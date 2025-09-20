Рейтинг@Mail.ru
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2025
16:30 20.09.2025
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 20.09.2025
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Интерактивная карта СВО &gt;&gt;Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 сентября 2025 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения освободили Березовое в Днепропетровской области, а также поразили склады боеприпасов, места запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 667 самолетов, 283 вертолета, 85 418 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 188 танков и других бронемашин, 1 592 реактивные системы залпового огня, 29 749 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 42 244 единиц автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.09.2025

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.

Данные Минобороны и администраций новых регионов на 20 сентября 2025 года

За прошедшие сутки российские подразделения освободили Березовое в Днепропетровской области, а также поразили склады боеприпасов, места запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 151 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 383 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 667 самолетов, 283 вертолета, 85 418 беспилотников, 628 зенитных ракетных комплексов, 25 188 танков и других бронемашин, 1 592 реактивные системы залпового огня, 29 749 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 42 244 единиц автомобильной техники.
 
