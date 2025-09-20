https://ria.ru/20250920/netanjahu-2043210520.html

Стали известны темы предстоящих переговоров Трампа и Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 20 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на предстоящей встрече с президентом США Дональдом Трампом изложит текущие действия Израиля в секторе Газа и дальнейшие планы усиления давления, заявил в субботу постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон. "Премьер-министр Нетаньяху представит президенту информацию о том, что мы делаем на земле, каковы наши намерения по оказанию большего давления, которое, как мы надеемся, приведет к освобождению заложников, и тогда мы сможем говорить об окончании этой войны", - сообщил он в эфире телеканала Fox News. Данон добавил, что Израиль не заинтересован в "продолжении войны". Ранее Нетаньяху заявил, что Трамп пригласил его на встречу в Белом доме, которая должна состояться 29 сентября. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в среду, что 65 тысяч палестинцев погибли, более 165 тысяч получили ранения с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных. Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".

2025

