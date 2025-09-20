https://ria.ru/20250920/ria-2043185333.html

Еврокомиссар рассказал о планах ЕК по займам для Украины под активы России

Еврокомиссар рассказал о планах ЕК по займам для Украины под активы России - РИА Новости, 20.09.2025

Еврокомиссар рассказал о планах ЕК по займам для Украины под активы России

Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году, заявил в Дании еврокомиссар по... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T15:02:00+03:00

2025-09-20T15:02:00+03:00

2025-09-20T15:17:00+03:00

украина

россия

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Еврокомиссия хочет финансировать Украину через так называемые "займы на возмещение ущерба" под активы РФ уже в 2026 году, заявил в Дании еврокомиссар по экономическим вопросам Валдис Домбровскис по итогам неформальной встречи министров финансов стран Евросоюза."Действительно, на встрече я в общих чертах изложил концепцию этого займа на возмещение ущерба. И в целом, я бы сказал, что есть готовность у стран к конструктивному взаимодействию и, действительно, государства-члены рассматривают это как возможный путь вперед. Таким образом, сейчас мы, очевидно, продолжаем работать над всеми условиями, потому что нам нужно подготовить все это относительно быстро, поскольку Украина будет нуждаться в этом финансировании с 2026 года", - сказал он. Пресс-конференцию с участием Домбровскиса транслировали на сайте ЕК.По словам представителя Еврокомиссии, "этот подход к предоставлению компенсационных займов может быть расширен на уровне G7".Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый "репарационный кредит" для финансирования Украины на базе доходов от замороженных российских активов. По ее словам, "Украина вернет кредит только после того, как Россия выплатит репарации".Еврокомиссия заявляла, что на настоящий момент на поддержку Киева уже потрачено порядка 170 миллиардов евро. Брюссель оказывает Украине, в частности, макрофинансовую помощь, которая поддерживает бюджет. При этом все больше стран Евросоюза высказывают недовольство и несогласие и далее продолжать накачивать Киев европейскими деньгами. Такая макрофинансовая поддержка пока гарантирована до конца 2025 года, но в 2026 году она может прекратиться.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии сообщало, что ЕС с января по июль 2025 года перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России.В качестве ответной меры Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250915/kreml-2042013164.html

https://ria.ru/20250919/ek-2042990913.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, еврокомиссия