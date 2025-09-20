https://ria.ru/20250920/shtraf-2043206399.html
Суд взыскал штраф с сотрудника Внуково за 364 посещения бизнес-залов
Суд взыскал штраф с сотрудника Внуково за 364 посещения бизнес-залов
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сотрудника аэропорта Внуково, за пять месяцев более 360 раз прошедшего в залы повышенной комфортности, обязали выплатить штраф на сумму свыше 655 тысяч рублей, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.Отмечается, что ответчик заключил договор с банком на предоставление пакета услуг, в который входил сервис доступа в залы повышенной комфортности. По его условиям, он имел право на неограниченный доступ в такие залы в аэропортах и на железнодорожных вокзалах при предъявлении кода доступа и посадочного талона или билета на поезд.Однако банк обратился в суд, когда заметил, что тот воспользовался услугой 364 раза за пять месяцев. Ответчик настаивал, что действительно несколько раз передавал код доступа знакомым, но во Внуково сам ходил в зал, чтобы поесть в рабочее время. Ему поверили, обязав выплатить компенсацию лишь в размере 12 600 рублей.Апелляционный суд и кассация не согласились с этим решением, поскольку услуга предоставляется при условии предъявления как кода, так и посадочного талона. При этом в залы проходили по несколько раз в день. Более того, проходы иногда осуществлялись одновременно. Учитывая данное обстоятельство, суд пришел к выводу, что ответчик предоставлял код доступа другим пассажирам, приняв решение взыскать полную сумму компенсации.
