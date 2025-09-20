https://ria.ru/20250920/shkola-2043238199.html

В Москве на месте обрушившейся школы завершили разбор завалов

Спасатели завершили разбор завалов в ремонтирующейся школе в Москве, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, сообщили в субботу РИА Новости

москва

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов в ремонтирующейся школе в Москве, где в результате обрушения конструкций погибли двое рабочих, сообщили в субботу РИА Новости в оперативных службах.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. Тела двух рабочих были извлечены из-под завалов после обрушения, сообщал столичный главк МЧС."Разбор завалов завершен", - сказал собеседник агентства.По факту случившегося следователи столичного главка СК РФ проводят доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Наталья Макарова

