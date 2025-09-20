https://ria.ru/20250920/poezd-2043143426.html

Sputnik India запустил фирменный поезд в метро Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости. Sputnik India запустил фирменный поезд в метро индийской столицы Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Брендированный поезд международного информационного агентства и радио Sputnik теперь курсирует на жёлтой линии метро Дели, которая соединяет важнейшие транспортные узлы, такие как железнодорожный вокзал Нью-Дели, ключевые коммерческие районы, включая Раджив-Чоук, а также правительственные центры в Центральном Секретариате. Ежедневно ей пользуются более 1,5 миллионов пассажиров. Международное информационное агентство и радио Sputnik, которое входит в медиагруппу "Россия сегодня", работает на более чем 30 языках, 24 мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. Радиовещание осуществляется в 20 странах на 14 языках. Индийское направление агентства — Sputnik India — было запущено в декабре 2022 года. Редакционная деятельность ведется из Москвы и Дели на двух языках — английском и хинди. Sputnik India включает в себя новостной сайт и аккаунт в соцсети X, ежемесячный охват аудитории которого превышает 36 миллионов пользователей.

