Два человека находятся в реанимации после схода вагонов в Приамурье
Два человека находятся в реанимации после схода вагонов в Приамурье
2025-09-20T05:03:00+03:00
2025-09-20T05:03:00+03:00
2025-09-20T05:08:00+03:00
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 сен - РИА Новости. Двенадцать пострадавших при сходе двух вагонов платформ и укладочного крана при проведении работ на железной дороге в Приамурье находятся в больнице, из них двое - в реанимации, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ."Пострадало всего 14 человек, скончалось двое. Двенадцать - в медучреждении, из них два человека - в реанимации", - сообщила агентству старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации Ольга Завьялова.По данным МСУТ, 19 сентября на перегоне Беленькая - Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги в Амурской области при движении укладочного поезда произошел сход подвижного состава, с выездом на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкновением с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране, в результате произошедшего один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьей 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Следователи на месте ЧП устанавливают все обстоятельства произошедшего
