В Курской области объявили ракетную опасность
В Курской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 20.09.2025
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Происшествия
