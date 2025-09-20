Породы собак: 30 самых популярных в России
Популярные породы собак в мире
Высота в холке: от 54 до 57 сантиметров.
Вес: в среднем — до 35 кг.
Продолжительность жизни: 12-13 лет.
Преимущества: умная и дружелюбная собака, не склонна к агрессивному поведению, активна и игрива, хорошо поддается обучению.
Недостатки: нуждаются в контроле питания, так как склонны к набору лишнего веса. Могут беспокоить соседей громким лаем, в период линьки теряет много шерсти.
Высота в холке: от 25 до 30 сантиметров.
Вес: до 12 кг.
Продолжительность жизни: 12-15 лет.
Преимущества: подходит для содержания в городской квартире, активна и жизнерадостна, поддается дрессировке, дружелюбна к детям и привязана к человеку в целом.
Недостатки: склонны к некоторым заболеваниям (например, проблемам с суставами), любят поесть (но переедание для них крайне нежелательно), сильно линяют, нуждаются в долгих активных прогулках.
Высота в холке: от 55 до 65 сантиметров.
Вес: до 40 кг.
Продолжительность жизни: 10-13 лет.
Преимущества: умны и активны, отличаются добродушным характером и прекрасно поддаются дрессировке, очень преданы хозяину, способны уживаться с другими питомцами.
Недостатки: не подходит для содержания в небольших квартирах, нуждаются в регулярных физических нагрузках, воспитание таких овчарок рекомендуется начинать с детства, так как во взрослом возрасте перевоспитать питомца уже не получится.
Высота в холке: от 25 до 30 сантиметров.
Вес: до 8 кг.
Продолжительность жизни: до 16 лет.
Преимущества: игривые и очень активные собаки, подходят для содержания в квартирах, бесстрашные, хорошие охранники, шерсть не нуждается в сложном уходе.
Недостатки: необходимы регулярные и интенсивные физические нагрузки, порой очень упрямы, а потому необходимо строгое воспитание.
Высота в холке: от 25 до 35 сантиметров.
Вес: до 14 кг.
Продолжительность жизни: 10-12 лет.
Преимущества: небольшой размер, нет потребности в серьезных физических нагрузках, нет проблем в уходе, дружелюбны и не агрессивны, достаточно спокойный характер.
Недостатки: плохо переносят разлуку с человеком и одиночество, имеют склонность к лишнему весу (а потому нуждаются в контроле питания), плохо переносят как жару, так и холод.
Высота в холке: от 27 до 32 сантиметров.
Вес: до 8-9 кг.
Продолжительность жизни: 12-14 лет.
Преимущества: ласковый и общительный характер, забавная внешность, любят быть в компании, не производят много шума, не требуют больших физнагрузок и сложного ухода за шерстью.
Недостатки: плохое самочувствие в жаркую погоду и в мороз, нельзя надолго оставлять в одиночестве, склонны к лишнему весу.
Высота в холке: от 25 до 60 сантиметров.
Вес: до 20-25 кг.
Продолжительность жизни: 12-16 лет.
Преимущества: жизнерадостные и не склонны к агрессии, ладят с детьми, достаточно умны, лояльны к другим животным, высокая продолжительность жизни.
Недостатки: потребность в долгих прогулках и занятиях для ума, требующая внимательного ухода шерсть, предрасположенность к ряду заболеваний.
Высота в холке: от 60 до 70 сантиметров.
Вес: до 40-45 кг.
Продолжительность жизни: 10-12 лет.
Преимущества: прекрасная внешность, преданность владельцу, умны и чистоплотны, спокойно переносят одиночество, активны.
Недостатки: необходима дрессировка (особенно если в семье есть дети или другие животные), очень сильно линяют, нуждаются в регулярных физических нагрузках, часто агрессивны к другим собакам.
Высота в холке: от 23 до 30 сантиметров.
Вес: до 10 кг.
Продолжительность жизни: 12-16 лет.
Преимущества: смелые и любознательные, очень энергичные и весьма компактные, шерсть не линяет.
