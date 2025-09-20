https://ria.ru/20250920/ovchinskiy-2043182759.html
Овчинский: на северо-востоке Москвы возведут новостройку по реновации
20.09.2025
Овчинский: на северо-востоке Москвы возведут новостройку по реновации
На северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе планируется построить жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе планируется построить жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилой комплекс будет находиться на Изумрудной улице, на участке 12А. Ранее там располагался дом №12. Общая площадь нового объекта превысит 15,4 тысячи "квадратов"."В районе Лосиноостровский появится новый жилой комплекс, рассчитанный на 161 квартиру общей площадью свыше 9,7 тысячи квадратных метров. Четыре квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Как уточнил министр, рядом с будущей новостройкой есть станция метро "Бабушкинская", а также школы, детские сады, медицинские учреждения, торговый центр. Кроме того, недалеко от ЖК находятся два парка – Бабушкинский и "Торфянка".На данный момент на стройплощадке идет разработка котлована и установка шпунтового ограждения, добавил Овчинский.Реновация в Москве длится с августа 2017 года. По программе планируется расселение более 5 тысяч старых домов и около 1 миллиона человек.
