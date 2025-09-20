Боец рассказал, кто руководит боевиками ВСУ в Днепропетровской области
Иностранные наемники руководили ВСУ в районе Сосновки в Днепропетровской области
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Иностранные наемники руководили боевиками ВСУ в районе населенного пункта Сосновка в Днепропетровской области, сообщил РИА Новости старший разведчик разведывательного батальона 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Борода".
"Совершали зачистку (Сосновки — Прим. Ред.), старались каждому дому подойти скрытно, тихо — и слышали иностранную речь", — рассказал "Борода".
По его словам, иностранные наемники выполняют разные функции: "некоторые работают в составе подразделений ВСУ как обычные солдаты, другие — в качестве инструкторов и руководителей". Разведчик отметил, что "большинство иностранцев (Наемников — Прим. Ред.) имеют значительный боевой опыт и, по его оценке, это бывшие военные, в том числе морская пехота различных европейских стран".
Разведчик указал, что присутствие иностранных бойцов усложняет зачистку населенных пунктов и требует повышенной осторожности при продвижении российских штурмовых групп.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
