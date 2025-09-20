Рейтинг@Mail.ru
Породы собак: описания, названия, фотографии, все виды и характеристики
12:08 20.09.2025
Породы собак: 30 самых популярных в России
В мире официально зарегистрированы сотни пород собак, от крупных алабаев и овчарок до миниатюрных пекинесов и гриффонов. Сориентироваться в таком многообразии непросто, потому важно изучить характеристики и учитывать при выборе множество факторов. Самые популярные породы собак, особенности темперамента, советы экспертов — в материале РИА Новости.Популярные породы собак в миреМы собрали топ-30 наиболее популярных пород собак и основные сведения по каждой из них.Важно помнить, что те черты характера, которые станут существенным недостатком для одного владельца, для другого будут дополнительным аргументом в пользу данной породы. Так что деление на “плюсы” и “минусы” всегда весьма условно.Классификация породВсе существующие породы собак можно разделить на несколько категорий в зависимости от признака.По размеруКак отмечает зооконсультант платформы корпоративного благополучия “Понимаю” Вероника Миронова, по своим размерам все современные породы собак можно разделить на 5 основных категорий:Сюда относятся животные весом до 5 кг, компактные, которых можно легко содержать в квартире (чихуахуа, той-терьер, померанский шпиц и другие);Это собаки, чей вес укладывается в промежуток 5-10 кг (среди них — французский бульдог, такса, кокер-спаниель, мопс, пекинес);Вес таких собак — от 10 до 25 кг. Они подходят как для содержания в квартире, так и для дома с участком (в эту категорию можно включить бордер-колли, бигля, австралийскую овчарку или шиба-ину);Крупной считается собака весом 25-50 кг, часто это служебные или охранные породы (лабрадор-ретривер, овчарки, доберман, ротвейлер и другие);Их вес превышает показатель в 50 кг. Подобные породы, как правило, были выведены для охраны, охоты либо спасательных работ (сенбернар, немецкий дог, мастифы, среднеазиатские овчарки).По типу шерстиКак правило, от данного показателя зависит, насколько сложный уход требуется питомцу. Тут можно выделить несколько групп.Так, по длине шерстного покрова собаки могут делиться на:По типу шерсти породы бывают:По происхождениюОсновой для деления в данной классификации служит то, насколько активное участие человек принимал в появлении той или иной породы. Тут можно выделить следующие категории:Они возникли фактически без участия людей, под влиянием природных условий, то есть методом естественного отбора. К таким породам относятся хаски, аляскинский маламут и другие);В их формировании влияние человека и природных факторов сыграли фактически одинаковые роли (родезийский риджбек, кавказская овчарка и другие);Сюда включают большую часть современных пород. Представители как правило отличаются высокоплеменными и рабочими качествами, а также дружелюбны к людям.По назначениюПрактически каждая порода выводится для определенной цели, что во многом обусловливает тот набор качеств и характеристик, которыми они обладают. Здесь можно выделить три основные группы:По темпераментуВероника Миронова отмечает, что, в соответствии с теорией Ивана Павлова, по типу темперамента представителей различных пород можно разделить на четыре основные категории. Это значит, что представители разных пород будет отличаться различной реакцией на окружающую среду, особым уровнем активности и эмоциональной устойчивости.Так, среди собак выделяют:Как выбрать породу собаки под свой образ жизниЭксперты призывают тщательно взвешивать все факторы при выборе собаки, а не руководствоваться только сердцем.“Необходимо понимание, что вы готовы вложить в ее благополучие — свои время, внимание или заботу. Нередко животное оказывается не по силам лишь потому, что изначально решение было сделано без учета образа жизни семьи”, — говорит Виктория Романовская, ветеринарный врач и эксперт бренда Triol.Она отмечает, что если человек работает полный день, ведет малоподвижный образ жизни или по каким-то другим причинам не может уделять много времени прогулкам, то энергичные породы, типа хаски или джек-рассел-терьеров ему не подойдут. Таким собакам нужна высокая физическая и умственная нагрузка, иначе они будут проявлять деструктивное поведение — могут начать портить вещи, лаять без причины и испытывать сильный стресс.Но даже если выбрать более спокойного компаньона — мопса или французского бульдога — гулять с ним все равно придется дважды в день не менее 30 минут. Также они могут тяжело переносить длительное одиночество.“Важно также понимать, сколько времени вы готовы посвятить дрессировке. Некоторые породы требуют последовательности и склонны к упрямству, как акита или басенджи. Другие же легко обучаются и с удовольствием выполняют команды, что делает их более подходящими для неопытных владельцев — например, пудель, лабрадор, спаниель”, — добавила Романовская.Юлия Кудря, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic, напоминает, что важно сопоставить природные особенности собаки с условиями проживания и образом жизни. Речь идет не только о размере будущего питомца, но и о том, где ему комфортно будет жить, как уживутся с ним другие члены семьи и так далее.Вот несколько рекомендаций от эксперта:Мнение экспертаПавел Кожемякин, кинолог компании-производителя кормов для кошек и собак Probalancе:“Очень не рекомендую заводить собаку только из-за того, что она популярная и есть у подружек. Буквально месяц назад мы помогали пристраивать пятимесячного щенка красного пуделя, которого взяли как раз из-за красивой картинки в соцсетях. А картинка оказалась животным, которое грызет, ходит в туалет и требует внимания”.Эксперт поделился частью вопросов из чек-листа, который составили специалисты компании, чтобы облегчить выбор клиентам:На умственные способности пол не влияет, а способность обучаться новым командам в гораздо большей степени зависит от породы и хозяина, чем от пола.
Оглавление
В мире официально зарегистрированы сотни пород собак, от крупных алабаев и овчарок до миниатюрных пекинесов и гриффонов. Сориентироваться в таком многообразии непросто, потому важно изучить характеристики и учитывать при выборе множество факторов. Самые популярные породы собак, особенности темперамента, советы экспертов — в материале РИА Новости.

