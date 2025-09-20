https://ria.ru/20250920/moskva-2043740862.html

Асфальт заменили на Котельнической набережной в Москве впервые с 2017 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 23.09.2025

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Асфальт заменили на Котельнической набережной в Москве впервые с 2017 года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более 16 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" на всем протяжении Котельнической набережной — от устья Яузы и Малого Устьинского моста до 1-го Гончарного переулка", - говорится в сообщении со ссылкой на комплекс городского хозяйства. Котельническая набережная расположена на левом берегу реки Москвы, в Таганском районе, свое название она получила в начале XX века по бывшей Котельнической слободе. Длина набережной — 850 метров. "Дорожное полотно меняли в несколько этапов. Первым стало фрезерование существующего покрытия, вторым — ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток. На третьем этапе уложили новое асфальтобетонное полотно. После завершения работ специалисты нанесли около 600 квадратных метров дорожной разметки", - добавляется в сообщении. В последний раз асфальт на Котельнической набережной меняли в 2017 году - ремонт был необходим из-за образования колейности, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Работы проходили в ночное время, проезд ограничивали лишь частично.

