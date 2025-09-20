https://ria.ru/20250920/shkola-2043176125.html

Около обрушившейся школы в Москве находятся спасатели и медики

Около обрушившейся школы в Москве находятся спасатели и медики - РИА Новости, 20.09.2025

Около обрушившейся школы в Москве находятся спасатели и медики

Около школы на востоке Москвы, где в субботу погибли двое рабочих в результате обрушения конструкций при ремонте, находятся спасатели, медики и полиция,... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T14:13:00+03:00

2025-09-20T14:13:00+03:00

2025-09-20T14:13:00+03:00

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043175401_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_02a01a660e9c5d77f86a97e22b5fc65a.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около школы на востоке Москвы, где в субботу погибли двое рабочих в результате обрушения конструкций при ремонте, находятся спасатели, медики и полиция, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один до сих пор может находиться под ними. Как передает корреспондент агентства, сейчас возле школы находятся автомобили полиции, скорой помощи, департамента ГОЧСиПБ. В столичной прокуратуре ранее сообщили, что при обрушении пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. В столичном главке МЧС России добавили, что тела двух рабочих извлечены из-под завалов после обрушения, причины ЧП устанавливаются. Столичный главк СК России сообщил о начале проверки по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

https://ria.ru/20250920/moskva-2043173978.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка у школы на востоке Москвы, где при обрушении погибли рабочие У школы на востоке Москвы, где при обрушении погибли рабочие, находятся машины спасателей, скорой и полиции, передает корреспондент РИА Новости с места событий 2025-09-20T14:13 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)