Популярные породы собак в мире

Мы собрали топ-30 наиболее популярных пород собак и основные сведения по каждой из них.
Важно помнить, что те черты характера, которые станут существенным недостатком для одного владельца, для другого будут дополнительным аргументом в пользу данной породы. Так что деление на “плюсы” и “минусы” всегда весьма условно.
Черный лабрадор-ретривер
Лабрадор-ретривер

Высота в холке: от 54 до 57 сантиметров.

Вес: в среднем — до 35 кг.

Продолжительность жизни: 12-13 лет.

Преимущества: умная и дружелюбная собака, не склонна к агрессивному поведению, активна и игрива, хорошо поддается обучению.

Недостатки: нуждаются в контроле питания, так как склонны к набору лишнего веса. Могут беспокоить соседей громким лаем, в период линьки теряет много шерсти.

Собака породы вельш-корги пемброк
Вельш-корги пемброк

Высота в холке: от 25 до 30 сантиметров.

Вес: до 12 кг.

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Преимущества: подходит для содержания в городской квартире, активна и жизнерадостна, поддается дрессировке, дружелюбна к детям и привязана к человеку в целом.

Недостатки: склонны к некоторым заболеваниям (например, проблемам с суставами), любят поесть (но переедание для них крайне нежелательно), сильно линяют, нуждаются в долгих активных прогулках.

Немецкая овчарка
Немецкая овчарка

Высота в холке: от 55 до 65 сантиметров.

Вес: до 40 кг.

Продолжительность жизни: 10-13 лет.

Преимущества: умны и активны, отличаются добродушным характером и прекрасно поддаются дрессировке, очень преданы хозяину, способны уживаться с другими питомцами.

Недостатки: не подходит для содержания в небольших квартирах, нуждаются в регулярных физических нагрузках, воспитание таких овчарок рекомендуется начинать с детства, так как во взрослом возрасте перевоспитать питомца уже не получится.

Собака в парке
Джек-рассел-терьер

Высота в холке: от 25 до 30 сантиметров.

Вес: до 8 кг.

Продолжительность жизни: до 16 лет.

Преимущества: игривые и очень активные собаки, подходят для содержания в квартирах, бесстрашные, хорошие охранники, шерсть не нуждается в сложном уходе.

Недостатки: необходимы регулярные и интенсивные физические нагрузки, порой очень упрямы, а потому необходимо строгое воспитание.

Собака породы французский бульдог. Архивное фото
Французский бульдог

Высота в холке: от 25 до 35 сантиметров.

