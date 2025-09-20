https://ria.ru/20250920/rossiya-2043185476.html

Протоиерея Сальцова запретили в священнослужении за клевету против церкви

религия

рязань

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

происшествия

РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил в священнослужении до принесения публичного покаяния протоиерея Сергия Сальцова из-за распространения "клеветнических и оскорбительных слухов" против Церкви, следует из указа, опубликованного на сайте Рязанской епархии. "Протоиерею Сергию Ефимовичу Сальцову... В связи с Вашей активной антицерковной деятельностью среди прихожан, выражающейся в распространении клеветнических и оскорбительных слухов в отношении Святейшего Патриарха Кирилла и епископата Русской Православной Церкви, настоящим Вы освобождаетесь от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, г. Рязани и запрещаетесь в священнослужении без права ношения наперсного креста до принесения публичного покаяния", - говорится в указе. Документ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

рязань

2025

Новости

рязань, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, происшествия