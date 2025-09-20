В Амурской области при сходе с рельсов вагонов и крана погибли два человека
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Двое погибли, 12 человек ранены при сходе двух вагонов платформ и укладочного крана на железной дороге в Амурской области, сообщила в Telegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в пятницу около 20.40 по местному времени на перегоне Беленькая — Федосеев Тындинского региона Дальневосточной железной дороги. При проведении работ по замене рельсошпальной решетки в период "технологического окна" с рельсов сошли два вагона платформ и укладочный кран.
Как уточнили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, укладочный поезд выехал на участок с демонтированной рельсошпальной решеткой и столкнулся с бульдозером. В момент происшествия на одной из платформ укладочного поезда находилось 12 работников и 2 работника на укладочном кране. В результате один человек погиб на месте происшествия, второй скончался в медицинском учреждении, остальные работники получили различные травмы.
"Пострадало 14 человек, из них двое погибли. Тындинской транспортной прокуратурой устанавливаются обстоятельства происшествия на железной дороге", — говорится в сообщении Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).