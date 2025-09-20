Рейтинг@Mail.ru
"Этого никто не ожидал". О чем поведало "инопланетное" послание из США
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Геологи обнаружили в нескольких американских штатах следы падения крупной кометы. Находка подтверждает гипотезу о катастрофе позднего дриаса. Представление о том, что тысячи лет назад произошло фатальное столкновение Земли с неким космическим объектом, до сих пор считали несостоятельным. Однако теперь критики не столь категоричны."Шокированный" кварцКультуру Кловис по праву считают одной из первых на Американском континенте. Специалисты спорят, когда именно — 13 или 14 тысяч лет назад — охотники-собиратели переправились через Берингов пролив и положили начало заселению Нового Света.Все это не так важно по сравнению с открытием, которое сделал профессор Джеймс Кеннетт. Вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре он посетил несколько стоянок первых людей в Мюррей-Спрингс, Блэкуотер-Дроу и Арлингтонском каньоне. Но не ради очередной партии наконечников стрел и каменных зубил.Его интересовало другое — как и почему погибла культура Кловис. С этой целью он буквально врылся глубоко в землю. И в слоях осадочных пород обнаружил нечто поразительное: в образцах из всех трех локаций содержались зерна кварца. Некоторые — с характерными трещинами.Сам по себе минерал довольно твердый. Подобные дефекты его кристаллической решетки получаются лишь в случае колоссального давления при невероятно высоких температурах — в разы больше, чем любое извержение вулкана.В профессиональной среде такой кварц называют "шоковым" или "ударным". Его, в частности, находят в местах падения метеоритов. Но возле исследуемых командой Кеннетта стоянок никаких кратеров не было. Тогда пришли к выводу, что предполагаемая комета взорвалась близ поверхности Земли и многочисленные обломки разлетелись по поверхности планеты со страшной силой."В таком случае вы увидите некоторые зерна кварца с очень сильным "шоком" (повреждением от удара. — Прим. ред.) и некоторые — с не очень сильным, — пояснил Кеннетт. — Именно этого мы и ожидали".Кроме того, в слоях осадочных пород содержались иные следы внеземного происхождения — черный мат, наноалмазы и импактные сферулы. Это укрепило ученых в предположении, что именно космическое воздействие стало ключевым фактором, приведшим к исчезновению культуры Кловис.В миллионы раз выше нормыПрофессор Кеннетт полагает, что нашел в США очередное доказательство гипотезы позднего дриаса. Согласно этому пока еще спорному представлению, приблизительно 12 800 лет назад, после длительного периода общего потепления Земля вдруг резко — всего за сто лет — вернулась в ледниковую фазу.Стремительное понижение привело к экологической катастрофе. Большинство крупных видов (мегафауны) в Северном полушарии — таких как мамонты, мастодонты и саблезубые тигры — вымерли. А ранние человеческие культуры — в частности, Кловис — пришли в упадок. Сторонники этой теории винят во всем метеорит или комету, столкнувшиеся с планетой.Подтверждения тому находят довольно часто. В слоях литосферы возрастом 12-13 тысяч лет геологи встречают тонкий слой с аномальной концентрацией платины и иридия. А также наноалмазы и сферолиты — металлические оплавленные шарики, которые образуются только при ударном, или импактном, воздействии. Эти породы — маркеры воздействия космических объектов."Внеземные" следы обнаруживают, как правило, в Северном полушарии. Например, в ледниковом щите Гренландии возрастом около 13 тысяч лет концентрация наноалмазов, по приблизительным подсчетам специалистов, в пять миллионов раз превышает обычную.Но есть на что обратить внимание и в южных регионах.Сомнений нетВ 2019-м команда Джеймса Кеннетта работала в районе одного из самых древних поселений на Земле — сирийского Абу-Хурейра. Здесь в тонком слое почвы позднего дриаса ученые обнаружили огромное количество сферолитов и частиц расплавленного стекла. Подобные уже встречались в избытке в породах того же возраста в США.Сферолиты в один-два миллиметра были повсюду: в остатках жилых построек, в костях животных. У большинства — шероховатая поверхность и пористая внутренность, содержащая вкрапления высокотемпературных минералов: хромита, циркона и монацита.Это натолкнуло исследователей на мысль, что такие структуры образовались под воздействием аномально высоких температур."Чтобы было понятно: такие температуры могут полностью расплавить автомобиль менее чем за минуту, — пояснил тогда Кеннетт. — И наше открытие доказывает, что это могло быть вызвано лишь космическим воздействием".Содержались в образцах почв из Абу-Хурейры и наноалмазы. А также — высокотемпературные корунд, муллит и зюссит. Последний очень редко встречается на Земле, зато весьма распространен в метеоритах.В отчете по результатам экспедиции 2019-го также отмечалось: аналогичные свидетельства импактного события фиксировали ранее в Латинской Америке. В частности, при раскопках древнего поселения Пилауко. Правда, там не было следов разрушения человеческих построек, лишь кости погибших животных.На этом основании ученые предположили, что сирийскому поселению, вероятно, не повезло — оно оказалось максимально близко к эпицентру взрыва. Остальные же, включая стоянки культуры Кловис, ощутили на себе последствия разлетевшейся кометы или метеорита.Останавливаться на достигнутом профессор Джеймс Кеннетт не собирается. Его цель — собрать максимальное число неопровержимых доказательств, подтверждающих истинность теории позднего дриаса. И, судя по недавним результатам, он достиг определенного успеха.
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Геологи обнаружили в нескольких американских штатах следы падения крупной кометы. Находка подтверждает гипотезу о катастрофе позднего дриаса. Представление о том, что тысячи лет назад произошло фатальное столкновение Земли с неким космическим объектом, до сих пор считали несостоятельным. Однако теперь критики не столь категоричны.