Вес: до 14 кг.

Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Преимущества: небольшой размер, нет потребности в серьезных физических нагрузках, нет проблем в уходе, дружелюбны и не агрессивны, достаточно спокойный характер.

Недостатки: плохо переносят разлуку с человеком и одиночество, имеют склонность к лишнему весу (а потому нуждаются в контроле питания), плохо переносят как жару, так и холод.

Собака породы мопс
Мопс

Высота в холке: от 27 до 32 сантиметров.

Вес: до 8-9 кг.

Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Преимущества: ласковый и общительный характер, забавная внешность, любят быть в компании, не производят много шума, не требуют больших физнагрузок и сложного ухода за шерстью.

Недостатки: плохое самочувствие в жаркую погоду и в мороз, нельзя надолго оставлять в одиночестве, склонны к лишнему весу.

Пудель
Пудель

Высота в холке: от 25 до 60 сантиметров.

Вес: до 20-25 кг.

Продолжительность жизни: 12-16 лет.

Преимущества: жизнерадостные и не склонны к агрессии, ладят с детьми, достаточно умны, лояльны к другим животным, высокая продолжительность жизни.

Недостатки: потребность в долгих прогулках и занятиях для ума, требующая внимательного ухода шерсть, предрасположенность к ряду заболеваний.

Собака породы акита-ину
Акита-ину

Высота в холке: от 60 до 70 сантиметров.

Вес: до 40-45 кг.

Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Преимущества: прекрасная внешность, преданность владельцу, умны и чистоплотны, спокойно переносят одиночество, активны.

Недостатки: необходима дрессировка (особенно если в семье есть дети или другие животные), очень сильно линяют, нуждаются в регулярных физических нагрузках, часто агрессивны к другим собакам.

Собака породы вест хайленд уайт терьер
Вест-хайленд-уайт-терьер

Высота в холке: от 23 до 30 сантиметров.

Вес: до 10 кг.

Продолжительность жизни: 12-16 лет.

Преимущества: смелые и любознательные, очень энергичные и весьма компактные, шерсть не линяет.

Недостатки: упрямы, любят рыться в земле (и раскапывать клумбы), плохо переносят одиночество, любят доминировать, агрессивны к мелким животным.

Бигль
Бигль

Высота в холке: от 33 до 40 сантиметров.

Вес: до 17 кг.

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Преимущества: хорошо ладят с людьми и животными, не нуждаются в сложном уходе, дружелюбны и игривы.

Недостатки: склонны к побегам, так как достаточно сильно развит охотничий инстинкт, весьма шумные, процесс дрессировки не будет простым.

Такса
Такса

Высота в холке: от 14 до 35 сантиметров.

Вес: до 13 кг.

Продолжительность жизни: 14-16 лет.

Преимущества: умные и сообразительные, хорошо поддаются дрессировке, верны хозяину, достаточно хорошо ладят с детьми и другими питомцами.

Недостатки: необходимо соблюдать ряд правил (например, не разрешать спрыгивать с высоты), обеспечивать физические нагрузки, следить за питанием, к тому же они ревнивы.

Питомник камчатских ездовых собак Сибирский клык
Сибирский хаски

Высота в холке: от 50 до 60 сантиметров.

Вес: до 28-30 кг.

Продолжительность жизни: 12-13 лет.

Преимущества: умны и практически лишены агрессии, красивы и чистоплотны, прекрасные компаньоны.

Недостатки: независимы, а порой упрямы (что осложняет дрессировку), сильно линяют, очень активны и нуждаются в нагрузках, склонны к побегам.

Бультерьер
Бультерьер

Высота в холке: от 53 до 56 сантиметров.

Вес: до 32-35 кг.

Продолжительность жизни: 10-14 лет.

Преимущества: доброжелательны и не агрессивны, необычная внешность, сообразительные и легко запоминают команды, ладят с детьми, просты в уходе.

Недостатки: плохо справляются с одиночеством, нуждаются в длительных прогулках и обязательной дрессировке, могут портить вещи, не любят соседство с другими питомцами.

Собака породы доберман на Международной выставке собак во Владивостоке
Доберман

Высота в холке: от 63 до 72 сантиметров.

Вес: до 45 кг.

