https://ria.ru/20250920/rossija-2043135172.html
Россия вновь стала основным импортером легковых автомобилей из Китая
Россия вновь стала основным импортером легковых автомобилей из Китая - РИА Новости, 20.09.2025
Россия вновь стала основным импортером легковых автомобилей из Китая
Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, в результате вновь став основным их импортером, следует из анализа РИА РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T09:14:00+03:00
2025-09-20T09:14:00+03:00
2025-09-20T09:14:00+03:00
экономика
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976107538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d9e2ba26dd9dc5172160b0b7c9a3d25.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, в результате вновь став основным их импортером, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на четверть, однако за год они, наоборот, сократились вдвое, составив 796,4 миллиона долларов. Больше последний раз было в конце прошлого года. В результате российские компании, которые еще в апреле утратили статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей, в августе вновь стали лидерами по их закупкам. С начала года российский импорт китайских "легковушек" на фоне повышения утильсбора резко сократился - до 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Всего Китай в августе экспортировал в другие страны автомобилей на 10,2 миллиарда долларов, что на 20% больше продаж в августе прошлого года. При этом экспорт аз восемь месяцев составил 69,4 миллиарда долларов против 59,2 миллиарда в январе-августе 2024 года.
https://ria.ru/20250420/kitaj-2012352489.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976107538_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f3d33b508b27d3ac3d7c256782948f07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия
Россия вновь стала основным импортером легковых автомобилей из Китая
Россия увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, в результате вновь став основным их импортером, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на четверть, однако за год они, наоборот, сократились вдвое, составив 796,4 миллиона долларов. Больше последний раз было в конце прошлого года.
В результате российские компании, которые еще в апреле утратили статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей, в августе вновь стали лидерами по их закупкам.
С начала года российский импорт китайских "легковушек" на фоне повышения утильсбора резко сократился - до 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Всего Китай
в августе экспортировал в другие страны автомобилей на 10,2 миллиарда долларов, что на 20% больше продаж в августе прошлого года. При этом экспорт аз восемь месяцев составил 69,4 миллиарда долларов против 59,2 миллиарда в январе-августе 2024 года.