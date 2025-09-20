https://ria.ru/20250920/poezd-2043258766.html

Симоньян прокомментировала запуск поезда Sputnik India в метро Нью-Дели

Симоньян прокомментировала запуск поезда Sputnik India в метро Нью-Дели - РИА Новости, 20.09.2025

Симоньян прокомментировала запуск поезда Sputnik India в метро Нью-Дели

Фирменный поезд Sputnik India начал курсировать в метро Нью-Дели на одной из самых оживленных веток, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T21:59:00+03:00

2025-09-20T21:59:00+03:00

2025-09-20T21:59:00+03:00

в мире

нью-дели

маргарита симоньян

индия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043166465_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_de47a8ea440c7cca61d31b88796bd8b2.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Фирменный поезд Sputnik India начал курсировать в метро Нью-Дели на одной из самых оживленных веток, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Фирменный поезд Sputnik India начал курсировать в метро Нью-Дели на одной из самых оживленных веток — 1,5 миллиона пассажиров в день. Красота!" - написала Симоньян в Telegram-канале. Она также приложила к публикации фотографии и видео с этим поездом.

https://ria.ru/20250211/rattansi-1998673798.html

нью-дели

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нью-дели, маргарита симоньян, индия