Украины, оставив их без продовольствия, рассказал РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным "Викинг". Около 60% колумбийских наемников в ВСУ погибают, сообщил РИА Новости отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой колумбийцев на воинскую службу на Ближнем Востоке. Заводы, производящие двигатели и корпуса ракет, а также ведущие дооснащение западной техники ВСУ, поражены ударами в Днепропетровске в ночь на субботу, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. Российские войска в ночь на субботу нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, в том числе разрабатывающим ракетные комплексы "Сапсан", сообщило министерство обороны РФ. Украина перебросила несколько установок РСЗО HIMARS производства США на границу с ДНР для нанесения ударов по региону, сообщили РИА Новости в силовых структурах. В российских силовых структурах РИА Новости сообщили о том, что ударом в районе Осоевки Сумской области уничтожены несколько украинских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ), ликвидирован командир взвода. Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ. "Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через - ред.) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - приводятся слова Зеленского на сайте украинский телеканал "Общественное". Зеленский признал, что в районе Купянска в Харьковской области, почти половину которого уже контролируют российские войска, ведутся "жесткие действия".

