Рейтинг@Mail.ru
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро Нью-Дели - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:21 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/poezd-2043143426.html
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро Нью-Дели
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро Нью-Дели - РИА Новости, 20.09.2025
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро Нью-Дели
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро индийской столицы Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T10:21:00+03:00
2025-09-20T10:21:00+03:00
в мире
нью-дели
дели
sputnik
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043166465_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_de47a8ea440c7cca61d31b88796bd8b2.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости. Sputnik India запустил фирменный поезд в метро индийской столицы Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости. Брендированный поезд международного информационного агентства и радио Sputnik теперь курсирует на жёлтой линии метро Дели, которая соединяет важнейшие транспортные узлы, такие как железнодорожный вокзал Нью-Дели, ключевые коммерческие районы, включая Раджив-Чоук, а также правительственные центры в Центральном Секретариате. Ежедневно ей пользуются более 1,5 миллионов пассажиров. Международное информационное агентство и радио Sputnik, которое входит в медиагруппу "Россия сегодня", работает на более чем 30 языках, 24 мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. Радиовещание осуществляется в 20 странах на 14 языках. Индийское направление агентства — Sputnik India — было запущено в декабре 2022 года. Редакционная деятельность ведется из Москвы и Дели на двух языках — английском и хинди. Sputnik India включает в себя новостной сайт и аккаунт в соцсети X, ежемесячный охват аудитории которого превышает 36 миллионов пользователей.
https://ria.ru/20250910/ofis-2041013795.html
нью-дели
дели
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/14/2043166465_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1ad2125d8a03fdde633043f4beb9f8fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нью-дели, дели, sputnik
В мире, Нью-Дели, Дели, Sputnik
Sputnik India запустил фирменный поезд в метро Нью-Дели

Брендированный поезд Sputnik India запустили на желтой линии метро Дели

© Фото : Sputnik India/XФирменный поезд Sputnik India в метро индийской столицы Нью-Дели
Фирменный поезд Sputnik India в метро индийской столицы Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Sputnik India/X
Фирменный поезд Sputnik India в метро индийской столицы Нью-Дели
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 20 сен – РИА Новости. Sputnik India запустил фирменный поезд в метро индийской столицы Нью-Дели, передает корреспондент РИА Новости.
Брендированный поезд международного информационного агентства и радио Sputnik теперь курсирует на жёлтой линии метро Дели, которая соединяет важнейшие транспортные узлы, такие как железнодорожный вокзал Нью-Дели, ключевые коммерческие районы, включая Раджив-Чоук, а также правительственные центры в Центральном Секретариате. Ежедневно ей пользуются более 1,5 миллионов пассажиров.
Международное информационное агентство и радио Sputnik, которое входит в медиагруппу "Россия сегодня", работает на более чем 30 языках, 24 мультимедийных центра Sputnik расположены по всему миру. Радиовещание осуществляется в 20 странах на 14 языках.
Индийское направление агентства — Sputnik India — было запущено в декабре 2022 года. Редакционная деятельность ведется из Москвы и Дели на двух языках — английском и хинди. Sputnik India включает в себя новостной сайт и аккаунт в соцсети X, ежемесячный охват аудитории которого превышает 36 миллионов пользователей.
Микрофоны в студии радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Яковенко прокомментировал открытие нового офиса Sputnik China
10 сентября, 17:13
 
В миреНью-ДелиДелиSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала