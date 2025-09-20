Рейтинг@Mail.ru
Россия вновь стала основным импортером легковых автомобилей из Китая
09:14 20.09.2025
Россия вновь стала основным импортером легковых автомобилей из Китая
экономика
китай
россия
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, в результате вновь став основным их импортером, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Так, китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на четверть, однако за год они, наоборот, сократились вдвое, составив 796,4 миллиона долларов. Больше последний раз было в конце прошлого года. В результате российские компании, которые еще в апреле утратили статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей, в августе вновь стали лидерами по их закупкам. С начала года российский импорт китайских "легковушек" на фоне повышения утильсбора резко сократился - до 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период прошлого года. Всего Китай в августе экспортировал в другие страны автомобилей на 10,2 миллиарда долларов, что на 20% больше продаж в августе прошлого года. При этом экспорт аз восемь месяцев составил 69,4 миллиарда долларов против 59,2 миллиарда в январе-августе 2024 года.
экономика, китай, россия
Экономика, Китай, Россия
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Россия в августе увеличила ввоз легковых автомобилей из Китая до максимума с начала года, в результате вновь став основным их импортером, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Так, китайские поставки на российский рынок в конце лета выросли на четверть, однако за год они, наоборот, сократились вдвое, составив 796,4 миллиона долларов. Больше последний раз было в конце прошлого года.
В результате российские компании, которые еще в апреле утратили статус крупнейшего покупателя китайских автомобилей, в августе вновь стали лидерами по их закупкам.
С начала года российский импорт китайских "легковушек" на фоне повышения утильсбора резко сократился - до 4,1 миллиарда долларов против 9,15 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Всего Китай в августе экспортировал в другие страны автомобилей на 10,2 миллиарда долларов, что на 20% больше продаж в августе прошлого года. При этом экспорт аз восемь месяцев составил 69,4 миллиарда долларов против 59,2 миллиарда в январе-августе 2024 года.
Китай впервые за полгода нарастил экспорт легковых автомобилей в Россию
20 апреля, 08:43
