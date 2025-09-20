https://ria.ru/20250920/poslanie-2043007422.html

"Этого никто не ожидал". О чем поведало "инопланетное" послание из США

"Этого никто не ожидал". О чем поведало "инопланетное" послание из США - РИА Новости, 20.09.2025

"Этого никто не ожидал". О чем поведало "инопланетное" послание из США

Геологи обнаружили в нескольких американских штатах следы падения крупной кометы. Находка подтверждает гипотезу о катастрофе позднего дриаса.

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Геологи обнаружили в нескольких американских штатах следы падения крупной кометы. Находка подтверждает гипотезу о катастрофе позднего дриаса. Представление о том, что тысячи лет назад произошло фатальное столкновение Земли с неким космическим объектом, до сих пор считали несостоятельным. Однако теперь критики не столь категоричны."Шокированный" кварцКультуру Кловис по праву считают одной из первых на Американском континенте. Специалисты спорят, когда именно — 13 или 14 тысяч лет назад — охотники-собиратели переправились через Берингов пролив и положили начало заселению Нового Света.Все это не так важно по сравнению с открытием, которое сделал профессор Джеймс Кеннетт. Вместе с коллегами из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре он посетил несколько стоянок первых людей в Мюррей-Спрингс, Блэкуотер-Дроу и Арлингтонском каньоне. Но не ради очередной партии наконечников стрел и каменных зубил.Его интересовало другое — как и почему погибла культура Кловис. С этой целью он буквально врылся глубоко в землю. И в слоях осадочных пород обнаружил нечто поразительное: в образцах из всех трех локаций содержались зерна кварца. Некоторые — с характерными трещинами.Сам по себе минерал довольно твердый. Подобные дефекты его кристаллической решетки получаются лишь в случае колоссального давления при невероятно высоких температурах — в разы больше, чем любое извержение вулкана.В профессиональной среде такой кварц называют "шоковым" или "ударным". Его, в частности, находят в местах падения метеоритов. Но возле исследуемых командой Кеннетта стоянок никаких кратеров не было. Тогда пришли к выводу, что предполагаемая комета взорвалась близ поверхности Земли и многочисленные обломки разлетелись по поверхности планеты со страшной силой."В таком случае вы увидите некоторые зерна кварца с очень сильным "шоком" (повреждением от удара. — Прим. ред.) и некоторые — с не очень сильным, — пояснил Кеннетт. — Именно этого мы и ожидали".Кроме того, в слоях осадочных пород содержались иные следы внеземного происхождения — черный мат, наноалмазы и импактные сферулы. Это укрепило ученых в предположении, что именно космическое воздействие стало ключевым фактором, приведшим к исчезновению культуры Кловис.В миллионы раз выше нормыПрофессор Кеннетт полагает, что нашел в США очередное доказательство гипотезы позднего дриаса. Согласно этому пока еще спорному представлению, приблизительно 12 800 лет назад, после длительного периода общего потепления Земля вдруг резко — всего за сто лет — вернулась в ледниковую фазу.Стремительное понижение привело к экологической катастрофе. Большинство крупных видов (мегафауны) в Северном полушарии — таких как мамонты, мастодонты и саблезубые тигры — вымерли. А ранние человеческие культуры — в частности, Кловис — пришли в упадок. Сторонники этой теории винят во всем метеорит или комету, столкнувшиеся с планетой.Подтверждения тому находят довольно часто. В слоях литосферы возрастом 12-13 тысяч лет геологи встречают тонкий слой с аномальной концентрацией платины и иридия. А также наноалмазы и сферолиты — металлические оплавленные шарики, которые образуются только при ударном, или импактном, воздействии. Эти породы — маркеры воздействия космических объектов."Внеземные" следы обнаруживают, как правило, в Северном полушарии. Например, в ледниковом щите Гренландии возрастом около 13 тысяч лет концентрация наноалмазов, по приблизительным подсчетам специалистов, в пять миллионов раз превышает обычную.Но есть на что обратить внимание и в южных регионах.Сомнений нетВ 2019-м команда Джеймса Кеннетта работала в районе одного из самых древних поселений на Земле — сирийского Абу-Хурейра. Здесь в тонком слое почвы позднего дриаса ученые обнаружили огромное количество сферолитов и частиц расплавленного стекла. Подобные уже встречались в избытке в породах того же возраста в США.Сферолиты в один-два миллиметра были повсюду: в остатках жилых построек, в костях животных. У большинства — шероховатая поверхность и пористая внутренность, содержащая вкрапления высокотемпературных минералов: хромита, циркона и монацита.Это натолкнуло исследователей на мысль, что такие структуры образовались под воздействием аномально высоких температур."Чтобы было понятно: такие температуры могут полностью расплавить автомобиль менее чем за минуту, — пояснил тогда Кеннетт. — И наше открытие доказывает, что это могло быть вызвано лишь космическим воздействием".Содержались в образцах почв из Абу-Хурейры и наноалмазы. А также — высокотемпературные корунд, муллит и зюссит. Последний очень редко встречается на Земле, зато весьма распространен в метеоритах.В отчете по результатам экспедиции 2019-го также отмечалось: аналогичные свидетельства импактного события фиксировали ранее в Латинской Америке. В частности, при раскопках древнего поселения Пилауко. Правда, там не было следов разрушения человеческих построек, лишь кости погибших животных.На этом основании ученые предположили, что сирийскому поселению, вероятно, не повезло — оно оказалось максимально близко к эпицентру взрыва. Остальные же, включая стоянки культуры Кловис, ощутили на себе последствия разлетевшейся кометы или метеорита.Останавливаться на достигнутом профессор Джеймс Кеннетт не собирается. Его цель — собрать максимальное число неопровержимых доказательств, подтверждающих истинность теории позднего дриаса. И, судя по недавним результатам, он достиг определенного успеха.

