В Москве на месте обрушившейся школы завершили разбор завалов
20:12 20.09.2025 (обновлено: 20:36 20.09.2025)
В Москве на месте обрушившейся школы завершили разбор завалов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов в ремонтирующейся школе в Москве, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, сообщили в субботу РИА Новости в оперативных службах.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. Тела двух рабочих были извлечены из-под завалов после обрушения, сообщал столичный главк МЧС."Разбор завалов завершен", - сказал собеседник агентства.По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота спасательных служб около здания школы, где произошло обрушение строительных конструкций во время ремонта, на востоке Москвы. 20 сентября 2025
Работа спасательных служб около здания школы, где произошло обрушение строительных конструкций во время ремонта, на востоке Москвы. 20 сентября 2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов в ремонтирующейся школе в Москве, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, сообщили в субботу РИА Новости в оперативных службах.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. Тела двух рабочих были извлечены из-под завалов после обрушения, сообщал столичный главк МЧС.
"Разбор завалов завершен", - сказал собеседник агентства.
По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
На месте происшествия, где произошло обрушение строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе на улице Знаменской в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Опубликованы фото с места обвала конструкций в школе в Москве