Недостатки: упрямы, любят рыться в земле (и раскапывать клумбы), плохо переносят одиночество, любят доминировать, агрессивны к мелким животным.
Высота в холке: от 33 до 40 сантиметров.
Вес: до 17 кг.
Продолжительность жизни: 12-15 лет.
Преимущества: хорошо ладят с людьми и животными, не нуждаются в сложном уходе, дружелюбны и игривы.
Недостатки: склонны к побегам, так как достаточно сильно развит охотничий инстинкт, весьма шумные, процесс дрессировки не будет простым.
Высота в холке: от 14 до 35 сантиметров.
Вес: до 13 кг.
Продолжительность жизни: 14-16 лет.
Преимущества: умные и сообразительные, хорошо поддаются дрессировке, верны хозяину, достаточно хорошо ладят с детьми и другими питомцами.
Недостатки: необходимо соблюдать ряд правил (например, не разрешать спрыгивать с высоты), обеспечивать физические нагрузки, следить за питанием, к тому же они ревнивы.
Высота в холке: от 50 до 60 сантиметров.
Вес: до 28-30 кг.
Продолжительность жизни: 12-13 лет.
Преимущества: умны и практически лишены агрессии, красивы и чистоплотны, прекрасные компаньоны.
Недостатки: независимы, а порой упрямы (что осложняет дрессировку), сильно линяют, очень активны и нуждаются в нагрузках, склонны к побегам.
Высота в холке: от 53 до 56 сантиметров.
Вес: до 32-35 кг.
Продолжительность жизни: 10-14 лет.
Преимущества: доброжелательны и не агрессивны, необычная внешность, сообразительные и легко запоминают команды, ладят с детьми, просты в уходе.
Недостатки: плохо справляются с одиночеством, нуждаются в длительных прогулках и обязательной дрессировке, могут портить вещи, не любят соседство с другими питомцами.
Высота в холке: от 63 до 72 сантиметров.
Вес: до 45 кг.
Продолжительность жизни: 10-14 лет.
Преимущества: умны и становятся прекрасными служебными собаками, энергичные и преданные, чистоплотные и при должном воспитании прекрасно ладят с детьми и другими питомцами.
Недостатки: могут проявлять упрямство и склонность к доминированию, могут не подойти для начинающего собаковода, физические нагрузки являются обязательными.
Высота в холке: от 40 до 43 сантиметров.
Вес: до 11 кг.
Продолжительность жизни: 14-16 лет.
Преимущества: практически не лают, дружелюбны к людям и животным, отсутствует неприятный запах, активны и просты в уходе.
Недостатки: достаточно редкие, а потому стоят недешево, могут проявлять упрямство и требуют большой физической активности, не выносят холод.
Высота в холке: от 35 до 41 сантиметра.
Вес: до 13-14 кг.
Продолжительность жизни: 12-15 лет.
Преимущества: очаровательная внешность, чистоплотны, достаточно простой уход и крепкое здоровье.
Недостатки: оберегают свое личное пространство и не любят обниматься или делиться, хозяином считают лишь одного члена семьи, но любят доминировать.
Высота в холке: от 20 до 28 сантиметров.
Вес: до 3 кг.
Продолжительность жизни: 12-14 лет.
Преимущества: миниатюрны, линька не доставляет хлопот, активны и игривы, приучаются к лотку, что может заменить прогулки.
Недостатки: плохо переносят низкие температуры, часто страдают проблемами с зубами, легко возбудимы, высокий риск различных травм.
Высота в холке: от 25 до 27 сантиметров.
Вес: до 7 кг.
Продолжительность жизни: до 16 лет.
Преимущества: преданные и дружелюбные, идут на контакт с другими животными, могут обойтись без долгих прогулок.
Недостатки: обладают прекрасной шерстью, за которой нужно тщательно ухаживать, плохо переносят одиночество, а также холод и жару.
Высота в холке: от 57 до 70 сантиметров.
Вес: до 40 кг.
Продолжительность жизни: 10-13 лет.