Продолжительность жизни: 10-14 лет.

Преимущества: умны и становятся прекрасными служебными собаками, энергичные и преданные, чистоплотные и при должном воспитании прекрасно ладят с детьми и другими питомцами.

Недостатки: могут проявлять упрямство и склонность к доминированию, могут не подойти для начинающего собаковода, физические нагрузки являются обязательными.

Щенок породы Басенджи
Басенджи

Высота в холке: от 40 до 43 сантиметров.

Вес: до 11 кг.

Продолжительность жизни: 14-16 лет.

Преимущества: практически не лают, дружелюбны к людям и животным, отсутствует неприятный запах, активны и просты в уходе.

Недостатки: достаточно редкие, а потому стоят недешево, могут проявлять упрямство и требуют большой физической активности, не выносят холод.

Сиба-ину
Сиба-ину

Высота в холке: от 35 до 41 сантиметра.

Вес: до 13-14 кг.

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Преимущества: очаровательная внешность, чистоплотны, достаточно простой уход и крепкое здоровье.

Недостатки: оберегают свое личное пространство и не любят обниматься или делиться, хозяином считают лишь одного члена семьи, но любят доминировать.

Собака породы русский той-терьер
Русский той-терьер

Высота в холке: от 20 до 28 сантиметров.

Вес: до 3 кг.

Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Преимущества: миниатюрны, линька не доставляет хлопот, активны и игривы, приучаются к лотку, что может заменить прогулки.

Недостатки: плохо переносят низкие температуры, часто страдают проблемами с зубами, легко возбудимы, высокий риск различных травм.

Собака породы ши-тцу
Ши-тцу

Высота в холке: от 25 до 27 сантиметров.

Вес: до 7 кг.

Продолжительность жизни: до 16 лет.

Преимущества: преданные и дружелюбные, идут на контакт с другими животными, могут обойтись без долгих прогулок.

Недостатки: обладают прекрасной шерстью, за которой нужно тщательно ухаживать, плохо переносят одиночество, а также холод и жару.

Собака породы Веймаранер
Веймаранер

Высота в холке: от 57 до 70 сантиметров.

Вес: до 40 кг.

Продолжительность жизни: 10-13 лет.

Преимущества: обладают достаточно уравновешенным характером, добры и ласковы со всеми членами семьи, верные и преданные компаньоны.

Недостатки: необходима физическая активность, одиночество не переносят и для небольших квартир не подходят.

Собака породы колли
Колли (шотландская овчарка)

Высота в холке: от 50 до 60 сантиметров.

Вес: до 34 кг.

Продолжительность жизни: 12-13 лет.

Преимущества: умны и общительны, миролюбивы и не проявляют агрессию к людям или питомцам, прекрасно поддаются дрессировке.

Недостатки: длинная шерсть нуждается в регулярном уходе, много линяют, одиночество не любят, могут много лаять.

Собака породы родезийский риджбек
Родезийский риджбек

Высота в холке: от 61 до 69 сантиметров.

Вес: до 36,5 кг.

Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Преимущества: хорошие охранники, необычная внешность и не нуждающаяся в особом уходе шерсть, общительные, но не навязчивые, редко лают.

Недостатки: не могут жить в вольерах, необходимо постоянное общество человека, могут проявлять агрессию к другим животным.

Собака породы далматин
Далматин

Высота в холке: от 54 до 62 сантиметров.

Вес: до 32 кг.

Продолжительность жизни: 10-13 лет.

Преимущества: яркая запоминающаяся внешность, энергичные и дружелюбные, поладят с другими питомцами.

Недостатки: одиночество переносят плохо, много линяют, нуждаются в активном досуге каждый день.

Собачьи бега в Екатеринбурге
Русская псовая борзая

Высота в холке: от 68 до 86 сантиметров.

Вес: до 45-47 кг.

Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Преимущества: дружелюбны и спокойны, выносливы и не навязывают свое общество, практически лишены агрессии к людям, у шерсти нет запаха.

Недостатки: охотничий инстинкт часто побуждает преследовать других животных, сложный уход за шерстью, не переносят грубое отношение и шум.

Собака породы американский питбультерьер
Американский питбультерьер

Высота в холке: от 43 до 53 сантиметров.

