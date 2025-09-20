Рейтинг@Mail.ru
Под завалами в закрытой школе в Москве может быть еще один рабочий
13:25 20.09.2025 (обновлено: 13:42 20.09.2025)
Под завалами в закрытой школе в Москве может быть еще один рабочий
москва
происшествия
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Под завалами в неработающей школе в Москве, где обрушились перекрытия, может находиться ещё один рабочий, тела двух погибших уже извлекли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщили агентству, что, предварительно, двое рабочих погибли из-за обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе по адресу: Знаменская 14/4."Предварительно, под завалами может находиться ещё один рабочий, два тела уже извлекли", - уточнил собеседник агентства.По его словам, предварительно, в здании находились четверо рабочих, один выбрался самостоятельно.
москва
2025
москва, происшествия
Москва, Происшествия
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Под завалами в неработающей школе в Москве, где обрушились перекрытия, может находиться ещё один рабочий, тела двух погибших уже извлекли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Ранее в экстренных службах сообщили агентству, что, предварительно, двое рабочих погибли из-за обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе по адресу: Знаменская 14/4.
"Предварительно, под завалами может находиться ещё один рабочий, два тела уже извлекли", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, предварительно, в здании находились четверо рабочих, один выбрался самостоятельно.
МоскваПроисшествия
 
 
