В МИД России рассказали, как Запад воспринимает потерю мирового господства
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потеря мирового господства в контексте формирования многополярного мира воспринимается Западом как фундаментальная угроза, а не закономерность, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "С его стороны (Запада - ред.), утрата господства воспринимается как экзистенциальная угроза, а не как закономерность. Взятый Западом курс на безрассудную конфронтацию уже выплеснулся за узкие русофобские рамки, о чем мы предупреждали своих партнеров по мировому большинству еще на самых ранних стадиях развернутой против нас агрессивной кампании", - сказал Бердыев, выступая на Всемирной общественной ассамблее "Новый мир осознанного единства". Он отметил, что сегодня этот западный курс уже нацелился на подавление любого инакомыслия и превращение планеты в арену игр с нулевой суммой, а также в борьбу без правил. "Все самостоятельные государства тут же становятся мишенями гибридной войны, объектом дестабилизации, в чем прослеживается фирменный почерк семерки (страны G7- ред.) НАТО, ЕС и их союзников", - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ. Он указал, что такая неадекватная реакция Запада на становление многополярного порядка на принципах баланса интересов, а также коллегиальной ответственности, не способна обратить вспять исторический объективный процесс формирования многополярного мира.
россия
