Путин выделил деньги для Южной Осетии из резервного фонда, заявил Кириенко - РИА Новости, 20.09.2025
15:38 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043190699.html
Путин выделил деньги для Южной Осетии из резервного фонда, заявил Кириенко
Путин выделил деньги для Южной Осетии из резервного фонда, заявил Кириенко - РИА Новости, 20.09.2025
Путин выделил деньги для Южной Осетии из резервного фонда, заявил Кириенко
Президент России Владимир Путин из личного резервного фонда выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии, сообщил первый замруководителя... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:38:00+03:00
2025-09-20T15:38:00+03:00
южная осетия
россия
владимир путин
сергей кириенко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042530711_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_13117eb71daaf838e14081ad3f4c2a61.jpg
ЦХИНВАЛ, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из личного резервного фонда выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Владимир Владимирович Путин принял уникальное решение, он деньги на медицинское оборудование для республики Южная Осетия выделил из своего личного резервного фонда", - сказал Кириенко на встрече с педагогами в Южной Осетии.
южная осетия
россия
южная осетия, россия, владимир путин, сергей кириенко, в мире
Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, В мире
Путин выделил деньги для Южной Осетии из резервного фонда, заявил Кириенко

Кириенко: Путин выделил деньги на оборудование для Южной Осетии из личного фонда

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из личного резервного фонда выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Владимир Владимирович Путин принял уникальное решение, он деньги на медицинское оборудование для республики Южная Осетия выделил из своего личного резервного фонда", - сказал Кириенко на встрече с педагогами в Южной Осетии.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
ПСБ открыл корсчет для Сберегательного банка Южной Осетии
19 сентября, 18:08
 
Южная ОсетияРоссияВладимир ПутинСергей КириенкоВ мире
 
 
