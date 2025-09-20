https://ria.ru/20250920/sk-2043217000.html
СК проверит информацию об использовании рабского труда в Ростовской области
2025-09-20T17:58:00+03:00
общество
россия
ростовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен - РИА Новости. Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин Ростовской области, сообщили в субботу в информационном центре ведомства. Ранее в ряде СМИ и соцсетях сообщалось об использовании рабского труда в хуторе Пустошкин в Ростовской области. Якобы несколько мужчин, в том числе неславянской внешности, разместили на территории домовладения 17 человек, в том числе пожилых людей, ведущих "асоциальный образ жизни". Уточнялось, что злоумышленники заставляли этих людей выполнять, в том числе сельхоз работы. За непослушание, невыполнение указаний и попытки побега избивали пленников. "Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о возможном использовании рабского труда в хуторе Пустошкин Ростовской области. В СУСК России по Ростовской области по данному факту начата процессуальная проверка", - говорится в сообщении.Ее ход и результаты Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства, уточнили в информационном центре СК России.
