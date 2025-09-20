Рейтинг@Mail.ru
Пашинян оценил диалог с Путиным и Мишустиным
12:01 20.09.2025 (обновлено: 13:08 20.09.2025)
https://ria.ru/20250920/pashinjane-2043154357.html
Пашинян оценил диалог с Путиным и Мишустиным
Пашинян оценил диалог с Путиным и Мишустиным
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным свой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром России Михаилом Мишустиным. РИА Новости, 20.09.2025
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным свой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром России Михаилом Мишустиным. "Я считаю, и говорю это во время всех обсуждений, в том числе с международными партнерами, что придаю важность диалогу с президентом РФ, он очень важен. Очень высоко оцениваю диалог с главой правительства РФ", - заявил Пашинян журналистам. По его словам, в отношениях России и Армении происходит конструктивная трансформация. "Трансформация, которая происходит в армяно-российских отношениях, конструктивна, так как мы обсуждаем вопросы открыто, честно, в партнерской атмосфере. Мы находили, находим и будем находить решения сложных проблем, и для этого очень важно личное обоюдное доверие с уважаемыми коллегами из РФ… В этой трансформации позитив в разы существеннее, чем негатив", - сказал Пашинян.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
ЕРЕВАН, 20 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает важным свой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
"Я считаю, и говорю это во время всех обсуждений, в том числе с международными партнерами, что придаю важность диалогу с президентом РФ, он очень важен. Очень высоко оцениваю диалог с главой правительства РФ", - заявил Пашинян журналистам.
По его словам, в отношениях России и Армении происходит конструктивная трансформация.
"Трансформация, которая происходит в армяно-российских отношениях, конструктивна, так как мы обсуждаем вопросы открыто, честно, в партнерской атмосфере. Мы находили, находим и будем находить решения сложных проблем, и для этого очень важно личное обоюдное доверие с уважаемыми коллегами из РФ… В этой трансформации позитив в разы существеннее, чем негатив", - сказал Пашинян.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Лавров передал президенту Армении "привет" от Путина
21 мая, 18:24
 