"Шокированный" кварц

Культуру Кловис по праву считают одной из первых на Американском континенте. Специалисты спорят, когда именно — 13 или 14 тысяч лет назад — охотники-собиратели переправились через Берингов пролив и положили начало заселению Нового Света.
© Фото : Kennett et al.Места раскопок в Калифорнии, Аризоне и Нью-Мексико
Места раскопок в Калифорнии, Аризоне и Нью-Мексико - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Kennett et al.
Места раскопок в Калифорнии, Аризоне и Нью-Мексико
Все это не так важно по сравнению с открытием, которое сделал профессор Джеймс Кеннетт. Вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре он посетил несколько стоянок первых людей в Мюррей-Спрингс, Блэкуотер-Дроу и Арлингтонском каньоне. Но не ради очередной партии наконечников стрел и каменных зубил.
Его интересовало другое — как и почему погибла культура Кловис. С этой целью он буквально врылся глубоко в землю. И в слоях осадочных пород обнаружил нечто поразительное: в образцах из всех трех локаций содержались зерна кварца. Некоторые — с характерными трещинами.
© Фото : Kennett et al.Слои на раскопках в Аризоне
Слои на раскопках в Аризоне - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Kennett et al.
Слои на раскопках в Аризоне
Сам по себе минерал довольно твердый. Подобные дефекты его кристаллической решетки получаются лишь в случае колоссального давления при невероятно высоких температурах — в разы больше, чем любое извержение вулкана.
В профессиональной среде такой кварц называют "шоковым" или "ударным". Его, в частности, находят в местах падения метеоритов. Но возле исследуемых командой Кеннетта стоянок никаких кратеров не было. Тогда пришли к выводу, что предполагаемая комета взорвалась близ поверхности Земли и многочисленные обломки разлетелись по поверхности планеты со страшной силой.
© Фото : Kennett et al.Оптические изображения субплоскостных, субпараллельных трещин в кварце из известных кратеров
Оптические изображения субплоскостных, субпараллельных трещин в кварце из известных кратеров - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Kennett et al.
Оптические изображения субплоскостных, субпараллельных трещин в кварце из известных кратеров
"В таком случае вы увидите некоторые зерна кварца с очень сильным "шоком" (повреждением от удара. — Прим. ред.) и некоторые — с не очень сильным, — пояснил Кеннетт. — Именно этого мы и ожидали".
Кроме того, в слоях осадочных пород содержались иные следы внеземного происхождения — черный мат, наноалмазы и импактные сферулы. Это укрепило ученых в предположении, что именно космическое воздействие стало ключевым фактором, приведшим к исчезновению культуры Кловис.

