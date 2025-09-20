https://ria.ru/20250920/plennyj-2043127322.html
ВСУ бросили без связи нескольких солдат на Харьковском направлении
ВСУ бросили без связи нескольких солдат на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.09.2025
ВСУ бросили без связи нескольких солдат на Харьковском направлении
Командование ВСУ на харьковском направлении оставило на позициях без связи и продуктов несколько военнослужащих 107-й отдельной бригады территориальной обороны, РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении оставило на позициях без связи и продуктов несколько военнослужащих 107-й отдельной бригады территориальной обороны, единственный выживший попал в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По показаниям пленного, он и пятеро его сослуживцев в течение трех суток находились на позиции без связи и еды. Командование про них забыло. В живых остался только он один, остальные пятеро убиты", - сказал собеседник агентства.
