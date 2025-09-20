Рейтинг@Mail.ru
"Даже не думали о таком": что нашли археологи в Перу
08:46 20.09.2025
"Даже не думали о таком": что нашли археологи в Перу
"Даже не думали о таком": что нашли археологи в Перу

© Getty Images / microgenАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Getty Images / microgen
МОСКВА, 20 сен — РАИ Новости, Вадим Минеев. В Перу во время раскопок археологи обнаружили разноцветную объемную фреску, возраст которой может достигать четырех тысяч лет. Эта невероятная находка меняет представления о первых цивилизациях в Америке.

Настоящий прорыв для той эпохи

Обнаружили артефакт в местечке Уака-Йоланда, расположенном в 580 километрах от столицы Перу Лимы.
© Фото : Pontificia Universidad Católica del PerúАрхеологические раскопки в Уака-Йоланда, Перу
Археологические раскопки в Уака-Йоланда, Перу - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Pontificia Universidad Católica del Perú
Археологические раскопки в Уака-Йоланда, Перу
Фреска имеет весьма внушительные размеры — около трех метров в высоту и шести в длину. Центральное место в изображенной композиции занимает фигура крупной хищной птицы с распростертыми крыльями. Ее голова украшена объемными ромбовидными узорами, визуально объединяющими северную и южную части композиции.
Все пространство покрыто сложными барельефными фризами, дополненными разнообразными и красочными деталями в синих, красных, желтых и черных тонах.
© Фото : Pontificia Universidad Católica del PerúВид на Уака-Йоланда, Перу
Вид на Уака-Йоланда, Перу - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Pontificia Universidad Católica del Perú
Вид на Уака-Йоланда, Перу
Такая техника совмещает элементы резьбы по камню, рельефа и живописи. Для того времени это было настоящим прорывом.
Сложность исполнения свидетельствует о высоком уровне мастерства. По всей видимости, первые цивилизации Америки обладали очень хорошими техническими знаниями и были куда более развитыми, чем принято думать.

Часть храма

Сложные и стилистически выверенные изображения на фреске могут рассказать много нового о верованиях и социальных структурах ранних цивилизаций в Перу в 2000–1000 годы до нашей эры.
Археологи давно считают Перу одним из тех мест, где зародилась цивилизации Северной и Южной Америки. Здесь насчитывается около 100 тысяч археологических памятников.
© Фото : Pontificia Universidad Católica del PerúАрхеологические раскопки в Уака-Йоланда, Перу
Археологические раскопки в Уака-Йоланда, Перу - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Фото : Pontificia Universidad Católica del Perú
Археологические раскопки в Уака-Йоланда, Перу
Ана Сесилия Маурисио, ведущий археолог, сказала The Guardian: "Открытие свидетельствует о возникновении социальной иерархии в Перу по мере усложнения общества и становления цивилизаций".
© Getty Images / Christian DeclercqПеру
Перу - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Christian Declercq
Перу
Хищная птица в древних культурах Латинской Америки довольно часто имела сакральное значение. Образ ассоциировался с небом, солнцем, властью и божественной защитой. Подобные символы встречались у народов Мезоамерики, а затем и у майя с ацтеками.
© Getty Images / FG Trade LatinАцтеки
Ацтеки - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / FG Trade Latin
Ацтеки
Ученые считают, находка была частью убранства внутреннего двора храма. Трехмерные изображения, на которых, помимо птицы, запечатлены стилизованные рыбы, рыболовные сети, мифологические существа и звезды, дают представление о мировоззрении этой древней цивилизации.

Время шаманов

"Эти люди жили за счет сельского хозяйства и рыболовства, но у них уже проявлялись первые признаки социальной иерархии", — рассказала Маурисио.
© Getty Images / HvoenokРитуал
Ритуал - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Hvoenok
Ритуал
В те далекие времена самыми влиятельными и могущественными людьми были шаманы — причем как мужчины, так и женщины.
© Getty Images / FG Trade LatinАцтеки
Ацтеки - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / FG Trade Latin
Ацтеки
"Они обладали важными знаниями о лекарственных растениях, а также об астрономии, могли предсказывать погодные условия, наблюдая за звездами и солнцем, — объяснила ученый. — Они получали знания и совершенствовали их, были в некотором роде учеными, а также духовными и религиозными лидерами".

Перспективы

Археологи планируют провести дополнительные раскопки. Они могут обнаружить не только новые фрески, но и остатки храмового комплекса или поселения.
© Getty Images / Emrah GokcanАрхеологические раскопки
Археологические раскопки - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
© Getty Images / Emrah Gokcan
Археологические раскопки
Большой интерес вызывают сохранившиеся красители: химический состав пигментов позволит понять, какие природные материалы использовали древние художники и каким образом они добивались стойкости красок, переживших тысячелетия.
Специалисты намерены реконструировать первоначальный вид фрески с помощью 3D-сканирования и современных цифровых технологий, что даст возможность показать публике, как она выглядела изначально.
 
 
 
