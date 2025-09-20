https://ria.ru/20250920/opasnost-2043112986.html
В Самарской области объявили опасность атаки беспилотников
2025-09-20T01:56:00+03:00
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Самарской области, сообщает МЧС России. "Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны!" - говорится в сообщении в приложении ведомства.
безопасность, самарская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
