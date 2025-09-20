Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал, кто руководит боевиками ВСУ в Днепропетровской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:40 20.09.2025 (обновлено: 06:07 20.09.2025)
Боец рассказал, кто руководит боевиками ВСУ в Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Иностранные наемники руководили боевиками ВСУ в районе населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Борода". "Совершали зачистку (Сосновки — Прим. Ред.), старались каждому дому подойти скрытно, тихо — и слышали иностранную речь", — рассказал "Борода". По его словам, иностранные наемники выполняют разные функции: "некоторые работают в составе подразделений ВСУ как обычные солдаты, другие — в качестве инструкторов и руководителей". Разведчик отметил, что "большинство иностранцев (Наемников — Прим. Ред.) имеют значительный боевой опыт и, по его оценке, это бывшие военные, в том числе морская пехота различных европейских стран". "Встречались шевроны морпехов — скорее всего, это были представители европейских стран, Британии или Франции, возможно, США. Они действуют как руководящие и подчиненные, зависит от опыта", — добавил он. Разведчик указал, что присутствие иностранных бойцов усложняет зачистку населенных пунктов и требует повышенной осторожности при продвижении российских штурмовых групп. Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Боец рассказал, кто руководит боевиками ВСУ в Днепропетровской области

Иностранные наемники руководили ВСУ в районе Сосновки в Днепропетровской области

Украинские военнослужащие
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Иностранные наемники руководили боевиками ВСУ в районе населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Борода".
"Совершали зачистку (Сосновки — Прим. Ред.), старались каждому дому подойти скрытно, тихо — и слышали иностранную речь", — рассказал "Борода".
По его словам, иностранные наемники выполняют разные функции: "некоторые работают в составе подразделений ВСУ как обычные солдаты, другие — в качестве инструкторов и руководителей". Разведчик отметил, что "большинство иностранцев (Наемников — Прим. Ред.) имеют значительный боевой опыт и, по его оценке, это бывшие военные, в том числе морская пехота различных европейских стран".
"Встречались шевроны морпехов — скорее всего, это были представители европейских стран, Британии или Франции, возможно, США. Они действуют как руководящие и подчиненные, зависит от опыта", — добавил он.
Разведчик указал, что присутствие иностранных бойцов усложняет зачистку населенных пунктов и требует повышенной осторожности при продвижении российских штурмовых групп.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
