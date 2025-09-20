https://ria.ru/20250920/rossiya-2043190699.html

Путин выделил деньги для Южной Осетии из резервного фонда, заявил Кириенко

2025-09-20T15:38:00+03:00

ЦХИНВАЛ, 20 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин из личного резервного фонда выделил деньги на медицинское оборудование для Южной Осетии, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "Владимир Владимирович Путин принял уникальное решение, он деньги на медицинское оборудование для республики Южная Осетия выделил из своего личного резервного фонда", - сказал Кириенко на встрече с педагогами в Южной Осетии.