Преимущества: обладают достаточно уравновешенным характером, добры и ласковы со всеми членами семьи, верные и преданные компаньоны.
Недостатки: необходима физическая активность, одиночество не переносят и для небольших квартир не подходят.
Высота в холке: от 50 до 60 сантиметров.
Вес: до 34 кг.
Продолжительность жизни: 12-13 лет.
Преимущества: умны и общительны, миролюбивы и не проявляют агрессию к людям или питомцам, прекрасно поддаются дрессировке.
Недостатки: длинная шерсть нуждается в регулярном уходе, много линяют, одиночество не любят, могут много лаять.
Высота в холке: от 61 до 69 сантиметров.
Вес: до 36,5 кг.
Продолжительность жизни: 10-12 лет.
Преимущества: хорошие охранники, необычная внешность и не нуждающаяся в особом уходе шерсть, общительные, но не навязчивые, редко лают.
Недостатки: не могут жить в вольерах, необходимо постоянное общество человека, могут проявлять агрессию к другим животным.
Высота в холке: от 54 до 62 сантиметров.
Вес: до 32 кг.
Продолжительность жизни: 10-13 лет.
Преимущества: яркая запоминающаяся внешность, энергичные и дружелюбные, поладят с другими питомцами.
Недостатки: одиночество переносят плохо, много линяют, нуждаются в активном досуге каждый день.
Высота в холке: от 68 до 86 сантиметров.
Вес: до 45-47 кг.
Продолжительность жизни: 10-12 лет.
Преимущества: дружелюбны и спокойны, выносливы и не навязывают свое общество, практически лишены агрессии к людям, у шерсти нет запаха.
Недостатки: охотничий инстинкт часто побуждает преследовать других животных, сложный уход за шерстью, не переносят грубое отношение и шум.
Высота в холке: от 43 до 53 сантиметров.
Вес: до 27 кг.
Продолжительность жизни: 12-15 лет.
Преимущества: физические выносливые собаки, которые добры со своими домочадцами, прекрасно запоминают команды.
Недостатки: не любят холод, без физической активности не смогут обойтись ни одного дня, нередко агрессивны к другим собакам, часто грызут различные предметы.
Высота в холке: от 56 до 66 сантиметров.
Вес: до 30 кг.
Продолжительность жизни: 12-14 лет.
Преимущества: очень умны и прекрасно дрессируются, отличаются крепким здоровьем и неприхотливы в плане погодных условий, лояльны к детям и отличные охранники.
Недостатки: нередко громко ведут себя и портят вещи, их нужно держать в тонусе физически и интеллектуально.
Высота в холке: от 23 до 33 сантиметров.
Вес: до 5,5 кг.
Продолжительность жизни: 12-14 лет.
Преимущества: очень привязаны к человеку и дружелюбны к детям, практически не линяют, игривы и общительны.
Недостатки: шерсть требует серьезного и достаточно сложного ухода со специальной косметикой, любое понижение температуры для них — источник стресса, дрессировка требует терпения.
Высота в холке: от 55 до 67 сантиметров.
Вес: до 32 кг.
Продолжительность жизни: 12-14 лет.
Преимущества: общительные и добрые, практически не линяют, а шерсть не имеет сильно выраженного запаха, ласковые, легко подружатся с детьми и другими собаками.
Недостатки: прекрасная “шуба” нуждается в тщательном уходе, живой и энергичный темперамент может показаться чрезмерным, долгий период “ребячества”
Высота в холке: от 46 до 56 сантиметров.
Вес: до 30 кг.
Продолжительность жизни: 12-15 лет.
Преимущества: преданы своему владельцу, хорошо ладят с людьми и другими животными, не имеют запаха.
Недостатки: требуют тщательного ухода, в первую очередь — за шерстью, склонны вести себя громко.
Высота в холке: от 15 до 23 сантиметров.
Вес: до 3 кг.
Продолжительность жизни: 14-15 лет.
Преимущества: компактные размеры, смелый и энергичный характер, любознательны и легко находят общий язык.
