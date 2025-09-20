Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана прокомментировал ситуацию с непогодой в Махачкале
02:17 20.09.2025
Глава Дагестана прокомментировал ситуацию с непогодой в Махачкале
Глава Дагестана прокомментировал ситуацию с непогодой в Махачкале
Ситуация в Махачкале остается сложной, но контролируемой, заявил глава Дагестана Сергей Меликов на фоне последствий непогоды в городе. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T02:17:00+03:00
2025-09-20T02:17:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
каспийск
сергей меликов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796598668_0:22:900:528_1920x0_80_0_0_23df5621f63a1ca0f46a8193ba228049.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в Махачкале остается сложной, но контролируемой, заявил глава Дагестана Сергей Меликов на фоне последствий непогоды в городе. Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу из-за продолжительного сильного дождя в Махачкале оказались затоплены улицы, в том числе в центральной части города. Дороги залило водой, из-за чего вечером в городе образовались сильные пробки. Аналогичная ситуация в Махачкале после ливня наблюдалась и в среду, 17 сентября. "Наша главная задача - не допустить энергетического коллапса, поэтому в первую очередь идёт откачка воды в районах трансформаторных станций. Пока нам это удается, ситуация при этом остается сложной, но контролируемой", - написал глава республики в Telegram-канале. По прогнозам синоптиков, до конца выходных работу нужно будет продолжить в аварийном режиме, отметил Меликов. Кроме того, отмечаются немногочисленные случаи подтоплений жилых помещений, они в основном касаются незаконных домов, построенных с многочисленными нарушениями, добавил глава региона. "После установления погоды продолжим плановую работу по решению проблем, копившихся десятилетиями, вследствие которых Махачкала оказывается не готова к подобным вызовам. Пока оснований для объявления чрезвычайного положения нет, но мы продолжаем следить за ситуацией", - подчеркнул глава Дагестана. Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили, что организована проверка в связи с подтоплением улиц в трех городах республике - Махачкале, Каспийске и Избербаше. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
Глава Дагестана прокомментировал ситуацию с непогодой в Махачкале

Меликов: ситуация в Махачкале после непогоды остается сложной, но контролируемой

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ситуация в Махачкале остается сложной, но контролируемой, заявил глава Дагестана Сергей Меликов на фоне последствий непогоды в городе.
Как передает корреспондент РИА Новости, в пятницу из-за продолжительного сильного дождя в Махачкале оказались затоплены улицы, в том числе в центральной части города. Дороги залило водой, из-за чего вечером в городе образовались сильные пробки. Аналогичная ситуация в Махачкале после ливня наблюдалась и в среду, 17 сентября.
"Наша главная задача - не допустить энергетического коллапса, поэтому в первую очередь идёт откачка воды в районах трансформаторных станций. Пока нам это удается, ситуация при этом остается сложной, но контролируемой", - написал глава республики в Telegram-канале.
По прогнозам синоптиков, до конца выходных работу нужно будет продолжить в аварийном режиме, отметил Меликов.
Кроме того, отмечаются немногочисленные случаи подтоплений жилых помещений, они в основном касаются незаконных домов, построенных с многочисленными нарушениями, добавил глава региона.
"После установления погоды продолжим плановую работу по решению проблем, копившихся десятилетиями, вследствие которых Махачкала оказывается не готова к подобным вызовам. Пока оснований для объявления чрезвычайного положения нет, но мы продолжаем следить за ситуацией", - подчеркнул глава Дагестана.
Ранее в прокуратуре Дагестана сообщили, что организована проверка в связи с подтоплением улиц в трех городах республике - Махачкале, Каспийске и Избербаше. Отмечается, что в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере.
