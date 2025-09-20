https://ria.ru/20250920/rossiya-2043189029.html

В МИД России рассказали, как Запад воспринимает потерю мирового господства

В МИД России рассказали, как Запад воспринимает потерю мирового господства - РИА Новости, 20.09.2025

В МИД России рассказали, как Запад воспринимает потерю мирового господства

Потеря мирового господства в контексте формирования многополярного мира воспринимается Западом как фундаментальная угроза, а не закономерность, заявил посол по... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T15:20:00+03:00

2025-09-20T15:20:00+03:00

2025-09-20T15:20:00+03:00

в мире

россия

большая двадцатка

g7

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882652395_0:0:3266:1837_1920x0_80_0_0_f631b77f3f8dff5fe484dd372bf9e959.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Потеря мирового господства в контексте формирования многополярного мира воспринимается Западом как фундаментальная угроза, а не закономерность, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. "С его стороны (Запада - ред.), утрата господства воспринимается как экзистенциальная угроза, а не как закономерность. Взятый Западом курс на безрассудную конфронтацию уже выплеснулся за узкие русофобские рамки, о чем мы предупреждали своих партнеров по мировому большинству еще на самых ранних стадиях развернутой против нас агрессивной кампании", - сказал Бердыев, выступая на Всемирной общественной ассамблее "Новый мир осознанного единства". Он отметил, что сегодня этот западный курс уже нацелился на подавление любого инакомыслия и превращение планеты в арену игр с нулевой суммой, а также в борьбу без правил. "Все самостоятельные государства тут же становятся мишенями гибридной войны, объектом дестабилизации, в чем прослеживается фирменный почерк семерки (страны G7- ред.) НАТО, ЕС и их союзников", - подчеркнул посол по особым поручениям МИД РФ. Он указал, что такая неадекватная реакция Запада на становление многополярного порядка на принципах баланса интересов, а также коллегиальной ответственности, не способна обратить вспять исторический объективный процесс формирования многополярного мира.

https://ria.ru/20250529/lavrov-2019768753.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, большая двадцатка, g7, нато