Россию назвали лидером по необычному показателю - РИА Новости, 20.09.2025
20:20 20.09.2025 (обновлено: 20:32 20.09.2025)
Россию назвали лидером по необычному показателю
В России и мире в целом наблюдается численное превосходство женщин над мужчинами, следует из данных, опубликованных аналитической компанией Civixplorer.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России и мире в целом наблюдается численное превосходство женщин над мужчинами, следует из данных, опубликованных аналитической компанией Civixplorer.По данным компании, самое значительное преобладание отмечается в России — 63 процента женщин против 37 процентов мужчин.Такая же тенденция наблюдается среди населения США (52,7 процента женщин), Бразилии (53,3 процента), Бангладеш (53,8 процента), Японии (55,5 процента), Мексики (54,4 процента), Германии (52,3 процента) и Таиланда (55 процентов).Мужчины составляют большинство в Индии (55,8 процента), Египте (55,3 процента), Китае (53,9 процента), Пакистане (53,4 процента), Иране (52,7 процента), Нигерии (51,9 процента), Турции и Вьетнаме (50,9 процента), а также на Филиппинах (50,3 процента).Уточняется, что анализ проводился на основе данных за 2024 год.Ранее президент России Владимир Путин, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни "Стоят девчонки".При этом вице-премьер страны Татьяна Голикова рассказала, что мальчиков в 2024 году родилось чуть больше, чем девочек.
© РИА Новости / Алексей Даничев
Люди прогуливаются
Люди прогуливаются. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В России и мире в целом наблюдается численное превосходство женщин над мужчинами, следует из данных, опубликованных аналитической компанией Civixplorer.
По данным компании, самое значительное преобладание отмечается в России — 63 процента женщин против 37 процентов мужчин.
Такая же тенденция наблюдается среди населения США (52,7 процента женщин), Бразилии (53,3 процента), Бангладеш (53,8 процента), Японии (55,5 процента), Мексики (54,4 процента), Германии (52,3 процента) и Таиланда (55 процентов).
Мужчины составляют большинство в Индии (55,8 процента), Египте (55,3 процента), Китае (53,9 процента), Пакистане (53,4 процента), Иране (52,7 процента), Нигерии (51,9 процента), Турции и Вьетнаме (50,9 процента), а также на Филиппинах (50,3 процента).
Уточняется, что анализ проводился на основе данных за 2024 год.
Ранее президент России Владимир Путин, говоря о демографической обстановке в стране, вспомнил строчки про десять девчонок и девять ребят из советской песни "Стоят девчонки".
При этом вице-премьер страны Татьяна Голикова рассказала, что мальчиков в 2024 году родилось чуть больше, чем девочек.
