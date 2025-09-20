https://ria.ru/20250920/odessa-2043197858.html

В Одессе прошел митинг с требованием отстранить мэра

В Одессе прошел митинг с требованием отстранить мэра - РИА Новости, 20.09.2025

В Одессе прошел митинг с требованием отстранить мэра

В Одессе активисты и группа военных провели митинг, потребовав отстранить мэра города Геннадия Труханова якобы за распространение "пророссийских настроений" и... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T16:16:00+03:00

2025-09-20T16:16:00+03:00

2025-09-20T16:16:00+03:00

в мире

одесса

россия

дмитрий песков

владимир константинов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1d/1791508491_0:97:3297:1952_1920x0_80_0_0_8272e80928f455fb802f1f9a616610a8.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Одессе активисты и группа военных провели митинг, потребовав отстранить мэра города Геннадия Труханова якобы за распространение "пророссийских настроений" и ввести военную администрацию города, сообщает украинский 24-й телеканал. "Одесситы просят Зеленского создать в городе военную администрацию. Соответствующее вече прошло 20 сентября. Одесситы, среди которых военные, ветераны, общественные активисты, считают это необходимым решением из-за неудовлетворительной работы действующего мэра Геннадия Труханова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Одесситы, как передает телеканал, обвиняют Труханова в "пророссийских настроениях", коррупционных схемах, подрывающих мобилизацию в городе, а также в системной бездеятельности органов местного самоуправления. Труханов 28 июня, накануне митинга в защиту русской культуры, заявил, что "Одесса - не русский город". Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Труханова, посоветовал ему изучить исторические материалы об истории города. Он отметил, что, как и у любого города, у Одессы своя собственная, богатая история, но эта история неразрывно связана с Россией. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал заявление Труханова "позицией недалекого и необразованного человека, который не знает истории того места, где находится".

https://ria.ru/20250701/odessa-2026431811.html

одесса

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, одесса, россия, дмитрий песков, владимир константинов