Вес: до 27 кг.

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Преимущества: физические выносливые собаки, которые добры со своими домочадцами, прекрасно запоминают команды.

Недостатки: не любят холод, без физической активности не смогут обойтись ни одного дня, нередко агрессивны к другим собакам, часто грызут различные предметы.

Собака породы малинуа
Малинуа (одна из разновидностей бельгийской овчарки)

Высота в холке: от 56 до 66 сантиметров.

Вес: до 30 кг.

Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Преимущества: очень умны и прекрасно дрессируются, отличаются крепким здоровьем и неприхотливы в плане погодных условий, лояльны к детям и отличные охранники.

Недостатки: нередко громко ведут себя и портят вещи, их нужно держать в тонусе физически и интеллектуально.

Собака породы китайская хохлатая
Китайская хохлатая

Высота в холке: от 23 до 33 сантиметров.

Вес: до 5,5 кг.

Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Преимущества: очень привязаны к человеку и дружелюбны к детям, практически не линяют, игривы и общительны.

Недостатки: шерсть требует серьезного и достаточно сложного ухода со специальной косметикой, любое понижение температуры для них — источник стресса, дрессировка требует терпения.

Собака породы ирландский сеттер
Ирландский сеттер

Высота в холке: от 55 до 67 сантиметров.

Вес: до 32 кг.

Продолжительность жизни: 12-14 лет.

Преимущества: общительные и добрые, практически не линяют, а шерсть не имеет сильно выраженного запаха, ласковые, легко подружатся с детьми и другими собаками.

Недостатки: прекрасная “шуба” нуждается в тщательном уходе, живой и энергичный темперамент может показаться чрезмерным, долгий период “ребячества”

Лайка
Самоед

Высота в холке: от 46 до 56 сантиметров.

Вес: до 30 кг.

Продолжительность жизни: 12-15 лет.

Преимущества: преданы своему владельцу, хорошо ладят с людьми и другими животными, не имеют запаха.

Недостатки: требуют тщательного ухода, в первую очередь — за шерстью, склонны вести себя громко.

Собака во время празднования дня ВМФ на плотине городского пруда на реке Исеть в Екатеринбурге
Йоркширский терьер

Высота в холке: от 15 до 23 сантиметров.

Вес: до 3 кг.

Продолжительность жизни: 14-15 лет.

Преимущества: компактные размеры, смелый и энергичный характер, любознательны и легко находят общий язык.

Недостатки: особый уход за шерстью, привередливость в еде, высокий риск травматизации, зимние прогулки потребуют покупки одежды.

Собака породы ротвейлер
Ротвейлер

Высота в холке: от 56 до 68 сантиметров.

Вес: до 50 кг.

Продолжительность жизни: 10-12 лет.

Преимущества: уход за шерстью не требует много времени и сил, ум и выносливость, прекрасные охранные качества.

Недостатки: плохо переносят разлуку с хозяином и одиночество, необходима дрессировка с сильным опытным владельцем, склонны к полноте.

Классификация пород

Все существующие породы собак можно разделить на несколько категорий в зависимости от признака.

По размеру

Как отмечает зооконсультант платформы корпоративного благополучия “Понимаю” Вероника Миронова, по своим размерам все современные породы собак можно разделить на 5 основных категорий:
  • карликовые
Сюда относятся животные весом до 5 кг, компактные, которых можно легко содержать в квартире (чихуахуа, той-терьер, померанский шпиц и другие);
© Depositphotos.com / Ksuksann Щенки породы померанский шпиц
Щенки породы померанский шпиц - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Depositphotos.com / Ksuksann
Щенки породы померанский шпиц . Архивное фото
  • мелкие
Это собаки, чей вес укладывается в промежуток 5-10 кг (среди них — французский бульдог, такса, кокер-спаниель, мопс, пекинес);
  • средние
Вес таких собак — от 10 до 25 кг. Они подходят как для содержания в квартире, так и для дома с участком (в эту категорию можно включить бордер-колли, бигля, австралийскую овчарку или шиба-ину);
  • крупные
Крупной считается собака весом 25-50 кг, часто это служебные или охранные породы (лабрадор-ретривер, овчарки, доберман, ротвейлер и другие);
  • гигантские
Их вес превышает показатель в 50 кг. Подобные породы, как правило, были выведены для охраны, охоты либо спасательных работ (сенбернар, немецкий дог, мастифы, среднеазиатские овчарки).
© Flickr / claudiogennariМастиф
Мастиф - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Flickr / claudiogennari
Мастиф

