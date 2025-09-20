https://ria.ru/20250920/smi-2043188183.html
СМИ: Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного соглашения 1979 года
СМИ: Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного соглашения 1979 года - РИА Новости, 20.09.2025
СМИ: Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного соглашения 1979 года
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения 1979 года из-за роста военного присутствия на Синайском полуострове,... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:17:00+03:00
2025-09-20T15:17:00+03:00
2025-09-20T15:35:00+03:00
в мире
египет
биньямин нетаньяху
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130330_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_fd6fdb944bdb6afb16be0769dd00855e.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения 1979 года из-за роста военного присутствия на Синайском полуострове, сообщает портал Axios со ссылкой на американского и израильских чиновников."В ходе встречи в Иерусалиме в понедельник Нетаньяху представил госсекретарю Марко Рубио перечень мер на Синае, которые, как он заявил, являются существенными нарушениями Египтом мирного соглашения 1979 года с Израилем, гарантом которого выступают США", - пишет портал.Отмечается, что Нетаньяху попросил власти США надавить на Египет, чтобы тот снизил возросшее военное присутствие на Синае.Израильские чиновники заявили порталу, что Египет якобы создает на Синае военную инфраструктуру, которая может быть использована в том числе в наступательных целях, в районах, где по соглашению позволено развертывать лишь легкие вооружения.Они утверждают, что Египет продлил взлетные полосы на авиабазах на Синае, чтобы они могли использоваться истребителями, а также создал подземные объекты, где, как заявили израильские официальные лица, хранятся ракеты. При этом Египет по военным и дипломатическим каналам не предоставил достаточных для Израиля объяснений предназначения этой инфраструктуры.Портал пишет, что решение обратиться к США было принято после того, как прямые переговоры Израиля с Египтом не увенчались успехом. Израильский чиновник рассказал порталу, что ситуацию усугубляет тот факт, что международная группа наблюдателей во главе с США значительно сократила миссии по мониторингу ситуации на Синае, что осложняет оценку ситуации.Египетский чиновник в комментарии порталу опроверг обвинения Израиля и отметил, что власти США не обращались к Египту по этому вопросу.
https://ria.ru/20250919/oon-2042872486.html
египет
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975130330_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_a3b42b83c0cede57c1953a2098587af1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, биньямин нетаньяху, израиль
В мире, Египет, Биньямин Нетаньяху, Израиль
СМИ: Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного соглашения 1979 года
Axios: Нетаньяху в беседе с Рубио попросил власти США надавить на Египет
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения 1979 года из-за роста военного присутствия на Синайском полуострове, сообщает портал Axios со ссылкой на американского и израильских чиновников.
"В ходе встречи в Иерусалиме
в понедельник Нетаньяху
представил госсекретарю Марко Рубио
перечень мер на Синае, которые, как он заявил, являются существенными нарушениями Египтом
мирного соглашения 1979 года с Израилем
, гарантом которого выступают США", - пишет портал.
Отмечается, что Нетаньяху попросил власти США
надавить на Египет, чтобы тот снизил возросшее военное присутствие на Синае.
Израильские чиновники заявили порталу, что Египет якобы создает на Синае военную инфраструктуру, которая может быть использована в том числе в наступательных целях, в районах, где по соглашению позволено развертывать лишь легкие вооружения.
Они утверждают, что Египет продлил взлетные полосы на авиабазах на Синае, чтобы они могли использоваться истребителями, а также создал подземные объекты, где, как заявили израильские официальные лица, хранятся ракеты. При этом Египет по военным и дипломатическим каналам не предоставил достаточных для Израиля объяснений предназначения этой инфраструктуры.
Портал пишет, что решение обратиться к США было принято после того, как прямые переговоры Израиля с Египтом не увенчались успехом. Израильский чиновник рассказал порталу, что ситуацию усугубляет тот факт, что международная группа наблюдателей во главе с США значительно сократила миссии по мониторингу ситуации на Синае, что осложняет оценку ситуации.
Египетский чиновник в комментарии порталу опроверг обвинения Израиля и отметил, что власти США не обращались к Египту по этому вопросу.