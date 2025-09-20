Рейтинг@Mail.ru
В МИД России рассказали, как Запад воспринимает потерю мирового господства - РИА Новости, 20.09.2025
15:20 20.09.2025
В МИД России рассказали, как Запад воспринимает потерю мирового господства
В МИД России рассказали, как Запад воспринимает потерю мирового господства
в мире
россия
большая двадцатка
g7
нато
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потеря мирового господства в контексте формирования многополярного мира воспринимается Западом как фундаментальная угроза, а не закономерность, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "С его стороны (Запада - ред.), утрата господства воспринимается как экзистенциальная угроза, а не как закономерность. Взятый Западом курс на безрассудную конфронтацию уже выплеснулся за узкие русофобские рамки, о чем мы предупреждали своих партнеров по мировому большинству еще на самых ранних стадиях развернутой против нас агрессивной кампании", - сказал Бердыев, выступая на Всемирной общественной ассамблее "Новый мир осознанного единства". Он отметил, что сегодня этот западный курс уже нацелился на подавление любого инакомыслия и превращение планеты в арену игр с нулевой суммой, а также в борьбу без правил. "Все самостоятельные государства тут же становятся мишенями гибридной войны, объектом дестабилизации, в чем прослеживается фирменный почерк семерки (страны G7- ред.) НАТО, ЕС и их союзников", - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ. Он указал, что такая неадекватная реакция Запада на становление многополярного порядка на принципах баланса интересов, а также коллегиальной ответственности, не способна обратить вспять исторический объективный процесс формирования многополярного мира.
россия
в мире, россия, большая двадцатка, g7, нато
В мире, Россия, Большая двадцатка, G7, НАТО
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потеря мирового господства в контексте формирования многополярного мира воспринимается Западом как фундаментальная угроза, а не закономерность, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
"С его стороны (Запада - ред.), утрата господства воспринимается как экзистенциальная угроза, а не как закономерность. Взятый Западом курс на безрассудную конфронтацию уже выплеснулся за узкие русофобские рамки, о чем мы предупреждали своих партнеров по мировому большинству еще на самых ранних стадиях развернутой против нас агрессивной кампании", - сказал Бердыев, выступая на Всемирной общественной ассамблее "Новый мир осознанного единства".
Он отметил, что сегодня этот западный курс уже нацелился на подавление любого инакомыслия и превращение планеты в арену игр с нулевой суммой, а также в борьбу без правил.
"Все самостоятельные государства тут же становятся мишенями гибридной войны, объектом дестабилизации, в чем прослеживается фирменный почерк семерки (страны G7- ред.) НАТО, ЕС и их союзников", - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ.
Он указал, что такая неадекватная реакция Запада на становление многополярного порядка на принципах баланса интересов, а также коллегиальной ответственности, не способна обратить вспять исторический объективный процесс формирования многополярного мира.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Лавров назвал главную угрозу, исходящую с Запада
29 мая, 14:10
 