По типу шерсти

Как правило, от данного показателя зависит, насколько сложный уход требуется питомцу. Тут можно выделить несколько групп.
Так, по длине шерстного покрова собаки могут делиться на:
  • голые или бесшерстные (китайская хохлатая, мексиканская и др.);
  • короткошерстные (бигль, мопс, джек-рассел-терьер и др.);
  • длинношерстные (американский кокер-спаниель, афганская борзая и др.).
По типу шерсти породы бывают:
  • гладкошерстные (левретка, карликовый пинчер и др.);
  • жесткошерстные (эрдельтерьер, фокстерьер и др.);
  • пушистые (шпиц, самоед и др.)
© iStock.com / Aleksandr ZyablitskiyСобака в пене
Собака в пене - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© iStock.com / Aleksandr Zyablitskiy
Собака в пене

По происхождению

Основой для деления в данной классификации служит то, насколько активное участие человек принимал в появлении той или иной породы. Тут можно выделить следующие категории:
  • примитивные (или аборигенные)
Они возникли фактически без участия людей, под влиянием природных условий, то есть методом естественного отбора. К таким породам относятся хаски, аляскинский маламут и другие);
  • переходные
В их формировании влияние человека и природных факторов сыграли фактически одинаковые роли (родезийский риджбек, кавказская овчарка и другие);
  • заводские (культурные)
Сюда включают большую часть современных пород. Представители как правило отличаются высокоплеменными и рабочими качествами, а также дружелюбны к людям.

По назначению

Практически каждая порода выводится для определенной цели, что во многом обусловливает тот набор качеств и характеристик, которыми они обладают. Здесь можно выделить три основные группы:
  • охотничьи (гончие, лайки и др.);
  • служебные (овчарки, доберман и др.);
  • декоративные (пудель, мальтезе и др.).
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМиниатюрная американская овчарка
Собака породы миниатюрная американская овчарка участвует в ежегодных соревнованиях Красноярской краевой федерации кинологического спорта Летающий пёс на острове Татышев в Красноярске - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Миниатюрная американская овчарка

По темпераменту

Вероника Миронова отмечает, что, в соответствии с теорией Ивана Павлова, по типу темперамента представителей различных пород можно разделить на четыре основные категории. Это значит, что представители разных пород будет отличаться различной реакцией на окружающую среду, особым уровнем активности и эмоциональной устойчивости.
Так, среди собак выделяют:
  • флегматиков — то есть достаточно спокойных и уравновешенных животных, которые не отличаются высокой активностью (сенбернар, пекинес и т.д.);
  • сангвиников — это активные и жизнерадостные собаки, полные оптимизма и способные легко адаптироваться к новым условиям (ретриверы, бигль и т.д.);
  • холериков — весьма подвижные и энергичные собаки, склонные при этом к импульсивности и эмоциональности (доберман, джек-рассел-терьер и т.д.);
  • меланхоликов — то есть весьма чувствительные и осторожные, зачастую — гораздо более замкнутые животные, даже склонные к проявлениям тревоги (ши-тцу, чау-чау и т.д.).

