Рейтинг@Mail.ru
СК проверит информацию об использовании рабского труда в Ростовской области - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:58 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/sk-2043217000.html
СК проверит информацию об использовании рабского труда в Ростовской области
СК проверит информацию об использовании рабского труда в Ростовской области - РИА Новости, 20.09.2025
СК проверит информацию об использовании рабского труда в Ростовской области
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о возможном использовании рабского труда в... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T17:58:00+03:00
2025-09-20T17:58:00+03:00
общество
россия
ростовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_0:68:2736:1607_1920x0_80_0_0_32c40d67fb7e8046d94ece5fc6abfeec.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин Ростовской области, сообщили в субботу в информационном центре ведомства. Ранее в ряде СМИ и соцсетях сообщалось об использовании рабского труда в хуторе Пустошкин в Ростовской области. Якобы несколько мужчин, в том числе неславянской внешности, разместили на территории домовладения 17 человек, в том числе пожилых людей, ведущих "асоциальный образ жизни". Уточнялось, что злоумышленники заставляли этих людей выполнять, в том числе сельхоз работы. За непослушание, невыполнение указаний и попытки побега избивали пленников. &quot;Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин Ростовской области. В СУСК России по Ростовской области по данному факту начата процессуальная проверка&quot;, - говорится в сообщении.Ее ход и результаты Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в информационном центре СК России.
https://ria.ru/20250406/yakutiya-2009652993.html
россия
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498329_210:61:2444:1737_1920x0_80_0_0_a9214bef0431d46a173e8a09bda944fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ростовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Общество, Россия, Ростовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит информацию об использовании рабского труда в Ростовской области

Бастрыкин поручил проверить информацию о рабском труде в хуторе Пустошкин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин Ростовской области, сообщили в субботу в информационном центре ведомства.
Ранее в ряде СМИ и соцсетях сообщалось об использовании рабского труда в хуторе Пустошкин в Ростовской области. Якобы несколько мужчин, в том числе неславянской внешности, разместили на территории домовладения 17 человек, в том числе пожилых людей, ведущих "асоциальный образ жизни". Уточнялось, что злоумышленники заставляли этих людей выполнять, в том числе сельхоз работы. За непослушание, невыполнение указаний и попытки побега избивали пленников.
«

"Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин Ростовской области. В СУСК России по Ростовской области по данному факту начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

Ее ход и результаты Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в информационном центре СК России.
Ферма, на которой работал мужчина, удерживаемый в рабстве в Нюрбинском районе Якутии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Якутии возбудили дело о рабстве двух мужчин
6 апреля, 15:34
 
ОбществоРоссияРостовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала