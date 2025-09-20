Рейтинг@Mail.ru
Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"* - РИА Новости, 20.09.2025
19:04 20.09.2025
Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"*
Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"*
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следствие обвинило бывшую сотрудницу ГБУ "Жилищник" по району Зюзино Татьяну Шувалову в участии и финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка"*, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - части 1.1 статьи 205.1 (финансирование терроризма) и части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе). Женщина арестована, срок ареста продлен до 15 октября, до этой же даты продлен и срок следствия. По версии следствия, она перевела деньги запрещенной организации, когда решение суда о признании ее террористической уже вступило в силу. Деньги предназначались "для оказания материальной помощи в совершении членами вышеуказанной организации террористической деятельности".* Запрещенная в России террористическая организация
происшествия, россия, жилищник
Происшествия, Россия, Жилищник
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следствие обвинило бывшую сотрудницу ГБУ "Жилищник" по району Зюзино Татьяну Шувалову в участии и финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка"*, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - части 1.1 статьи 205.1 (финансирование терроризма) и части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе).
Женщина арестована, срок ареста продлен до 15 октября, до этой же даты продлен и срок следствия.
По версии следствия, она перевела деньги запрещенной организации, когда решение суда о признании ее террористической уже вступило в силу. Деньги предназначались "для оказания материальной помощи в совершении членами вышеуказанной организации террористической деятельности".
* Запрещенная в России террористическая организация
ПроисшествияРоссияЖилищник
 
 
