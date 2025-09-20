Около обрушившейся школы в Москве находятся спасатели и медики

https://ria.ru/20250920/shkola-2043176125.html
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Около школы на востоке Москвы, где в субботу погибли двое рабочих в результате обрушения конструкций при ремонте, находятся спасатели, медики и полиция, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что в неработающей школе в Москве произошло обрушение бетонных плит перекрытий. В результате погибли двое рабочих, один человек выбрался из-под завалов самостоятельно, еще один до сих пор может находиться под ними. Как передает корреспондент агентства, сейчас возле школы находятся автомобили полиции, скорой помощи, департамента ГОЧСиПБ. В столичной прокуратуре ранее сообщили, что при обрушении пострадали рабочие субподрядной коммерческой организации. В столичном главке МЧС России добавили, что тела двух рабочих извлечены из-под завалов после обрушения, причины ЧП устанавливаются. Столичный главк СК России сообщил о начале проверки по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
