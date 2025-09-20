Рейтинг@Mail.ru
Зрители на финале конкурса "Интервидение" бурно приветствовали Россию
21:10 20.09.2025 (обновлено: 23:50 20.09.2025)
Зрители на финале конкурса "Интервидение" бурно приветствовали Россию
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зрители, собравшиеся на финальном шоу международного музыкального конкурса "Интервидение", во время представления стран-участниц бурно поприветствовали стран-хозяйку этого года - Россию, передает корреспондент РИА Новости. Финал конкурса "Интервидение" проходит на столичной концертной площадке Live Арена в субботу. В начале финала конкурса прошли представления всех 23 стран-участниц конкурса "Интервидение". Представление России собрало самые бурные овации публики. Российские болельщики активно поддерживают представителя РФ, заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman). Сам Shaman перед выступлением сидит в зоне ожидания для участников вместе со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкShaman (Россия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
Shaman (Россия) на жеребьевке участников международного музыкального конкурса "Интервидение"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Зрители, собравшиеся на финальном шоу международного музыкального конкурса "Интервидение", во время представления стран-участниц бурно поприветствовали стран-хозяйку этого года - Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Финал конкурса "Интервидение" проходит на столичной концертной площадке Live Арена в субботу.
В начале финала конкурса прошли представления всех 23 стран-участниц конкурса "Интервидение". Представление России собрало самые бурные овации публики. Российские болельщики активно поддерживают представителя РФ, заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman). Сам Shaman перед выступлением сидит в зоне ожидания для участников вместе со своей возлюбленной, главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Видеообращение президента РФ Владимира Путина к участникам международного музыкального конкурса Интервидение в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Путин рассказал о зарубежных участниках "Интервидения"
