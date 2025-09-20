https://ria.ru/20250920/obvinenie-2043227329.html
Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"*
Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"* - РИА Новости, 20.09.2025
Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"*
Следствие обвинило бывшую сотрудницу ГБУ "Жилищник" по району Зюзино Татьяну Шувалову в участии и финансировании запрещенной в РФ террористической организации... РИА Новости, 20.09.2025
2025-09-20T19:04:00+03:00
2025-09-20T19:04:00+03:00
2025-09-20T19:04:00+03:00
происшествия
россия
жилищник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следствие обвинило бывшую сотрудницу ГБУ "Жилищник" по району Зюзино Татьяну Шувалову в участии и финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка"*, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - части 1.1 статьи 205.1 (финансирование терроризма) и части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе). Женщина арестована, срок ареста продлен до 15 октября, до этой же даты продлен и срок следствия. По версии следствия, она перевела деньги запрещенной организации, когда решение суда о признании ее террористической уже вступило в силу. Деньги предназначались "для оказания материальной помощи в совершении членами вышеуказанной организации террористической деятельности".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241011/posudomoyschitsa-1977680798.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, жилищник
Происшествия, Россия, Жилищник
Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"*
Бывшую сотрудницу московского "Жилищника" обвинили в участии в "Артподготовке"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следствие обвинило бывшую сотрудницу ГБУ "Жилищник" по району Зюзино Татьяну Шувалову в участии и финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка"*, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно документам, ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ
- части 1.1 статьи 205.1 (финансирование терроризма) и части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе).
Женщина арестована, срок ареста продлен до 15 октября, до этой же даты продлен и срок следствия.
По версии следствия, она перевела деньги запрещенной организации, когда решение суда о признании ее террористической уже вступило в силу. Деньги предназначались "для оказания материальной помощи в совершении членами вышеуказанной организации террористической деятельности".
* Запрещенная в России террористическая организация