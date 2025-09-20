Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного соглашения 1979 года
15:17 20.09.2025 (обновлено: 15:35 20.09.2025)
СМИ: Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного соглашения 1979 года
СМИ: Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного соглашения 1979 года - РИА Новости, 20.09.2025
СМИ: Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного соглашения 1979 года
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения 1979 года из-за роста военного присутствия на Синайском полуострове,... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения 1979 года из-за роста военного присутствия на Синайском полуострове, сообщает портал Axios со ссылкой на американского и израильских чиновников."В ходе встречи в Иерусалиме в понедельник Нетаньяху представил госсекретарю Марко Рубио перечень мер на Синае, которые, как он заявил, являются существенными нарушениями Египтом мирного соглашения 1979 года с Израилем, гарантом которого выступают США", - пишет портал.Отмечается, что Нетаньяху попросил власти США надавить на Египет, чтобы тот снизил возросшее военное присутствие на Синае.Израильские чиновники заявили порталу, что Египет якобы создает на Синае военную инфраструктуру, которая может быть использована в том числе в наступательных целях, в районах, где по соглашению позволено развертывать лишь легкие вооружения.Они утверждают, что Египет продлил взлетные полосы на авиабазах на Синае, чтобы они могли использоваться истребителями, а также создал подземные объекты, где, как заявили израильские официальные лица, хранятся ракеты. При этом Египет по военным и дипломатическим каналам не предоставил достаточных для Израиля объяснений предназначения этой инфраструктуры.Портал пишет, что решение обратиться к США было принято после того, как прямые переговоры Израиля с Египтом не увенчались успехом. Израильский чиновник рассказал порталу, что ситуацию усугубляет тот факт, что международная группа наблюдателей во главе с США значительно сократила миссии по мониторингу ситуации на Синае, что осложняет оценку ситуации.Египетский чиновник в комментарии порталу опроверг обвинения Израиля и отметил, что власти США не обращались к Египту по этому вопросу.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения 1979 года из-за роста военного присутствия на Синайском полуострове, сообщает портал Axios со ссылкой на американского и израильских чиновников.
"В ходе встречи в Иерусалиме в понедельник Нетаньяху представил госсекретарю Марко Рубио перечень мер на Синае, которые, как он заявил, являются существенными нарушениями Египтом мирного соглашения 1979 года с Израилем, гарантом которого выступают США", - пишет портал.
Отмечается, что Нетаньяху попросил власти США надавить на Египет, чтобы тот снизил возросшее военное присутствие на Синае.
Израильские чиновники заявили порталу, что Египет якобы создает на Синае военную инфраструктуру, которая может быть использована в том числе в наступательных целях, в районах, где по соглашению позволено развертывать лишь легкие вооружения.
Они утверждают, что Египет продлил взлетные полосы на авиабазах на Синае, чтобы они могли использоваться истребителями, а также создал подземные объекты, где, как заявили израильские официальные лица, хранятся ракеты. При этом Египет по военным и дипломатическим каналам не предоставил достаточных для Израиля объяснений предназначения этой инфраструктуры.
Портал пишет, что решение обратиться к США было принято после того, как прямые переговоры Израиля с Египтом не увенчались успехом. Израильский чиновник рассказал порталу, что ситуацию усугубляет тот факт, что международная группа наблюдателей во главе с США значительно сократила миссии по мониторингу ситуации на Синае, что осложняет оценку ситуации.
Египетский чиновник в комментарии порталу опроверг обвинения Израиля и отметил, что власти США не обращались к Египту по этому вопросу.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Нетаньяху и Аш-Шараа не встретятся на полях Генассамблеи ООН
19 сентября, 03:48
 
В миреЕгипетБиньямин НетаньяхуИзраиль
 
 
