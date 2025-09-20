https://ria.ru/20250920/rossiya-2043239906.html

Россию назвали лидером по необычному показателю

В России и мире в целом наблюдается численное превосходство женщин над мужчинами, следует из данных, опубликованных аналитической компанией Civixplorer. РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России и мире в целом наблюдается численное превосходство женщин над мужчинами, следует из данных, опубликованных аналитической компанией Civixplorer.По данным компании, самое значительное преобладание отмечается в России — 63 процента женщин против 37 процентов мужчин.Такая же тенденция наблюдается среди населения США (52,7 процента женщин), Бразилии (53,3 процента), Бангладеш (53,8 процента), Японии (55,5 процента), Мексики (54,4 процента), Германии (52,3 процента) и Таиланда (55 процентов).Мужчины составляют большинство в Индии (55,8 процента), Египте (55,3 процента), Китае (53,9 процента), Пакистане (53,4 процента), Иране (52,7 процента), Нигерии (51,9 процента), Турции и Вьетнаме (50,9 процента), а также на Филиппинах (50,3 процента).Уточняется, что анализ проводился на основе данных за 2024 год.Ранее президент России Владимир Путин, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни "Стоят девчонки".При этом вице-премьер страны Татьяна Голикова рассказала, что мальчиков в 2024 году родилось чуть больше, чем девочек.

