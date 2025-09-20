Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: на северо-востоке Москвы возведут новостройку по реновации - РИА Новости, 20.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 20.09.2025
https://ria.ru/20250920/ovchinskiy-2043182759.html
Овчинский: на северо-востоке Москвы возведут новостройку по реновации
Овчинский: на северо-востоке Москвы возведут новостройку по реновации - РИА Новости, 20.09.2025
Овчинский: на северо-востоке Москвы возведут новостройку по реновации
На северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе планируется построить жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T14:44:00+03:00
2025-09-20T14:44:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе планируется построить жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Жилой комплекс будет находиться на Изумрудной улице, на участке 12А. Ранее там располагался дом №12. Общая площадь нового объекта превысит 15,4 тысячи "квадратов"."В районе Лосиноостровский появится новый жилой комплекс, рассчитанный на 161 квартиру общей площадью свыше 9,7 тысячи квадратных метров. Четыре квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Как уточнил министр, рядом с будущей новостройкой есть станция метро "Бабушкинская", а также школы, детские сады, медицинские учреждения, торговый центр. Кроме того, недалеко от ЖК находятся два парка – Бабушкинский и "Торфянка".На данный момент на стройплощадке идет разработка котлована и установка шпунтового ограждения, добавил Овчинский.Реновация в Москве длится с августа 2017 года. По программе планируется расселение более 5 тысяч старых домов и около 1 миллиона человек.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:404:2048:1940_1920x0_80_0_0_b3663a226e7ba70a4cbc03d82d989b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: на северо-востоке Москвы возведут новостройку по реновации

Овчинский: в Лосиноостровском районе возведут ЖК на 160 квартир по реновации

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. На северо-востоке Москвы в Лосиноостровском районе планируется построить жилой дом в рамках программы реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Жилой комплекс будет находиться на Изумрудной улице, на участке 12А. Ранее там располагался дом №12. Общая площадь нового объекта превысит 15,4 тысячи "квадратов".
"В районе Лосиноостровский появится новый жилой комплекс, рассчитанный на 161 квартиру общей площадью свыше 9,7 тысячи квадратных метров. Четыре квартиры будут адаптированы для маломобильных граждан", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточнил министр, рядом с будущей новостройкой есть станция метро "Бабушкинская", а также школы, детские сады, медицинские учреждения, торговый центр. Кроме того, недалеко от ЖК находятся два парка – Бабушкинский и "Торфянка".
На данный момент на стройплощадке идет разработка котлована и установка шпунтового ограждения, добавил Овчинский.
Реновация в Москве длится с августа 2017 года. По программе планируется расселение более 5 тысяч старых домов и около 1 миллиона человек.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала