https://ria.ru/20250920/rossiya-2043239906.html
Россию назвали лидером по необычному показателю
Россию назвали лидером по необычному показателю - РИА Новости, 20.09.2025
Россию назвали лидером по необычному показателю
В России и мире в целом наблюдается численное превосходство женщин над мужчинами, следует из данных, опубликованных аналитической компанией Civixplorer. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T20:20:00+03:00
2025-09-20T20:20:00+03:00
2025-09-20T20:32:00+03:00
в мире
россия
сша
бразилия
татьяна голикова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867527235_0:422:2790:1991_1920x0_80_0_0_6d41af155f77724fe6451def3f68cc2b.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России и мире в целом наблюдается численное превосходство женщин над мужчинами, следует из данных, опубликованных аналитической компанией Civixplorer.По данным компании, самое значительное преобладание отмечается в России — 63 процента женщин против 37 процентов мужчин.Такая же тенденция наблюдается среди населения США (52,7 процента женщин), Бразилии (53,3 процента), Бангладеш (53,8 процента), Японии (55,5 процента), Мексики (54,4 процента), Германии (52,3 процента) и Таиланда (55 процентов).Мужчины составляют большинство в Индии (55,8 процента), Египте (55,3 процента), Китае (53,9 процента), Пакистане (53,4 процента), Иране (52,7 процента), Нигерии (51,9 процента), Турции и Вьетнаме (50,9 процента), а также на Филиппинах (50,3 процента).Уточняется, что анализ проводился на основе данных за 2024 год.Ранее президент России Владимир Путин, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни "Стоят девчонки".При этом вице-премьер страны Татьяна Голикова рассказала, что мальчиков в 2024 году родилось чуть больше, чем девочек.
https://ria.ru/20250919/svyaschennik-2042921330.html
https://ria.ru/20250714/deti-2029018937.html
https://ria.ru/20250716/putin-2029544046.html
россия
сша
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867527235_30:0:2761:2048_1920x0_80_0_0_3b1f3640944a544dd904ca4f19a8cfd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, бразилия, татьяна голикова, владимир путин
В мире, Россия, США, Бразилия, Татьяна Голикова, Владимир Путин