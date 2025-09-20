https://ria.ru/20250920/obvinenie-2043227329.html

Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"*

Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"* - РИА Новости, 20.09.2025

Экс-сотрудницу "Жилищника" обвинили в финансировании "Артподготовки"*

Следствие обвинило бывшую сотрудницу ГБУ "Жилищник" по району Зюзино Татьяну Шувалову в участии и финансировании запрещенной в РФ террористической организации... РИА Новости, 20.09.2025

2025-09-20T19:04:00+03:00

2025-09-20T19:04:00+03:00

2025-09-20T19:04:00+03:00

происшествия

россия

жилищник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следствие обвинило бывшую сотрудницу ГБУ "Жилищник" по району Зюзино Татьяну Шувалову в участии и финансировании запрещенной в РФ террористической организации "Артподготовка"*, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно документам, ей предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - части 1.1 статьи 205.1 (финансирование терроризма) и части 2 статьи 205.4 (участие в террористическом сообществе). Женщина арестована, срок ареста продлен до 15 октября, до этой же даты продлен и срок следствия. По версии следствия, она перевела деньги запрещенной организации, когда решение суда о признании ее террористической уже вступило в силу. Деньги предназначались "для оказания материальной помощи в совершении членами вышеуказанной организации террористической деятельности".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241011/posudomoyschitsa-1977680798.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, жилищник