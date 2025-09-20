https://ria.ru/20250920/pozitsii-2043119860.html

Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот

Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот - РИА Новости, 20.09.2025

Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот

Жители Украины передают информацию о расположении ВСУ через чат-бот, созданный российскими волонтерами для помощи насильно мобилизованным гражданам, рассказал... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T04:41:00+03:00

2025-09-20T04:41:00+03:00

2025-09-20T04:41:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жители Украины передают информацию о расположении ВСУ через чат-бот, созданный российскими волонтерами для помощи насильно мобилизованным гражданам, рассказал РИА Новости один из организаторов проекта. Он пояснил, что бот обратной связи @FREE_SOLDIER2022 изначально был создан волонтерами для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.) или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен, чтобы остаться в живых. "Бот ведут волонтёры. Спустя некоторое время с начала функционирования бота жители украины стали передавать нам информацию о расположении частей ВСУ. Мы передаем оперативно полученную информацию тем, кому она должна попасть. Передают места расположения военных, зданий ТЦК и других важных объектов", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250919/ukraina-2042971488.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины