https://ria.ru/20250920/plennyj-2043127322.html

ВСУ бросили без связи нескольких солдат на Харьковском направлении

ВСУ бросили без связи нескольких солдат на Харьковском направлении - РИА Новости, 20.09.2025

ВСУ бросили без связи нескольких солдат на Харьковском направлении

Командование ВСУ на харьковском направлении оставило на позициях без связи и продуктов несколько военнослужащих 107-й отдельной бригады территориальной обороны, РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T07:26:00+03:00

2025-09-20T07:26:00+03:00

2025-09-20T12:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040480332_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c88636907f77c500a2110542846678c1.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Командование ВСУ на харьковском направлении оставило на позициях без связи и продуктов несколько военнослужащих 107-й отдельной бригады территориальной обороны, единственный выживший попал в плен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По показаниям пленного, он и пятеро его сослуживцев в течение трех суток находились на позиции без связи и еды. Командование про них забыло. В живых остался только он один, остальные пятеро убиты", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины