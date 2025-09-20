https://ria.ru/20250920/peru-2042740517.html

"Даже не думали о таком": что нашли археологи в Перу

В Перу во время раскопок археологи обнаружили разноцветную объемную фреску, возраст которой может достигать четырех тысяч лет. Эта невероятная находка меняет... РИА Новости, 20.09.2025

МОСКВА, 20 сен — РАИ Новости, Вадим Минеев. В Перу во время раскопок археологи обнаружили разноцветную объемную фреску, возраст которой может достигать четырех тысяч лет. Эта невероятная находка меняет представления о первых цивилизациях в Америке.Настоящий прорыв для той эпохиОбнаружили артефакт в местечке Уака-Йоланда, расположенном в 580 километрах от столицы Перу Лимы.Фреска имеет весьма внушительные размеры — около трех метров в высоту и шести в длину. Центральное место в изображенной композиции занимает фигура крупной хищной птицы с распростертыми крыльями. Ее голова украшена объемными ромбовидными узорами, визуально объединяющими северную и южную части композиции.Все пространство покрыто сложными барельефными фризами, дополненными разнообразными и красочными деталями в синих, красных, желтых и черных тонах.Такая техника совмещает элементы резьбы по камню, рельефа и живописи. Для того времени это было настоящим прорывом.Сложность исполнения свидетельствует о высоком уровне мастерства. По всей видимости, первые цивилизации Америки обладали очень хорошими техническими знаниями и были куда более развитыми, чем принято думать.Часть храмаСложные и стилистически выверенные изображения на фреске могут рассказать много нового о верованиях и социальных структурах ранних цивилизаций в Перу в 2000–1000 годы до нашей эры.Археологи давно считают Перу одним из тех мест, где зародилась цивилизации Северной и Южной Америки. Здесь насчитывается около 100 тысяч археологических памятников.Ана Сесилия Маурисио, ведущий археолог, сказала The Guardian: "Открытие свидетельствует о возникновении социальной иерархии в Перу по мере усложнения общества и становления цивилизаций".Хищная птица в древних культурах Латинской Америки довольно часто имела сакральное значение. Образ ассоциировался с небом, солнцем, властью и божественной защитой. Подобные символы встречались у народов Мезоамерики, а затем и у майя с ацтеками.Ученые считают, находка была частью убранства внутреннего двора храма. Трехмерные изображения, на которых, помимо птицы, запечатлены стилизованные рыбы, рыболовные сети, мифологические существа и звезды, дают представление о мировоззрении этой древней цивилизации.Время шаманов"Эти люди жили за счет сельского хозяйства и рыболовства, но у них уже проявлялись первые признаки социальной иерархии", — рассказала Маурисио.В те далекие времена самыми влиятельными и могущественными людьми были шаманы — причем как мужчины, так и женщины."Они обладали важными знаниями о лекарственных растениях, а также об астрономии, могли предсказывать погодные условия, наблюдая за звездами и солнцем, — объяснила ученый. — Они получали знания и совершенствовали их, были в некотором роде учеными, а также духовными и религиозными лидерами".ПерспективыАрхеологи планируют провести дополнительные раскопки. Они могут обнаружить не только новые фрески, но и остатки храмового комплекса или поселения.Большой интерес вызывают сохранившиеся красители: химический состав пигментов позволит понять, какие природные материалы использовали древние художники и каким образом они добивались стойкости красок, переживших тысячелетия.Специалисты намерены реконструировать первоначальный вид фрески с помощью 3D-сканирования и современных цифровых технологий, что даст возможность показать публике, как она выглядела изначально.

2025