В миллионы раз выше нормы

Профессор Кеннетт полагает, что нашел в США очередное доказательство гипотезы позднего дриаса. Согласно этому пока еще спорному представлению, приблизительно 12 800 лет назад, после длительного периода общего потепления Земля вдруг резко — всего за сто лет — вернулась в ледниковую фазу.
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Clovis spearpoints on display at the Cleveland Museum of Natural History in Cleveland, OhioНаконечники копий культуры Кловис
Наконечники копий культуры Кловис - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Clovis spearpoints on display at the Cleveland Museum of Natural History in Cleveland, Ohio
Наконечники копий культуры Кловис
Стремительное понижение привело к экологической катастрофе. Большинство крупных видов (мегафауны) в Северном полушарии — таких как мамонты, мастодонты и саблезубые тигры — вымерли. А ранние человеческие культуры — в частности, Кловис — пришли в упадок. Сторонники этой теории винят во всем метеорит или комету, столкнувшиеся с планетой.
Подтверждения тому находят довольно часто. В слоях литосферы возрастом 12-13 тысяч лет геологи встречают тонкий слой с аномальной концентрацией платины и иридия. А также наноалмазы и сферолиты — металлические оплавленные шарики, которые образуются только при ударном, или импактном, воздействии. Эти породы — маркеры воздействия космических объектов.
© Фото : Kennett et al.Визуальное представление взрыва в воздухе при приземлении облака фрагментов кометы шириной 100 метров
Визуальное представление взрыва в воздухе при приземлении облака фрагментов кометы шириной 100 метров - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Kennett et al.
Визуальное представление взрыва в воздухе при приземлении облака фрагментов кометы шириной 100 метров
"Внеземные" следы обнаруживают, как правило, в Северном полушарии. Например, в ледниковом щите Гренландии возрастом около 13 тысяч лет концентрация наноалмазов, по приблизительным подсчетам специалистов, в пять миллионов раз превышает обычную.
Но есть на что обратить внимание и в южных регионах.

Сомнений нет

В 2019-м команда Джеймса Кеннетта работала в районе одного из самых древних поселений на Земле — сирийского Абу-Хурейра. Здесь в тонком слое почвы позднего дриаса ученые обнаружили огромное количество сферолитов и частиц расплавленного стекла. Подобные уже встречались в избытке в породах того же возраста в США.
© Фото : Kennett et al.Слои в каньоне Арлингтон, Калифорния
Слои в каньоне Арлингтон, Калифорния - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Kennett et al.
Слои в каньоне Арлингтон, Калифорния
Сферолиты в один-два миллиметра были повсюду: в остатках жилых построек, в костях животных. У большинства — шероховатая поверхность и пористая внутренность, содержащая вкрапления высокотемпературных минералов: хромита, циркона и монацита.
Это натолкнуло исследователей на мысль, что такие структуры образовались под воздействием аномально высоких температур.
"Чтобы было понятно: такие температуры могут полностью расплавить автомобиль менее чем за минуту, — пояснил тогда Кеннетт. — И наше открытие доказывает, что это могло быть вызвано лишь космическим воздействием".
© Фото : Kennett et al.График с датировками слоев на каждом археологическом участке в США
График с датировками слоев на каждом археологическом участке в США - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
© Фото : Kennett et al.
График с датировками слоев на каждом археологическом участке в США
Содержались в образцах почв из Абу-Хурейры и наноалмазы. А также — высокотемпературные корунд, муллит и зюссит. Последний очень редко встречается на Земле, зато весьма распространен в метеоритах.
В отчете по результатам экспедиции 2019-го также отмечалось: аналогичные свидетельства импактного события фиксировали ранее в Латинской Америке. В частности, при раскопках древнего поселения Пилауко. Правда, там не было следов разрушения человеческих построек, лишь кости погибших животных.
CC BY-SA 4.0 / Zunkir / Stones used to grind cereal grains, Abu Hureyra, c. 9500–9000 BC. British Museum.Камни для измельчения злаковых из Абу-Хурейры
Камни для измельчения злаковых из Абу-Хурейры - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
CC BY-SA 4.0 / Zunkir / Stones used to grind cereal grains, Abu Hureyra, c. 9500–9000 BC. British Museum.
Камни для измельчения злаковых из Абу-Хурейры
На этом основании ученые предположили, что сирийскому поселению, вероятно, не повезло — оно оказалось максимально близко к эпицентру взрыва. Остальные же, включая стоянки культуры Кловис, ощутили на себе последствия разлетевшейся кометы или метеорита.
Останавливаться на достигнутом профессор Джеймс Кеннетт не собирается. Его цель — собрать максимальное число неопровержимых доказательств, подтверждающих истинность теории позднего дриаса. И, судя по недавним результатам, он достиг определенного успеха.
НаукаНаука
 
 
