Рейтинг@Mail.ru
Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:41 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/pozitsii-2043119860.html
Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот
Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот - РИА Новости, 20.09.2025
Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот
Жители Украины передают информацию о расположении ВСУ через чат-бот, созданный российскими волонтерами для помощи насильно мобилизованным гражданам, рассказал... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T04:41:00+03:00
2025-09-20T04:41:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жители Украины передают информацию о расположении ВСУ через чат-бот, созданный российскими волонтерами для помощи насильно мобилизованным гражданам, рассказал РИА Новости один из организаторов проекта. Он пояснил, что бот обратной связи @FREE_SOLDIER2022 изначально был создан волонтерами для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.) или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен, чтобы остаться в живых. "Бот ведут волонтёры. Спустя некоторое время с начала функционирования бота жители украины стали передавать нам информацию о расположении частей ВСУ. Мы передаем оперативно полученную информацию тем, кому она должна попасть. Передают места расположения военных, зданий ТЦК и других важных объектов", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250919/ukraina-2042971488.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_74f46d1e1c9e723ff3a59b7449d73cd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинцы могут передавать данные о дислокации ВСУ через чат-бот

Украинцы для помощи мобилизованным передают данные о позициях ВСУ через чат-бот

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Жители Украины передают информацию о расположении ВСУ через чат-бот, созданный российскими волонтерами для помощи насильно мобилизованным гражданам, рассказал РИА Новости один из организаторов проекта.
Он пояснил, что бот обратной связи @FREE_SOLDIER2022 изначально был создан волонтерами для оказания помощи украинским гражданам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК (так на Украине называют военкоматы - ред.) или обычным солдатам для добровольной сдачи в плен, чтобы остаться в живых.
"Бот ведут волонтёры. Спустя некоторое время с начала функционирования бота жители украины стали передавать нам информацию о расположении частей ВСУ. Мы передаем оперативно полученную информацию тем, кому она должна попасть. Передают места расположения военных, зданий ТЦК и других важных объектов", - сказал собеседник агентства.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
СМИ сообщили о возможном ужесточении мобилизации на Украине
Вчера, 13:56
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала