Симоньян прокомментировала запуск поезда Sputnik India в метро Нью-Дели
Симоньян прокомментировала запуск поезда Sputnik India в метро Нью-Дели - РИА Новости, 20.09.2025
Симоньян прокомментировала запуск поезда Sputnik India в метро Нью-Дели
Фирменный поезд Sputnik India начал курсировать в метро Нью-Дели на одной из самых оживленных веток, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия
2025-09-20T21:59:00+03:00
2025-09-20T21:59:00+03:00
2025-09-20T21:59:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Фирменный поезд Sputnik India начал курсировать в метро Нью-Дели на одной из самых оживленных веток, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. "Фирменный поезд Sputnik India начал курсировать в метро Нью-Дели на одной из самых оживленных веток — 1,5 миллиона пассажиров в день. Красота!" - написала Симоньян в Telegram-канале. Она также приложила к публикации фотографии и видео с этим поездом.
