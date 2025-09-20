Рейтинг@Mail.ru
В Одессе прошел митинг с требованием отстранить мэра - РИА Новости, 20.09.2025
16:16 20.09.2025
В Одессе прошел митинг с требованием отстранить мэра
В Одессе прошел митинг с требованием отстранить мэра - РИА Новости, 20.09.2025
В Одессе прошел митинг с требованием отстранить мэра
В Одессе активисты и группа военных провели митинг, потребовав отстранить мэра города Геннадия Труханова якобы за распространение "пророссийских настроений" и... РИА Новости, 20.09.2025
в мире
одесса
россия
дмитрий песков
владимир константинов
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Одессе активисты и группа военных провели митинг, потребовав отстранить мэра города Геннадия Труханова якобы за распространение "пророссийских настроений" и ввести военную администрацию города, сообщает украинский 24-й телеканал. "Одесситы просят Зеленского создать в городе военную администрацию. Соответствующее вече прошло 20 сентября. Одесситы, среди которых военные, ветераны, общественные активисты, считают это необходимым решением из-за неудовлетворительной работы действующего мэра Геннадия Труханова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Одесситы, как передает телеканал, обвиняют Труханова в "пророссийских настроениях", коррупционных схемах, подрывающих мобилизацию в городе, а также в системной бездеятельности органов местного самоуправления. Труханов 28 июня, накануне митинга в защиту русской культуры, заявил, что "Одесса - не русский город". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Труханова, посоветовал ему изучить исторические материалы об истории города. Он отметил, что, как и у любого города, у Одессы своя собственная, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление Труханова "позицией недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится".
одесса
россия
в мире, одесса, россия, дмитрий песков, владимир константинов
В мире, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Константинов
В Одессе прошел митинг с требованием отстранить мэра

© РИА Новости / Игорь Маслов
Здание городской администрации Одессы
Здание городской администрации Одессы - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Здание городской администрации Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Одессе активисты и группа военных провели митинг, потребовав отстранить мэра города Геннадия Труханова якобы за распространение "пророссийских настроений" и ввести военную администрацию города, сообщает украинский 24-й телеканал.
"Одесситы просят Зеленского создать в городе военную администрацию. Соответствующее вече прошло 20 сентября. Одесситы, среди которых военные, ветераны, общественные активисты, считают это необходимым решением из-за неудовлетворительной работы действующего мэра Геннадия Труханова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Одесситы, как передает телеканал, обвиняют Труханова в "пророссийских настроениях", коррупционных схемах, подрывающих мобилизацию в городе, а также в системной бездеятельности органов местного самоуправления.
Труханов 28 июня, накануне митинга в защиту русской культуры, заявил, что "Одесса - не русский город". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Труханова, посоветовал ему изучить исторические материалы об истории города. Он отметил, что, как и у любого города, у Одессы своя собственная, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление Труханова "позицией недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится".
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
В Крыму назвали глупым заявление мэра Одессы
1 июля, 06:58
1 июля, 06:58
 
В миреОдессаРоссияДмитрий ПесковВладимир Константинов
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