Как выбрать породу собаки под свой образ жизни

Эксперты призывают тщательно взвешивать все факторы при выборе собаки, а не руководствоваться только сердцем.
“Необходимо понимание, что вы готовы вложить в ее благополучие — свои время, внимание или заботу. Нередко животное оказывается не по силам лишь потому, что изначально решение было сделано без учета образа жизни семьи”, — говорит Виктория Романовская, ветеринарный врач и эксперт бренда Triol.
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbHДевушка и собака за приготовлением еды
Девушка и собака за приготовлением еды - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© iStock.com / EyeEm Mobile GmbH
Девушка и собака за приготовлением еды
Она отмечает, что если человек работает полный день, ведет малоподвижный образ жизни или по каким-то другим причинам не может уделять много времени прогулкам, то энергичные породы, типа хаски или джек-рассел-терьеров ему не подойдут. Таким собакам нужна высокая физическая и умственная нагрузка, иначе они будут проявлять деструктивное поведение — могут начать портить вещи, лаять без причины и испытывать сильный стресс.
Но даже если выбрать более спокойного компаньона — мопса или французского бульдога — гулять с ним все равно придется дважды в день не менее 30 минут. Также они могут тяжело переносить длительное одиночество.
“Важно также понимать, сколько времени вы готовы посвятить дрессировке. Некоторые породы требуют последовательности и склонны к упрямству, как акита или басенджи. Другие же легко обучаются и с удовольствием выполняют команды, что делает их более подходящими для неопытных владельцев — например, пудель, лабрадор, спаниель”, — добавила Романовская.
© Depositphotos.com / PetunyiaДевушка во время пробежки с собакой породы аляскинский маламут
Девушка во время пробежки с собакой породы аляскинский маламут - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Depositphotos.com / Petunyia
Девушка во время пробежки с собакой породы аляскинский маламут
Юлия Кудря, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic, напоминает, что важно сопоставить природные особенности собаки с условиями проживания и образом жизни. Речь идет не только о размере будущего питомца, но и о том, где ему комфортно будет жить, как уживутся с ним другие члены семьи и так далее.
Вот несколько рекомендаций от эксперта:
  • если планируете брать питомца с собой на активный отдых или спортивные активности, лучше не заводить собак брахицефальных пород (бульдоги, пекинесы и т.д.) Они слишком чувствительны к интенсивным нагрузкам и высоким температурам;
  • некоторым породам (например, северным, то есть хаски, самоедам и т.д.) нужны очень высокие нагрузки. Такой питомец подойдет человеку лишь в том случае, если будущий владелец готов каждый день как минимум пару часов уделять время активным прогулкам или упражнениям;
  • если в семье есть дети или пожилые люди, важно наладить их взаимодействие с собакой. Например, лабрадоры славятся своей дружелюбностью, но во время игры большой пес может непреднамеренно сбить маленького ребенка с ног. Чтобы предупредить такие ситуации, рекомендуется провести занятия с кинологом, когда собака еще находится в юном возрасте, отмечает Юлия Кудря.

Мнение эксперта

Павел Кожемякин, кинолог компании-производителя кормов для кошек и собак Probalancе:
“Очень не рекомендую заводить собаку только из-за того, что она популярная и есть у подружек. Буквально месяц назад мы помогали пристраивать пятимесячного щенка красного пуделя, которого взяли как раз из-за красивой картинки в соцсетях. А картинка оказалась животным, которое грызет, ходит в туалет и требует внимания”.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЩенок новошотландского ретривера
Двухмесячный щенок новошотландского ретривера по имени Руби начал работу в кинологическом подразделении службы безопасности международного аэропорта Симферополя - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Щенок новошотландского ретривера
Эксперт поделился частью вопросов из чек-листа, который составили специалисты компании, чтобы облегчить выбор клиентам:
  • что раздражает в поведении собаки (много лает, грызет вещи или роет землю). Некоторым породам присущи определенные черты в поведении, которые можно частично сгладить воспитанием, но не всегда возможно убрать полностью, и это нужно учитывать.
  • с кем будет жить собака (есть ли в семье дети или другие питомцы). Собака — это полноценный член семьи, которому должно быть комфортно в "стае". Но и его будущей "стае" должно быть с ним по пути. Для семьи с маленькими детьми может не подойти слишком миниатюрная порода, ведь это очень хрупкий питомец с тонкими лапками, нежными суставами, а ребенок не всегда может контролировать свои усилия и игру.
  • образ жизни семьи (как часто и надолго ли собака будет оставаться одна). Представители разных пород по-разному переносят одиночество и разлуку с владельцем.
  • есть ли предпочтения по полу собаки. Пол влияет на вес и размер питомца: девочки поменьше, кобели покрупнее и потяжелее. Кроме того, пол влияет на характер собаки. Считается, что девочки более послушные. Кобели, особенно крупных пород (овчарки, алабаи и другие) могут начать доминировать и примерять на себя роль вожака.
На умственные способности пол не влияет, а способность обучаться новым командам в гораздо большей степени зависит от породы и хозяина, чем от пола.
 
