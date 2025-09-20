Рейтинг@Mail.ru
Протоиерея Сальцова запретили в священнослужении за клевету против церкви
Религия
 
20.09.2025
Протоиерея Сальцова запретили в священнослужении за клевету против церкви
религия
рязань
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
происшествия
РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил в священнослужении до принесения публичного покаяния протоиерея Сергия Сальцова из-за распространения "клеветнических и оскорбительных слухов" против Церкви, следует из указа, опубликованного на сайте Рязанской епархии. "Протоиерею Сергию Ефимовичу Сальцову... В связи с Вашей активной антицерковной деятельностью среди прихожан, выражающейся в распространении клеветнических и оскорбительных слухов в отношении Святейшего Патриарха Кирилла и епископата Русской Православной Церкви, настоящим Вы освобождаетесь от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, г. Рязани и запрещаетесь в священнослужении без права ношения наперсного креста до принесения публичного покаяния", - говорится в указе. Документ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
рязань, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, происшествия
Религия, Рязань, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Происшествия
Протоиерей Сергий Сальцов
Протоиерей Сергий Сальцов. Архивное фото
Протоиерей Сергий Сальцов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил в священнослужении до принесения публичного покаяния протоиерея Сергия Сальцова из-за распространения "клеветнических и оскорбительных слухов" против Церкви, следует из указа, опубликованного на сайте Рязанской епархии.
"Протоиерею Сергию Ефимовичу Сальцову... В связи с Вашей активной антицерковной деятельностью среди прихожан, выражающейся в распространении клеветнических и оскорбительных слухов в отношении Святейшего Патриарха Кирилла и епископата Русской Православной Церкви, настоящим Вы освобождаетесь от должности клирика Епархиального подворья в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, г. Рязани и запрещаетесь в священнослужении без права ношения наперсного креста до принесения публичного покаяния", - говорится в указе.
Документ подписал митрополит Рязанский и Михайловский Марк.
В РПЦ назвали сделки по "продаже души" этически неприемлемыми
11 сентября, 21:17
11 сентября, 21:17
 
РелигияРязаньПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьПроисшествия
 
 
