https://ria.ru/20250920/poezd-2043143426.html
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро Нью-Дели
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро Нью-Дели - РИА Новости, 20.09.2025
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро Нью-Дели
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро индийской столицы Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T10:21:00+03:00
2025-09-20T10:21:00+03:00
2025-09-20T10:21:00+03:00
в мире
нью-дели
дели
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043166465_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_de47a8ea440c7cca61d31b88796bd8b2.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости. Sputnik India запустил фирменный поезд в метро индийской столицы Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Брендированный поезд международного информационного агентства и радио Sputnik теперь курсирует на жёлтой линии метро Дели, которая соединяет важнейшие транспортные узлы, такие как железнодорожный вокзал Нью-Дели, ключевые коммерческие районы, включая Раджив-Чоук, а также правительственные центры в Центральном Секретариате. Ежедневно ей пользуются более 1,5 миллионов пассажиров. Международное информационное агентство и радио Sputnik, которое входит в медиагруппу "Россия сегодня", работает на более чем 30 языках, 24 мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. Радиовещание осуществляется в 20 странах на 14 языках. Индийское направление агентства — Sputnik India — было запущено в декабре 2022 года. Редакционная деятельность ведется из Москвы и Дели на двух языках — английском и хинди. Sputnik India включает в себя новостной сайт и аккаунт в соцсети X, ежемесячный охват аудитории которого превышает 36 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250910/ofis-2041013795.html
нью-дели
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043166465_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ad2125d8a03fdde633043f4beb9f8fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-дели, дели, sputnik
В мире, Нью-Дели, Дели, Sputnik
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро Нью-Дели
Брендированный поезд Sputnik India запустили на желтой линии метро Дели