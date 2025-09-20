https://ria.ru/20250920/rossiya-2043185476.html
Протоиерея Сальцова запретили в священнослужении за клевету против церкви
Протоиерея Сальцова запретили в священнослужении за клевету против церкви - РИА Новости, 20.09.2025
Протоиерея Сальцова запретили в священнослужении за клевету против церкви
Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил в священнослужении до принесения публичного покаяния протоиерея Сергия Сальцова из-за распространения... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T15:02:00+03:00
2025-09-20T15:02:00+03:00
2025-09-20T15:02:00+03:00
религия
рязань
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
происшествия
РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил в священнослужении до принесения публичного покаяния протоиерея Сергия Сальцова из-за распространения "клеветнических и оскорбительных слухов" против Церкви, следует из указа, опубликованного на сайте Рязанской епархии. "Протоиерею Сергию Ефимовичу Сальцову... В связи с Вашей активной антицерковной деятельностью среди прихожан, выражающейся в распространении клеветнических и оскорбительных слухов в отношении Святейшего Патриарха Кирилла и епископата Русской Православной Церкви, настоящим Вы освобождаетесь от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, г. Рязани и запрещаетесь в священнослужении без права ношения наперсного креста до принесения публичного покаяния", - говорится в указе. Документ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
рязань
Новости
ru-RU