Недостатки: особый уход за шерстью, привередливость в еде, высокий риск травматизации, зимние прогулки потребуют покупки одежды.
Высота в холке: от 56 до 68 сантиметров.
Вес: до 50 кг.
Продолжительность жизни: 10-12 лет.
Преимущества: уход за шерстью не требует много времени и сил, ум и выносливость, прекрасные охранные качества.
Недостатки: плохо переносят разлуку с хозяином и одиночество, необходима дрессировка с сильным опытным владельцем, склонны к полноте.
Классификация пород
По размеру
- карликовые
- мелкие
- средние
- крупные
- гигантские
По типу шерсти
- голые или бесшерстные (китайская хохлатая, мексиканская и др.);
- короткошерстные (бигль, мопс, джек-рассел-терьер и др.);
- длинношерстные (американский кокер-спаниель, афганская борзая и др.).
- гладкошерстные (левретка, карликовый пинчер и др.);
- жесткошерстные (эрдельтерьер, фокстерьер и др.);
- пушистые (шпиц, самоед и др.)
По происхождению
- примитивные (или аборигенные)
- переходные
- заводские (культурные)
По назначению
- охотничьи (гончие, лайки и др.);
- служебные (овчарки, доберман и др.);
- декоративные (пудель, мальтезе и др.).
По темпераменту
- флегматиков — то есть достаточно спокойных и уравновешенных животных, которые не отличаются высокой активностью (сенбернар, пекинес и т.д.);
- сангвиников — это активные и жизнерадостные собаки, полные оптимизма и способные легко адаптироваться к новым условиям (ретриверы, бигль и т.д.);
- холериков — весьма подвижные и энергичные собаки, склонные при этом к импульсивности и эмоциональности (доберман, джек-рассел-терьер и т.д.);
- меланхоликов — то есть весьма чувствительные и осторожные, зачастую — гораздо более замкнутые животные, даже склонные к проявлениям тревоги (ши-тцу, чау-чау и т.д.).
Как выбрать породу собаки под свой образ жизни
- если планируете брать питомца с собой на активный отдых или спортивные активности, лучше не заводить собак брахицефальных пород (бульдоги, пекинесы и т.д.) Они слишком чувствительны к интенсивным нагрузкам и высоким температурам;
- некоторым породам (например, северным, то есть хаски, самоедам и т.д.) нужны очень высокие нагрузки. Такой питомец подойдет человеку лишь в том случае, если будущий владелец готов каждый день как минимум пару часов уделять время активным прогулкам или упражнениям;
- если в семье есть дети или пожилые люди, важно наладить их взаимодействие с собакой. Например, лабрадоры славятся своей дружелюбностью, но во время игры большой пес может непреднамеренно сбить маленького ребенка с ног. Чтобы предупредить такие ситуации, рекомендуется провести занятия с кинологом, когда собака еще находится в юном возрасте, отмечает Юлия Кудря.
Мнение эксперта
- что раздражает в поведении собаки (много лает, грызет вещи или роет землю). Некоторым породам присущи определенные черты в поведении, которые можно частично сгладить воспитанием, но не всегда возможно убрать полностью, и это нужно учитывать.
- с кем будет жить собака (есть ли в семье дети или другие питомцы). Собака — это полноценный член семьи, которому должно быть комфортно в "стае". Но и его будущей "стае" должно быть с ним по пути. Для семьи с маленькими детьми может не подойти слишком миниатюрная порода, ведь это очень хрупкий питомец с тонкими лапками, нежными суставами, а ребенок не всегда может контролировать свои усилия и игру.
- образ жизни семьи (как часто и надолго ли собака будет оставаться одна). Представители разных пород по-разному переносят одиночество и разлуку с владельцем.
- есть ли предпочтения по полу собаки. Пол влияет на вес и размер питомца: девочки поменьше, кобели покрупнее и потяжелее. Кроме того, пол влияет на характер собаки. Считается, что девочки более послушные. Кобели, особенно крупных пород (овчарки, алабаи и другие) могут начать доминировать и примерять на себя роль вожака.