Под завалами в закрытой школе в Москве может быть еще один рабочий

2025-09-20T13:25:00+03:00
москва
происшествия
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Под завалами в неработающей школе в Москве, где обрушились перекрытия, может находиться ещё один рабочий, тела двух погибших уже извлекли, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщили агентству, что, предварительно, двое рабочих погибли из-за обрушения строительных конструкций при проведении ремонтных работ в школе по адресу: Знаменская 14/4."Предварительно, под завалами может находиться ещё один рабочий, два тела уже извлекли", - уточнил собеседник агентства.По его словам, предварительно, в здании находились четверо рабочих, один выбрался самостоятельно.
москва
москва, происшествия
