Путин выделил деньги для Южной Осетии из резервного фонда, заявил Кириенко
Путин выделил деньги для Южной Осетии из резервного фонда, заявил Кириенко - РИА Новости, 20.09.2025
Путин выделил деньги для Южной Осетии из резервного фонда, заявил Кириенко
Президент России Владимир Путин из личного резервного фонда выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии, сообщил первый замруководителя... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:38:00+03:00
2025-09-20T15:38:00+03:00
2025-09-20T15:38:00+03:00
ЦХИНВАЛ, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из личного резервного фонда выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Владимир Владимирович Путин принял уникальное решение, он деньги на медицинское оборудование для республики Южная Осетия выделил из своего личного резервного фонда", - сказал Кириенко на встрече с педагогами в Южной Осетии.
