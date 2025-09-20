https://ria.ru/20250920/rossiya-2043192503.html

В Минпросвещения прокомментировали использование ИИ для домашних заданий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Использование искусственного интеллекта при выполнении домашнего задания мешает ученику осваивать материал и совершенствовать знания, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев. Слет Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) проходит в Нижнем Новгороде с 17 по 22 сентября. "Безусловно, пользоваться при выполнении домашних заданий искусственным интеллектом нельзя. Не потому, что это нужно запрещать или каким-то образом ограничивать. Это (использование ИИ - ред.) прежде всего мешает самому ученику осваивать тот материал, развивать свой собственный мозг и совершенствовать свои знания. Вот об этом нужно рассказывать, это нужно объяснять, потому что искусственный интеллект - это помощник, как любая цифровая технология", - сказал Бугаев журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости об использовании школьниками ИИ при выполнении домашних заданий. Слет ВФМ собрал две тысячи молодых людей: одна тысяча участников из России и столько же иностранцев со всех континентов Земли. В слете также принимают участие 200 подростков от 14 до 17лет - 100 из РФ и 100 из-за рубежа. Организатором мероприятия стала Росмолодежь, соорганизатором - правительство Нижегородской области, а оператором - Дирекция Всемирного фестиваля молодежи (ДВФМ).

