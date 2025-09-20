https://ria.ru/20250920/rossiya-2043194054.html

"Уморить Путина". В ФРГ жестко осадили Вадефуля из-за слов о России

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Немецкие пользователи социальной сети X обрушились с критикой на министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля из-за заявления о якобы проникновении российских истребителей в воздушное пространство Эстонии."Дорогой Йоханн, а теперь живо пить таблетки и в кроватку. Завтра можете вновь поиграть в министра иностранных дел", — написал читатель."Странно, что все эти события описываются тут публично. Ни один серьезный военный не стал бы так поступать. Так что это просто ложь и обман", — отметил еще один пользователь."Вы такими постами надеетесь уморить Путина скукой или рассчитываете, что он умрет от смеха?" — поинтересовался комментатор."Никто больше не верит вашим сказкам Шахерезады", — подытожил читатель.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

