Асфальт заменили на Котельнической набережной в Москве
13:43 20.09.2025 (обновлено: 13:57 23.09.2025)
Асфальт заменили на Котельнической набережной в Москве
Асфальт заменили на Котельнической набережной в Москве
Асфальт заменили на Котельнической набережной в Москве впервые с 2017 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.09.2025
МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Асфальт заменили на Котельнической набережной в Москве впервые с 2017 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 16 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" на всем протяжении Котельнической набережной — от устья Яузы и Малого Устьинского моста до 1-го Гончарного переулка", - говорится в сообщении со ссылкой на комплекс городского хозяйства. Котельническая набережная расположена на левом берегу реки Москвы, в Таганском районе, свое название она получила в начале XX века по бывшей Котельнической слободе. Длина набережной — 850 метров. "Дорожное полотно меняли в несколько этапов. Первым стало фрезерование существующего покрытия, вторым — ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. На третьем этапе уложили новое асфальтобетонное полотно. После завершения работ специалисты нанесли около 600 квадратных метров дорожной разметки", - добавляется в сообщении. В последний раз асфальт на Котельнической набережной меняли в 2017 году - ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проходили в ночное время, проезд ограничивали лишь частично.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Дорожное покрытие
© РИА Новости / Александр Кряжев
Дорожное покрытие. Архивное фото
