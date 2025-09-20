https://ria.ru/20250920/opasnost-2043119715.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 20.09.2025

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T04:38:00+03:00

2025-09-20T04:38:00+03:00

2025-09-20T04:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1986012126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3a021902c5dfb7d5c1449a79d5665e7c.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

https://ria.ru/20250201/opasnost-1996752249.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, происшествия