Два человека находятся в реанимации после схода вагонов в Приамурье
05:03 20.09.2025 (обновлено: 05:08 20.09.2025)
Два человека находятся в реанимации после схода вагонов в Приамурье
Два человека находятся в реанимации после схода вагонов в Приамурье - РИА Новости, 20.09.2025
Два человека находятся в реанимации после схода вагонов в Приамурье
Двенадцать пострадавших при сходе двух вагонов платформ и укладочного крана при проведении работ на железной дороге в Приамурье находятся в больнице, из них... РИА Новости, 20.09.2025
происшествия
россия
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная железная дорога
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Двенадцать пострадавших при сходе двух вагонов платформ и укладочного крана при проведении работ на железной дороге в Приамурье находятся в больнице, из них двое - в реанимации, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ."Пострадало всего 14 человек, скончалось двое. Двенадцать - в медучреждении, из них два человека - в реанимации", - сообщила агентству старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Ольга Завьялова.По данным МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
россия
амурская область
происшествия, россия, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная железная дорога
Происшествия, Россия, Амурская область, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная железная дорога
Два человека находятся в реанимации после схода вагонов в Приамурье

Два человека находятся в реанимации после схода вагонов в Амурской области

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураСход вагонов и крана с рельсов в Амурской области
Сход вагонов и крана с рельсов в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
Сход вагонов и крана с рельсов в Амурской области
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Двенадцать пострадавших при сходе двух вагонов платформ и укладочного крана при проведении работ на железной дороге в Приамурье находятся в больнице, из них двое - в реанимации, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
"Пострадало всего 14 человек, скончалось двое. Двенадцать - в медучреждении, из них два человека - в реанимации", - сообщила агентству старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Ольга Завьялова.
По данным МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
ПроисшествияРоссияАмурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Дальневосточная железная дорога
 
 
Заголовок открываемого материала