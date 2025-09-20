https://ria.ru/20250920/pozitsii-2043119860.html
Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот
20.09.2025
Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот
Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жители Украины передают информацию о расположении ВСУ через чат-бот, созданный российскими волонтерами для помощи насильно мобилизованным гражданам, рассказал РИА Новости один из организаторов проекта. Он пояснил, что бот обратной связи @FREE_SOLDIER2022 изначально был создан волонтерами для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.) или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен, чтобы остаться в живых. "Бот ведут волонтёры. Спустя некоторое время с начала функционирования бота жители украины стали передавать нам информацию о расположении частей ВСУ. Мы передаем оперативно полученную информацию тем, кому она должна попасть. Передают места расположения военных, зданий ТЦК и других важных объектов", - сказал собеседник агентства.
украина
Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот
Украинцы для помощи мобилизованным передают данные о позициях ВСУ через чат-бот