Породы собак: 30 самых популярных в России

В мире официально зарегистрированы сотни пород собак, от крупных алабаев и овчарок до миниатюрных пекинесов и гриффонов. Сориентироваться в таком многообразии непросто, потому важно изучить характеристики и учитывать при выборе множество факторов. Самые популярные породы собак, особенности темперамента, советы экспертов — в материале РИА Новости.Популярные породы собак в миреМы собрали топ-30 наиболее популярных пород собак и основные сведения по каждой из них.Важно помнить, что те черты характера, которые станут существенным недостатком для одного владельца, для другого будут дополнительным аргументом в пользу данной породы. Так что деление на “плюсы” и “минусы” всегда весьма условно.Классификация породВсе существующие породы собак можно разделить на несколько категорий в зависимости от признака.По размеруКак отмечает зооконсультант платформы корпоративного благополучия “Понимаю” Вероника Миронова, по своим размерам все современные породы собак можно разделить на 5 основных категорий:Сюда относятся животные весом до 5 кг, компактные, которых можно легко содержать в квартире (чихуахуа, той-терьер, померанский шпиц и другие);Это собаки, чей вес укладывается в промежуток 5-10 кг (среди них — французский бульдог, такса, кокер-спаниель, мопс, пекинес);Вес таких собак — от 10 до 25 кг. Они подходят как для содержания в квартире, так и для дома с участком (в эту категорию можно включить бордер-колли, бигля, австралийскую овчарку или шиба-ину);Крупной считается собака весом 25-50 кг, часто это служебные или охранные породы (лабрадор-ретривер, овчарки, доберман, ротвейлер и другие);Их вес превышает показатель в 50 кг. Подобные породы, как правило, были выведены для охраны, охоты либо спасательных работ (сенбернар, немецкий дог, мастифы, среднеазиатские овчарки).По типу шерстиКак правило, от данного показателя зависит, насколько сложный уход требуется питомцу. Тут можно выделить несколько групп.Так, по длине шерстного покрова собаки могут делиться на:По типу шерсти породы бывают:По происхождениюОсновой для деления в данной классификации служит то, насколько активное участие человек принимал в появлении той или иной породы. Тут можно выделить следующие категории:Они возникли фактически без участия людей, под влиянием природных условий, то есть методом естественного отбора. К таким породам относятся хаски, аляскинский маламут и другие);В их формировании влияние человека и природных факторов сыграли фактически одинаковые роли (родезийский риджбек, кавказская овчарка и другие);Сюда включают большую часть современных пород. Представители как правило отличаются высокоплеменными и рабочими качествами, а также дружелюбны к людям.По назначениюПрактически каждая порода выводится для определенной цели, что во многом обусловливает тот набор качеств и характеристик, которыми они обладают. Здесь можно выделить три основные группы:По темпераментуВероника Миронова отмечает, что, в соответствии с теорией Ивана Павлова, по типу темперамента представителей различных пород можно разделить на четыре основные категории. Это значит, что представители разных пород будет отличаться различной реакцией на окружающую среду, особым уровнем активности и эмоциональной устойчивости.Так, среди собак выделяют:Как выбрать породу собаки под свой образ жизниЭксперты призывают тщательно взвешивать все факторы при выборе собаки, а не руководствоваться только сердцем.“Необходимо понимание, что вы готовы вложить в ее благополучие — свои время, внимание или заботу. Нередко животное оказывается не по силам лишь потому, что изначально решение было сделано без учета образа жизни семьи”, — говорит Виктория Романовская, ветеринарный врач и эксперт бренда Triol.Она отмечает, что если человек работает полный день, ведет малоподвижный образ жизни или по каким-то другим причинам не может уделять много времени прогулкам, то энергичные породы, типа хаски или джек-рассел-терьеров ему не подойдут. Таким собакам нужна высокая физическая и умственная нагрузка, иначе они будут проявлять деструктивное поведение — могут начать портить вещи, лаять без причины и испытывать сильный стресс.Но даже если выбрать более спокойного компаньона — мопса или французского бульдога — гулять с ним все равно придется дважды в день не менее 30 минут. Также они могут тяжело переносить длительное одиночество.“Важно также понимать, сколько времени вы готовы посвятить дрессировке. Некоторые породы требуют последовательности и склонны к упрямству, как акита или басенджи. Другие же легко обучаются и с удовольствием выполняют команды, что делает их более подходящими для неопытных владельцев — например, пудель, лабрадор, спаниель”, — добавила Романовская.Юлия Кудря, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic, напоминает, что важно сопоставить природные особенности собаки с условиями проживания и образом жизни. Речь идет не только о размере будущего питомца, но и о том, где ему комфортно будет жить, как уживутся с ним другие члены семьи и так далее.Вот несколько рекомендаций от эксперта:Мнение экспертаПавел Кожемякин, кинолог компании-производителя кормов для кошек и собак Probalancе:“Очень не рекомендую заводить собаку только из-за того, что она популярная и есть у подружек. Буквально месяц назад мы помогали пристраивать пятимесячного щенка красного пуделя, которого взяли как раз из-за красивой картинки в соцсетях. А картинка оказалась животным, которое грызет, ходит в туалет и требует внимания”.Эксперт поделился частью вопросов из чек-листа, который составили специалисты компании, чтобы облегчить выбор клиентам:На умственные способности пол не влияет, а способность обучаться новым командам в гораздо большей степени зависит от породы и хозяина, чем от пола.

