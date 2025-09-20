Рейтинг@Mail.ru
Симоньян прокомментировала запуск поезда Sputnik India в метро Нью-Дели - РИА Новости, 20.09.2025
21:59 20.09.2025
Симоньян прокомментировала запуск поезда Sputnik India в метро Нью-Дели
Симоньян прокомментировала запуск поезда Sputnik India в метро Нью-Дели
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Фирменный поезд Sputnik India начал курсировать в метро Нью-Дели на одной из самых оживленных веток, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Фирменный поезд Sputnik India начал курсировать в метро Нью-Дели на одной из самых оживленных веток — 1,5 миллиона пассажиров в день. Красота!" - написала Симоньян в Telegram-канале. Она также приложила к публикации фотографии и видео с этим поездом.
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Фирменный поезд Sputnik India начал курсировать в метро Нью-Дели на одной из самых оживленных веток, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«
"Фирменный поезд Sputnik India начал курсировать в метро Нью-Дели на одной из самых оживленных веток — 1,5 миллиона пассажиров в день. Красота!" - написала Симоньян в Telegram-канале.
Она также приложила к публикации фотографии и видео с этим поездом.
